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"Я устал". Кудрет Тайчабаров ушел с поста главы СЭЗ "Бишкек"
10:10 17.01.2023

17 января 2023, Бишкек - Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Генеральный директор свободной экономической зоны "Бишкек" Кудрет Тайчабаров написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам Кудрета Тайчабарова, он устал, находясь два года на должности.

"Я уже больше двух лет работаю. Устал. Хочу отдохнуть. Потом, наверное, буду заниматься предпринимательством. Хочу также поправить здоровье. В течение двух лет два раза попал в больницу с диагнозом "гипертоническая болезнь третьей степени", - сказал он.

Кудрет Тайчабаров отметил, что пока распоряжения о его освобождении от должности нет.

Напомним, Кудрет Тайчабаров был назначен генеральным директором СЭЗ "Бишкек" распоряжением Садыра Жапарова, когда тот был премьер-министром.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
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