Экс-премьер Феликс Кулов предлагает переименовать Кыргызстан в Республику Кыргыз. И сразу заживут...

12:13 17.01.2023

17 января 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Экс-премьер-министр Феликс Кулов предлагает переименовать Кыргызстан в Республику Кыргыз. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Феликс Кулов напомнил, что на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который проходил в Новом Орлеане, дважды перепутали название страны, представляя нашу участницу как из Казахстана.



"Кыргызстан еще часто путают с Курдистаном. Так что подобные извинения нам придется выслушивать неоднократно. Если бы только извинения... В нашей древнейшей истории никогда приставка "стан" для обозначения кыргызского государства не применялась. Название "Кыргызстан" появилось сравнительно недавно. В свое время я предложил дать официальное название нашей стране - Республика Кыргыз по аналогии с Республика Куба, Республика Коми, Республика Саха (Якутия)... В нашей Конституции название страны на официальном языке звучит так: "Кыргызская Республика (Кыргызстан)", а на государственном языке "Кыргыз Республикасы (Кыргызстан)". Если название будет "Республика Кыргыз", то на всех языках будет писаться и произноситься одинаково", - пояснил он свою инициативу.



Бывший премьер-министр также согласился, что обязательно найдутся критики, "которые начнут гундеть, что сейчас не до переименований".



"Согласен, сегодня не до этого. Но почему бы не порассуждать на перспективу, чтобы настроиться в будущем на возможные перемены? Недаром ведь есть такая пословица: "Как назовешь корабль, так он и поплывет". Смысл ее заключается в том, что имя тоже влияет на события. Никто ведь не дает плохие имена своим детям, значит, здесь присутствует некая "тайная и неизвестная гармония между именем и событиями", - резюмировал он.



Депутат Жогорку Кенеша Арсланбек Малиев ранее тоже говорил о переименовании Кыргызстана. Он предлагал назвать нашу страну Кыргыз Эли или Кыргыз каганаты.