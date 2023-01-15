Узбекистан. Минобороны развернуло в Ташкенте военно-полевые кухни

12:57 17.01.2023

В связи с резким похолоданием Министерством обороны на разных местах города Ташкента налажена деятельность военно-полевых кухонь.



В созданных совместно с городскими и районными хокимиятами военно-полевых кухнях горожан угощают горячим чаем и едой.



А также для содержательного проведения времени для них организованы выдача книг, шахматные и шашечные игры.



