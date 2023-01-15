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|Узбекистан. Минобороны развернуло в Ташкенте военно-полевые кухни
12:57 17.01.2023
В связи с резким похолоданием Министерством обороны на разных местах города Ташкента налажена деятельность военно-полевых кухонь.
В созданных совместно с городскими и районными хокимиятами военно-полевых кухнях горожан угощают горячим чаем и едой.
А также для содержательного проведения времени для них организованы выдача книг, шахматные и шашечные игры.
Места, где установлены военно-полевые кухни:
Мирзо-Улугбекский район - махалли "Алишерабад" и "Олимлар" (90−074−63−66, 91−773−02−42);
Мирабадский район - махалли "Биродарлик" и "Парвона" (88−548−19−74, 97−293−80−30);
Яккасарайский район - махалли "Бобур" и "Бошлик" (99−817−79−56, 99−837−79−56);
Алмазарский район - махалли "Куеш" и "Шодиена" (97−759−91−77, 97−749−92−46);
Янгихаетский район - махалля "Навкирон" (77−019−22−19);
Учтепинский район - махалли "Кухна чупонота" и "Ватан" (00−244−42−29, 88−244−42−29);
Чиланзарский район - махалля "Шараф" (97−484−92−73);
Яшнабадский район - махалли "Жарбоши" и "Широнобол" (99−494−95−14, 97−034−00−52);
Юнусабадский район - махалли "Отчопар I" и "Посира" (97−463−08−75);
Шайхонтохурский район - махалля "Янги Белтепа" (97−345−09−82);
Сергелийский район - махалли "Хонобод" и "Садокат" (99−052−66−83, 99−324−73−06).