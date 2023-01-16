"Орхидея Шавката Мирзиеева". Новые горизонты развития многогранного сотрудничества Узбекистана с Сингапуром

14:40 17.01.2023

Узбекистан – Сингапур: Новые горизонты развития многогранного сотрудничества



Сегодня, 17 января в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Сингапур состоялись мероприятия на высшем уровне - переговоры с Президентом этой страны Халимой Якуб и Премьер-министром Ли Сянь Луном.



Узбекско-сингапурскому саммиту предшествовала официальная церемония встречи главы нашего государства, прошедшая во дворце Президента Сингапура "Истана".



На площади перед дворцом в честь высокого гостя выстроился Почетный караул. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Президент Сингапура Халима Якуб обошли строй Почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.



Далее состоялась церемония наименования в честь Президента Республики Узбекистан нового сорта орхидеи – цветка, являющегося национальным символом Сингапура. Такие мероприятия традиционно проводятся в знак высокого уважения и почета к высоким гостям этой страны и выдающимся деятелям.



По традиции, Президент Шавкат Мирзиеев собственноручно поместил у цветка табличку с названием нового сорта орхидеи – "Орхидея Шавката Мирзиеева".



