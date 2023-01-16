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|"Орхидея Шавката Мирзиеева". Новые горизонты развития многогранного сотрудничества Узбекистана с Сингапуром
14:40 17.01.2023
Узбекистан – Сингапур: Новые горизонты развития многогранного сотрудничества
Сегодня, 17 января в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Сингапур состоялись мероприятия на высшем уровне - переговоры с Президентом этой страны Халимой Якуб и Премьер-министром Ли Сянь Луном.
Узбекско-сингапурскому саммиту предшествовала официальная церемония встречи главы нашего государства, прошедшая во дворце Президента Сингапура "Истана".
На площади перед дворцом в честь высокого гостя выстроился Почетный караул. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Президент Сингапура Халима Якуб обошли строй Почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
Далее состоялась церемония наименования в честь Президента Республики Узбекистан нового сорта орхидеи – цветка, являющегося национальным символом Сингапура. Такие мероприятия традиционно проводятся в знак высокого уважения и почета к высоким гостям этой страны и выдающимся деятелям.
По традиции, Президент Шавкат Мирзиеев собственноручно поместил у цветка табличку с названием нового сорта орхидеи – "Орхидея Шавката Мирзиеева".
Это прекрасный и свободно цветущий гибрид орхидей Encbi Purple и Kila Blue. Он образует полумахровые соцветия длиной около 45 см, на которых распускается от 17 до 20 цветков, каждый цветок размером около 5 см в поперечнике. Сиренево-фиолетовые лепестки и чашелистики имеют орхидейно-фиолетовое окаймление.
Затем Президенты провели двустороннюю встречу.
Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего углубления отношений между Узбекистаном и Сингапуром, сотрудничества в области реформ по дальнейшей демократизации общественно-политической жизни.
С удовлетворением констатировалось активное сотрудничество в образовательной сфере. В Ташкенте успешно действуют Сингапурский институт развития менеджмента и Сингапурская Академия технологий, менеджмента и коммуникаций.
Подробно рассмотрен опыт двух стран в сфере регионального сотрудничества и интеграции в Центральной и Юго-Восточной Азии.
Отмечен высокий уровень взаимопонимания и обоюдной поддержки на международных площадках в продвижении инициатив Узбекистана и Сингапура по актуальным вопросам региональной стабильности и устойчивого развития.
По итогам встречи определены ключевые направления развития взаимодействия.
Шавкат Мирзиеев пригласил Халиму Якуб посетить нашу страну с визитом в любое удобное для нее время.
Затем в резиденции "Истана" Президент нашей страны провел переговоры с Премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.
Подробно рассмотрены текущее состояние и перспективы взаимодействия, отметили положительную динамику развития сотрудничества в приоритетных направлениях.
Так, ощутимый прогресс достигнут на торгово-экономическом треке. За последние годы товарооборот увеличился вдвое. Количество действующих в Узбекистане предприятий с сингапурским капиталом выросло в 4 раза. Прямые инвестиции из этой страны в узбекскую экономику составили 700 миллионов долларов.
Подчеркнуто наличие больших резервов для наращивания практического взаимодействия во многих сферах.
Сингапур – экономический центр Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже не первый год страна удерживает статус одной из самых крупных и развитых экономик в мире, опираясь на успехи в таких ключевых отраслях, как электроника, химическая промышленность, биотехнологии, банковский сектор, логистика и транспортное машиностроение.
С учетом этого глава нашего государства определил шесть ключевых направлений сотрудничества с Сингапуром на ближайшую перспективу.
Первое – развитие человеческого капитала и подготовка высококвалифицированных кадров для государственного управления. Достигнута договоренность о реализации с участием Школы государственной политики имени Ли Куан Ю совместной программы по подготовке и повышению квалификации государственных служащих в сферах управления, градостроительства, развития инфраструктуры, цифровой трансформации, инноваций, образования и здравоохранения. Также на базе Академии государственного управления Узбекистана будет запущена программа интенсивной переподготовки госслужащих с привлечением ведущих сингапурских экспертов.
Второе направление заключается в привлечении сингапурской стороны в процессы приватизации в Узбекистане. В этом контексте на переговорах обсуждены перспективы реализации c привлечением передового опыта, современных технологий и менеджмента ведущих сингапурских компаний новых проектов в рамках приватизации крупных предприятий Узбекистана. Предложено создать совместный Инвестиционный фонд для трансформации и реструктуризации государственных предприятий с целью дальнейшего вывода на IPO и привлечения внешних инвестиций.
Третьим приоритетом обозначено привлечение передовых "зеленых" технологий и цифровых решений. Обсуждены возможности по внедрению достижений Сингапура в области цифровизации, а также применению инноваций и технологий этой страны в области "зеленого" развития.
Четвертое – совершенствование городской инфраструктуры и коммуникаций. Согласованы мероприятия по сотрудничеству в области городского планирования и строительства, озеленения, коммунального хозяйства. Первым шагом в этом направлении стала договоренность о создании в Узбекистане совместного Центра проектирования и инжиниринга по реализации инфраструктурных и отраслевых проектов.
В рамках пятого направления сотрудничества отмечена важность поддержки инвестиций и расширения взаимной торговли путем продвижения с ведущими сингапурскими компаниями совместных проектов.
Достигнута договоренность о создании Узбекско-Сингапурской инвестиционной компании с уставным капиталом 500 миллионов долларов.
В качестве шестого направления глава нашего государства подчеркнул необходимость обмена опытом в области обеспечения общественной безопасности, сохранения межнационального согласия и борьбы с радикализмом.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
В завершение встречи, прошедшей в открытой и дружественной атмосфере, Шавкат Мирзиеев пригласил Ли Сянь Луна посетить нашу страну с визитом в любое удобное для него время.
По итогам переговоров прошла церемония обмена двусторонними документами.
В присутствии глав делегаций состоялся обмен 8 документами, предусматривающими дальнейшее наращивание узбекско-сингапурского сотрудничества.
В частности, приняты соглашения о сотрудничестве в области образования, транспорта, здравоохранения, в сфере подготовки кадров, в том числе государственных служащих.
Достигнуты также договоренности о торгово-экономической кооперации и взаимодействии между прокуратурами двух стран.
Во второй половине дня глава нашего государств посетит Школу государственной политики имени Ли Куан Ю и проведет встречу с руководителями ведущих сингапурских компаний. Сегодня же Президент Шавкат Мирзиеев вылетит в Ташкент.