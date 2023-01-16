Про земли семьи Назарбаева спросили у министра сельского хозяйства

14:54 17.01.2023

Эльдар НУРУЛЛИН



Сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол КАРАШУКЕЕВ докладывал о возврате государству неиспользуемых и выданных с нарушениями сельхозземель, передает Экспресс К.



По информации министра, за прошедший год государство вернуло 5,2 миллиона гектаров сельхозугодий. В текущем году министерство планирует вернуть еще 5 миллионов гектаров.



В кулуарах журналисты спросили КАРАШУКЕЕВА, будут ли возвращаться земли, которые принадлежат членам семьи Первого Президента.



Нам неважно, какая фамилия, мы будем проверять все факты, и если обнаружим нарушения, то вернем эти земли, кому бы они раньше ни принадлежали, - заверил чиновник.



Ранее Экспресс К писал о том, что казахстанцы теперь могут узнать, какие земли возвращены государству.