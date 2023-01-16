Казахстан ужесточил правила для иммигрантов из стран ЕАЭС

14:57 17.01.2023

Николай ИВАЩЕНКО



Правительство РК внесло поправки в правила въезда и пребывания мигрантов, увеличив временной промежуток до следующего приезда, передает Экспресс К.



Согласно документу, разрешенный срок пребывания иммигрантов в РК для граждан "безвизовых" стран заканчивается по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы. Суммарно - 90 календарных дней в течение каждого периода 180 календарных дней, если иной порядок не установлен отдельным соглашением.



Для граждан государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) срок пребывания установлен в пределах 90 календарных дней со дня пересечения границы. При этом суммарное пребывание теперь ограничено 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней.



Суть в том, что ранее правила не возлагали 180-дневного ограничения на граждан ЕАЭС: срок пребывания также составлял 90 дней, однако по его истечении можно было выехать из Казахстана и сразу же вернуться. Теперь за пределами республики нужно будет пробыть полгода.



Что касается иммигрантов с визами либо с разрешением на временное проживание, то они смогут находиться в Казахстане до истечения срока действия указанных документов.



Ранее Минтруда и соцзащиты сообщило, из каких стран в Казахстан приезжают трудовые мигранты.