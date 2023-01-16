В РосАрмии возродят Московский и Ленинградский военные округа

15:09 17.01.2023

Московский и Ленинградский военные округа создадут в России

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В России в целях обеспечения госбезопасности создадут 2 новых военных округа.



Самодостаточные группировки войск появятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности Вооруженных Сил.



Глава Минобороны также сообщил, что число полигонов для подготовки специалистов в военных округах и новых субъектах - станет больше. Это связано с увеличением численности Вооруженных Сил до полутора миллиона человек.



Армейский корпус также будет создан в Республике Карелии.