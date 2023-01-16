 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Туркменистане блокируют доступ к мессенджеру ICQ и удаляют каналы с VPN-ключами
16:54 17.01.2023

С начала 2023 года в Туркменистане началась массовая блокировка ICQ-каналов с VPN-ключами, а сам мессенджер ICQ недоступен для скачивания в регионе. Об этом сообщает Turkmen.news.

Блокируются и удаляются крупные каналы с тысячами подписчиков, в которых, среди прочего, публикуются постоянно обновляющиеся ключи для VPN. В техподдержке мессенджера владельцам каналов говорят, что удаление производится по требованию туркменских властей.

По данным источников Turkmen.news, администраторы пытаются переименовывать каналы в целях маскировки, однако и эта мера не всегда спасает от удаления. Более надежный способ - сделать вещание приватным, то есть ограничить возможность добавления. На такой канал подписывается не любой желающий по ссылке, а только тот, чей контакт добавит администратор.

Кроме того, с 13 января при попытке скачать мессенджер ICQ в Туркменистане Play Market уведомляет о том, что приложение недоступно в регионе, при этом у тех, кто мессенджер уже установил, он продолжает работать без VPN.

Издание предполагает, что власти Туркменистана борются с ICQ, чтобы жители пользовались отечественным мессенджером Start, который находится в стадии бета-тестирования. Туркменские пользователи опасаются скачивать этот мессенджер, так как он собирает множество персональных данных пользователя.

Ранее в стране были заблокированы все зарубежные соцсети, YouTube, сайты независимых СМИ и другие интернет-ресурсы, где могла бы встретиться критика туркменских властей. До осени 2021 года, пока спецслужбы не начали блокировать подсети, жители Туркменистана сравнительно легко обходили блокировки с помощью VPN. Но при этом им грозил вызов в Министерство национальной безопасности для беседы. После того как в стране перестали работать все популярные мессенджеры, граждане вынуждены были вернуться к ICQ.

В 2021 году власти Туркменистана заключили контракт с румынской компанией NTT DATA Romania S.A. на поставку оборудования для Службы кибербезопасности на сумму свыше 29 млн евро. В сентябре 2022-го Turkmen.news сообщил, что в его распоряжении оказалась Государственная программа по обеспечению кибербезопасности Туркменистана на 2022-2025 годы, помеченная грифом "для служебного пользования". Она предусматривает, в частности, создание автономной Национальной цифровой сети.

Источник - fergana.plus
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