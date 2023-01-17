Параллельный импорт по-казахстански: закрывая глаза на санкции, - Е.Васильев

17:02 17.01.2023 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ ПО-КАЗАХСТАНСКИ: ЗАКРЫВАЯ ГЛАЗА НА САНКЦИИ

Власти #Казахстан’а летом 2022 года разработали проект приказа о введении ограничений на реэкспорт так называемых "санкционных товаров" в Россию. Однако приказ так и не приняли, хотя данные двустороннего товарооборота за прошлый год свидетельствуют, что поток продукции зарубежных брендов, ушедших из #России, проходит через казахстанско-российскую границу, как нож сквозь масло, и в будущем будет только увеличиваться.



В июле 2022 года Министерство финансов Казахстана опубликовало проект приказа, согласно которому казахстанские экспортеры могли лишиться права перевозить санкционные товары из Казахстана в Россию. В конце июля Минфин отправил проект приказа на доработку и отметил, что решение о целесообразности его принятия будет приниматься на основе обсуждения с другими госорганами и бизнес-сообществом.



С тех пор о судьбе этого документа ничего слышно не было, а сам Минфин сообщил, что его подразделением - комитетом государственных доходов - и так проводится постоянный мониторинг импорта и экспорта товаров, входящих в санкционные списки.



Летом казахстанские таможенники не увидели значительных отклонений объемов товарооборота с Россией за период январь - май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По их утверждению, в первые пять месяцев наблюдался рост экспорта по природному урану, цельнокатаным колесам из стали и дизельному топливу, то есть по товарам казахстанского производства.



"Таким образом, несмотря на рост экспорта в Россию отдельных групп товаров, фактов реэкспорта через Казахстан товаров, входящих в санкционный список, не наблюдается", - заявили в КГД.



Экспортный ассортимент из Казахстана увеличился в России почти в два раза

В Казахстане пока не подвели итоги внешнеторгового оборота за весь 2022 год, Бюро национальной статистики выдало в начале января итоги 11 месяцев прошлого года. Согласно им, товарооборот с Россией составил $23,6 млрд, что на 7 % больше итогов 2021 года, что вроде бы не является свидетельством реэкспортной волны из Казахстана в Россию.



Но тут интереснее другое, разделение на импорт и экспорт: рост российского импорта за 11 месяцев прошлого года не дотянул и до 1 %, в то время как казахстанский экспорт в Россию вырос почти на 15 %, до $7,8 млрд. Причем если экспорт традиционной продукции казахстанского производства, о которой говорили в КГД, вырастал в разы (экспорт урана - в 1,5 раза, алюминия - в 2,3 раза, цинка - в 2 раза), то та часть экспорта, которая попадает в разряд санкционной, выросла в десятки, а по отдельным позициям - в сотни раз.



Самым ярким примером являются безалкогольные напитки, экспорт которых из Казахстана в Россию в 2022 году увеличился в 2,2 раза. Самым ярким, потому что в российских продуктовых магазинах, в первую очередь в приграничных регионах, вовсю продается Coca-Cola, на этикетке которой на чистом казахском языке россиянам предлагается воспользоваться шансом выиграть миллион тенге каждый день ("Күн сайын миллион теңге ұтып алу мүмкіндігі").

С такой "меткой" сомневаться в стране происхождения напитка, правообладатель которого приостановил производство своей продукции в России еще в марте, не приходится. В центральноазиатском представительстве американской компании заявили, что понятия не имеют о том, как казахстанская газировка оказалась на российском рынке, и выдвинули гипотезу о том, что Coca-Cola в Казахстане скупают сами российские торговые сети. А как она потом проходит сквозь таможенный мониторинг, вопрос уже к таможенникам.



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Не менее показательна судьба смартфонов, которые завозятся в Казахстан из Южной Кореи и Китая - их экспорт (вернее, реэкспорт, поскольку в Казахстане они не производятся) в Россию вырос в 2022 году более чем в 7 раз. В ТОО Samsung Electronics Central Eurasia, которое является официальным дистрибьютором южнокорейского производителя в Казахстане, несколько раз заявляли, что не продают свою продукцию в Россию.



Аналогичная ситуация с гаджетами китайской Huawei. Компания, находящаяся в черном списке США, не рискует продавать продукцию в Россию напрямую, но ее смартфоны все равно попадают на российский рынок через казахстанских посредников.



И вот итог: за первое полугодие 2021 года Казахстан поставил в Россию 560 смартфонов, а за первые шесть месяцев прошлого года - свыше 183 тысяч устройств, то есть в 300 с лишним раз больше. В денежном выражении рост этой перепродажи также впечатляет: в первом полугодии 2021-го казахстанский бизнес заработал на перепродажах гаджетов в РФ около $37 тысяч, за аналогичный период 2022-го - $78 млн.

Причем реэкспорт смартфонов показал не самый значительный рост в прошлом году в казахстанско-российском товарообороте: поставки компьютеров, которые также в Казахстане не собираются, выросли в 64 раза. Поставки на российский рынок станков металлорежущих, производством которых Казахстан также не славится, выросли в 16 раз - примечательно, что примерно настолько же вырос их импорт казахстанским бизнесом из третьих стран.



Это соотношение наводит на мысль о том, что казахстанский бизнес охотно становится посредником между Германией, которая эти станки производит, и Россией, в которую немцы напрямую свои станки продавать не могут. Экспорт радиолокационной и радионавигационной аппаратуры из Казахстана в Россию вырос в 23 раза по сравнению с 2021 годом - надо ли говорить, что эта аппаратура в Казахстане тоже не производится: ее импорт в Казахстан из Китая вырос в этом году в 35 раз, а из Литвы - в 25 раз.



Ну и еще один примечательный штрих: экспорт вин из Казахстана в Россию в прошлом году вырос в 225 раз: предположить, что россияне вдруг воспылали любовью к талгарским винам (самая известная марка казахстанских виноделов) сложно, поскольку это вино и у самих-то казахстанцев особой популярностью не пользуется.



Поэтому в Россию из Казахстана идет купленное ранее в Италии, Франции и Испании вино. В целом же экспортная номенклатура Казахстана в части поставок в Россию выросла с 640 позиций в 2021-м до 1057 наименований в 2022-м. И понятно, что не за счет внутреннего производства, а за счет реэкспорта ранее импортированной продукции из третьих стран.



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"Тюркский автопром" нацелен на Россию?

Статистика свидетельствует о том, что реэкспорт зарубежной продукции из Казахстана в Россию имеет место быть в больших объемах. Многие западные компании, уйдя из России, потеряли большой рынок сбыта. Для них поставки продукции на российский рынок транзитом через Казахстан являются возможностью частично возместить потери, поэтому публично западные компании будут запрещать перепродажу продукции в Россию, а на деле вопросов о том, зачем казахстанские дистрибьюторы при ограниченности внутреннего рынка закупают у них все большие партии товаров, задавать не будут ни Coca-Cola, ни Samsung, ни Huawei. Которым и так очевидно, в какую страну в итоге пойдут их товары из Казахстана, и также очевидно, что перекрыть реэкспорт казахстанские власти не смогут, считает экономист Алмас Чукин.



"Казахстан заявил, что международные санкции нарушать не будет и помогать их нарушать не будет, но легко сказать, однако выполнить сложно, - говорит Чукин. - У нас с Россией открытая таможенная граница, которую пересекают тысячи товаров, и за всеми уследить невозможно. Например, поставщик оформит все документы на товар, который приобрел у Siemens, привезет его в Казахстан, а здесь скажет: "Поехали дальше" - и перепродаст российскому покупателю. А наш таможенник, который производит мониторинг, может не знать, какой станок и какой двигатель подпадает под санкции, а какой - нет. Ведь полного эмбарго на торговлю с Россией не введено, к тому же сами западные производители могут закрывать глаза на то, что их продукция продолжает поступать в Россию, ведь они в итоге получают свою прибыль. А если никто не будет поднимать шума, то ситуация будет оставаться такой же".



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Есть и еще одна возможность продавать продукцию западных брендов в Россию без опасения подпасть под санкции - локализовать ее производство на территории Казахстана.



В середине декабря прошлого года компания UzAuto Motors в своем официальном Telegram-канале сообщила, что автомобильные производители Узбекистана, Казахстана и Азербайджана намерены создать проект "Тюркский автопром", в рамках которого в казахстанском Костанае на мощностях компании Allur Auto будет производиться до 30 тысяч автомобилей Chevrolet Onix – это примерно четверть от общего объема продаж новых автомобилей в Казахстане.

При этом количество продаж автомобилей марки Chevrolet в Казахстане в этом году составило более 25 тысяч, большая часть (15 тысяч) приходится на собираемый в Костанае Chevrolet Cobalt. "Кобальт" с производства никто в Казахстане снимать не собирается, поэтому 30 тысяч "Ониксов" рассчитаны явно не только на внутренний рынок, но и на соседний российский.



С января по август 2022 года из Казахстана в Россию импортировали около 6,5 тысячи автомобилей, что больше в 15 раз, чем в аналогичном периоде 2021 года, - это данные Федеральной таможенной службы России (ФТС). При этом таможенная статистика отражает авто, прошедшие официальную регистрацию, и не учитывает те автомобили, на которых россияне ездят с казахстанскими номерами.



Причина не только в уходе иностранных производителей из России, но и в дешевизне авто в Казахстане: издание Motor.ru приводит в качестве примера стоимость китайского кроссовера Chery Tiggo 8 Pro: если в России в полной комплектации он стоит 25,6 млн тенге в рублевом эквиваленте (курс - 6,98 тенге за рубль), то в Казахстане его можно приобрести за 16 млн тенге.



К тому же следует учитывать, что покупательская возможность россиян выросла из-за того, что рубль укрепился против тенге - в начале 2022-го рубль в Казахстане стоил 5 тенге. Правда, при приобретении новых авто российским покупателям приходится доплачивать гражданам Казахстана, отметил гендиректор казахстанского Центра анализа и мониторинга авторынка Артур Мискарян.



"У нас нельзя купить автомобиль в автосалоне, не имея казахстанского гражданства или вида на жительство. Соответственно, россияне делают покупки при помощи казахстанских посредников и, естественно, небесплатно, но их это не останавливает, - говорит Мискарян. - При этом ни российское, ни казахстанское законодательство не запрещает гражданам двух стран совершать сделки и участвовать в товарообороте. В этом отношении как казахстанские продавцы - физические лица, так и российские покупатели реализуют свое право продать или купить автомобиль, и, учитывая ситуацию в мире, спрос с их стороны на казахстанскую продукцию будет увеличиваться", - убежден он.



Таким образом, реэкспорт из Казахстана в Россию, скорее всего, продолжит набирать обороты и в следующем году, убежден эксперт Института мировой экономики и политики Магбат Спанов. По его мнению, избежать санкционных последствий можно за счет дробления партий и перехода на расчет в национальных валютах.

"Скорее всего, завозить товары будут не организации, а частные лица или ИП, за которыми очень трудно проследить. Думаю, здесь по большому счету нам ничего не грозит, если, конечно, договор не заключат крупные фирмы. И то оплата там же будет не в долларах, поэтому такие операции, честно говоря, по финансовым движениям невозможно проследить. Это будет что-то сродни челночному бизнесу в 1990-е, и, что главное, западные компании, скорее всего, будут закрывать глаза на это, потому что им тоже это выгодно с точки зрения возмещения расходов. Не думаю, что они будут здесь как-то особо напрягаться и отслеживать", - считает Спанов.



Егор Васильев

17.01.23 Источник - ia-centr.ru

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