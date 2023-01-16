Ушла молодой и красивой. Скончалась кыргызская эстрадная певица Бегимай Бекбоева

17:14 17.01.2023

"Культура" (АКИpress) - Скончалась эстрадная певица и актриса Бегимай Бекбоева.



Как сообщил певец Дайыр Исмадияров редакции "Баракелде", Бекбоева скончалась утром 17 января в Бишкеке результате сердечной болезни.



Певице было 32 года, у нее остался 3-летний сын.







Бекбоева с ранних лет выступала на сцене вместе с отцом и матерью - юмористы Токтор Бекбоев и Жаңыл Бекбоева.



