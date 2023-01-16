Украинцы заканчиваются. Где американцам набрать новое расходное "мясо", - Саймон Кент

17:28 17.01.2023

Breitbart

США



США организуют дополнительную подготовку украинских войск в Германии

Читатели Breitbart предложили США после ВСУ начать военную подготовку талибов*



США проводят усиленную подготовку украинских военных для ведения боев против России, пишет Breitbart. Проблемы ВСУ с личным составом только растут, отмечают читатели портала. Они советуют США начать учить талибов*, когда украинцев не останется.



Саймон Кент (Simon Kent)



В Германии началась усиленная подготовка боевых подразделений вооруженных сил Украины, которую проводят американские военные. В воскресенье председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что цель обучения состоит в том, чтобы за пять недель подготовить батальон к сражениям против русских.



Агентство АР сообщает, что Милли планирует в понедельник посетить полигон в Графенвере и лично ознакомиться с программой обучения, реализуемой командованием боевой подготовки 7-й армии.



США уже обучили около 3 100 украинских военнослужащих применению и обслуживанию определенных видов вооружения и боевой техники, включая гаубицы, бронемашины и РСЗО HIMARS.



По словам Милли, последняя группа военных несколько дней назад прибыла в Германию и теперь проходит курс обучения на предоставленном оружии и технике, которое проводят инструкторы из США и других стран мира.



Беседуя в воскресенье с репортерами, которые вместе с ним отправились в Европу, Милли сказал, что комплексное обучение, а также новое оружие, артиллерия, танки и прочая отправляемая на Украину техника помогут ее войскам вернуть территорию, занятую Россией за 11 месяцев вооруженного конфликта.



"Такая поддержка очень важна для Украины, так как она дает ей возможность защитить себя, – сказал генерал. – Мы надеемся, что нам удастся организовать все это в ближайшее время".



Конечная цель состоит в том, чтобы поставить Киеву все это оружие и боевую технику, чтобы обученные на Западе войска могли применить ее "до начала весенних дождей". "Это было бы идеально", – заявил Милли.



Как уже сообщал вебсайт Breitbart News, США направили инструкторов еще в мае, когда администрация Байдена заключила с Германией соглашение о подготовке украинских военнослужащих.



Британия запустила аналогичную программу месяцем ранее.



Британские инструкторы готовят украинские войска по сокращенной программе боевой подготовки пехоты. Обучение проводится по таким направлениям как обращение с оружием, первая медицинская помощь, тактика патрулирования и законы ведения войны. Цель состоит в том, чтобы в считанные недели превратить новобранцев в готовых к сражениям солдат.



Британия отправляет украинцев домой с новой формой, бронежилетами, касками и прочей экипировкой. Делается это в рамках британской военной помощи Киеву на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов). Лондон также поставляет на Украину противотанковые ракеты и современные ракетные пусковые установки.



Комментарии читателей



Eff Tupp

Конфликт продолжается, нанося все новые потери украинским военным, и солдат для обучения остается все меньше.



J W S

Это просто твердолобое британское упрямство, похожее на показную и очень кровавую добродетель в бессмысленном опосредованном конфликте. Когда и где они воспользуются дипломатией в целях заключения мирного соглашения?

Батальон – это тысяча человек, а Украина в одном только Донбассе ежедневно теряет от 200 до тысячи человек.



LuciusAnnaeusSeneca

Проблемы с личным составом в украинской армии усиливаются день ото дня. И технику она теряет, как и прежде. А у русских самая современная боевая техника и оружие, которое они применяют в бою, а также хорошо подготовленные войска, которые ее эксплуатируют.



Originalintent

Дипломатия обычно работает лучше, когда никому не нужно капитулировать. А в противном случае получается, что кучка внешних сил просто расчленяет чужую страну.



Chief Smoking Frog

Твоя дипломатия – это капитуляция Украины и русская оккупация. Я понимаю, для тебя это хорошее решение, но этого не произойдет, дорогой русский на этом форуме. Украинцы будут и дальше сражаться с нашей помощью – и молодцы.



lvjcr08

Потери – батальон за пять недель? Кто сказал? Сама украинская армия говорит, что они теряют в Бахмуте по батальону ЗА ДЕНЬ. Что-то мне подсказывает, что ничем хорошим это не закончится. Но пока Дж.Б. и Зе получают свою долю, все будет хорошо.



Hummingbird3519

США ни в каком качестве не должны встревать в этот российско-украинский конфликт.

За один только декабрь 250 тысяч нелегальных мигрантов перешли южную границу. Вот где США надо воевать. Против нас осуществляется вторжение, а мы тратим свои деньги и усилия военных на нужды Украины.



Willie Tasby

Не только Байден подталкивает этот конфликт на Украине. Очень многие республиканцы прикололи к своим лацканам значок с украинским флагом. Конфликт приносит огромные прибыли компаниям, у которых в Вашингтоне тысячи лоббистов. Умный шаг – это уйти с Украины прямо сейчас. Но умный политик – это оксиморон.



Omar Smith

Украинцы жили прекрасно, пока не появились Обама с Маккейном и не начали вмешиваться в их политическую систему. Это не американская проблема. Это дело Украины и России. А у нас более серьезные проблемы на наших границах.



Talcum X

По торговому центру в Донецке нанесли удар. Неудивительно, что ведущие средства массовой информации ничего об этом не сообщают. Ноль информации о гибели гражданского населения от ударов украинских военных.



Robert Kilbourne

Восточная Украина всегда была Украиной. Просто Сталин убил украинцев из этого региона, а потом переселил туда русских. Но из-за этого восток русской территорией не станет. Язык, на котором они говорят, не имеет никакого значения. Они украинские граждане во всем…



Buckwheat

До переворота на майдане не было никаких проблем. А еще Киев не соблюдал Минские соглашения. ООН бесполезна, и все это знают.



WhatistheMatrix

Я не фанат ООН, но это высшая инстанция, определяющая границы. Если России это не нравится, пусть выходит из ООН. Наступление на суверенную Украину незаконно, и это военное преступление согласно международному праву. Здесь не может быть никаких споров.



Buckwheat

Как бы вам понравилось, если бы США объявили вне закона испанский язык? То же самое Киев творит на Украине с русским. Он хочет сделать так, чтобы общение на русском стало незаконным.

А в Луганске и Донецке живут русские, отказавшиеся поддержать состряпанный США переворот на майдане, в результате которого был свергнут демократически избранный президент Янукович.



Willie Tasby

Когда закончатся украинские солдаты для обучения, мы можем начать подготовку солдат из талибов*. Они уже знакомы с американским оружием (на 85 миллиардов долларов), брошенным в Афганистане.



*Талибан – террористическая организация, запрещенная в России.