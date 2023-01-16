Улук Султанов - новый 1-й зам. Генпрокурора Кыргызстана

18:06 17.01.2023

Бишкек (АКИpress) – В соответствии с п.1 ч.5 ст.70 Конституции Султанов Улукбек Ташболотович назначен первым заместителем генерального прокурора.



Распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.



Султанов пришел вместо Абая Молдокматова, которого сняли с должности на фоне скандала с ОПГ в Жалал-Абадской области, в результате которой ГКНБ задержал сотрудников ОВД Сузакского района.