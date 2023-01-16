Германские полицаи скрутили на митинге протеста пламенную Грету Тунберг

20:25 17.01.2023

Захарова отреагировала на задержание Греты Тунберг в Германии

Захарова после задержания Греты Тунберг поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против МВД Германии



Абдулла ШАКИРОВ



Захарова отреагировала на задержание Греты Тунберг в Германии



Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание экоактивистки Греты Тунберг в Германии. Дипломат поинтересовалась, когда Евросоюз введет санкции против руководства германского МВД.



"Грету Тунберг задержали в ФРГ во время протестов экоактивистов. Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?" – написала она в своем Telegram-канале.



Напомним, десятки тысяч людей приехали в немецкую деревню Лютцерат на демонстрацию, созванную климатическими активистами и экологическими организациями, чтобы выступить против расширения угольной шахты Гарцвайлер. Среди протестующих была и шведская экоактивистка Грета Тунберг.



Акцию протеста поддержали практически все известные экологические организации, включая Гринпис, Всемирный фонд дикой природы и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия. Их цель – остановить соглашение RWE и правительства ФРГ о расширении карьера в Лютцерате. После нескольких дней противостояния немецкой полиции все же удалось разогнать митингующих.