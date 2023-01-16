 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Очередной кыргызский парламентарий (Саккараев) уличен в двойном гражданстве
20:35 17.01.2023

16 января 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Двойное гражданство депутата Медербека Саккараева. Получено подтверждение

Депутат Жогорку Кенеша Медербек Саккараев до 2021 года являлся гражданином Казахстана. Об этом 24.kg сообщила депутат Токмакского горкенеша Чолпон Сыдыкова.

По ее словам, соответствующий ответ получен от посольства РК.

"В ответе дипмиссии соседней страны указывается, что Медербек Саккараев писал заявление о выходе из гражданства, документ зарегистрирован 18 ноября 2021-го. То есть на момент регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша, 11 октября 2021 года, он являлся гражданином Казахстана. Он должен был указать это в документах. Медербек Саккараев умышленно скрыл свое двойное подданство. Он написал заявление о выходе из гражданства, когда я выложила документ о его двойном индигенате в социальных сетях. В 2012-м Медербек Саккараев являлся депутатом Токмакского городского кенеша, а в 2021 году он стал парламентарием. Получается, он незаконно получил мандат", - сказала Чолпон Сыдыкова.

Напомним, до парламентских выборов в Facebook опубликовали документ якобы от управления миграционной службы Департамента полиции Алматы, в котором указано, что у Медербека Саккараева есть гражданство Казахстана, от которого он не отказался. 26 ноября 2021-го уполномоченный кандидата на заседании Центризбиркома сообщил, что Медербек Саккараев утратил гражданство РК и они запросили соответствующие документы из посольства соседнего государства. В апреле 2022 года парламентарий Медербек Саккараев подал в суд на депутата Токмакского горкенеша Чолпон Сыдыкову.

Источник - 24.kg
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