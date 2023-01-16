"Постшестидесятник" Алексей Малашенко. Памяти политолога, исламоведа и острослова

21:11 17.01.2023

Об авторе: Лев Семенович Симкин – доктор юридических наук, профессор.



Когда уходит кто-то из близких друзей, из тех, кто рядом, говорить об этом вслух трудно, почти невозможно, слишком больно. Но Алексей Малашенко был человеком публичным, известным, так что придется пересилить себя и сказать. Ну хотя бы о его талантах, коих было немало. Три иностранных языка, рабочих, на которых он говорил, писал, издавался, – французский, английский, арабский.

В арабском он последние годы почти не практиковался, и когда ему позвонили из какого-то египетского СМИ, стал по этой причине отказываться от интервью. В этот момент он менял резину в шиномонтаже, о чем зачем-то сообщил интервьюеру с подробностями про снег-дождь, объяснив, что к тому же забыл арабский. После чего услышал: "А сейчас-то вы на каком языке с нами говорите?"



Алексей Малашенко окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете, где учился в первой арабской группе. После окончания вуза больше четверти века работал в академическом Институте востоковедения, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, стал признанным востоковедом.



Как только на Востоке (Ближнем, Дальнем, любом) что-то случалось, его телефон буквально разрывался от звонков журналистов. Он отвечал каждому, отвлекаясь от письменного стола, дружеской беседы, застолья, прогулки, чего бы то ни было. Отвечал подробно, со знанием дела, откровенно и остроумно. И при этом никакого самолюбования. Знал о Востоке по-настоящему много, бывал там подолгу, служил и работал в Египте, Алжире, Ливии. Ему многое было интересно.



"Интересно" – было его любимое слово. Интерес у него был неотделим от любви к предмету исследования. Его книга "Мой ислам" – объяснение в первой любви ученого, любви к этой религии. С любовью он цитирует суры Корана, понятно объясняет устройство мечетей и основы шариата. И представьте, не обходит ни один острый угол, ни один неприятный вопрос, возникающий у непредубежденного читателя относительно религии мира. Не говоря уже о том, что от этой книги трудно оторваться. Автор двух десятков монографий, Алексей Малашенко принадлежал к тем редким ученым, которые обладают великим даром популяризатора научных знаний.



Естественно, мимо его внимания не прошло начавшееся на рубеже минувшего и нынешнего веков религиозное возрождение, когда казавшуюся необратимой секуляризацию мира настиг кризис. "Религия борется за выживание, – писал он. – В этом заключается великий парадокс: с одной стороны, она вечна, но с другой – всякий раз ей приходится доказывать свое право на вечность. Как известно, лучший способ защиты – это нападение". Статья из "Независимой газеты", которую я только что процитировал, называлась "Всевышний берет реванш".



Причины некоторой клерикализации и роста религиозных настроений у нас в стране он видел в реакции российского общества на советский атеизм и в инструментальном использовании религии различными политическими силами, в первую очередь самой властью. Во всем мире религия вернулась в политику, и процесс этого возвращения стал предметом его пристального интереса. Малашенко на протяжении двух десятков лет провел серию научных семинаров. Их проблематика в основном касалась религии и социально-политических конфликтов на просторах Евразии. В них участвовали не только маститые ученые, но и аспиранты и молодые религиоведы, историки и социологи религии, их там привечали и просто подкармливали, что в 1990-е годы и начале нулевых было немаловажно. Результатом этой работы стало издание коллективных монографий под его (и Сергея Филатова) редакцией – "Религия и конфликт", "Двадцать лет религиозной свободы в России" и другие.



Пользовался авторитетом у религиозных деятелей, среди которых он, как мог, отстаивал идею межрелигиозного диалога в условиях "межцивилизационного раздрая" (его выражение). Если диалога не будет, говорил он, религия утратит свое предназначение и окончательно может превратиться в прислугу политики.



Всю жизнь интересовался политикой, помимо своего исламо- и востоковедения, и во второй половине жизни стал профессором политологии, настоящим, преподавал не абы где – в Вышке и МГИМО.



Интересовался людьми, любил людей, был патриотом своей семьи, прекрасным мужем и отцом, умел дружить. Любил свою страну, гордился ею и испытывал стыд, когда она того заслуживала. Он как-то признался, как в 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, впервые почувствовал, что его страна может быть неправа.



В Праге он провел четыре года – в середине 1980-х годов – в качестве редактора-консультанта журнала "Проблемы мира и социализма", печатного органа коммунистических и рабочих партий. По словам работавшего там Анатолия Черняева, будущего помощника Горбачева, сотрудники журнала постепенно превращались из коммунистов в гуманистов. "Из шинели" журнала вышли Мераб Мамардашвили, Борис Грушин, Юрий Карякин, Владимир Лукин, Георгий Арбатов.



Помимо научных трудов, признанных мировым экспертным сообществом, и публицистики Малашенко писал мемуарные очерки, а еще рассказы, где проявлял великолепное чувство юмора. Когда накатывал общественный темперамент, по вечерам слал короткие посты на сайт почившей ныне радиостанции, где собирал десятки тысяч просмотров.



Добавлю, что, ценя дружеское и семейное застолье, он был невероятно трезв в своих оценках чего бы то ни было. И кого бы то ни было, себя в том числе. "Мы – никчемные "постшестидесятники", которым за шестьдесят, – писал он в своих "Записках побежденного". – Мы не вырастили нового, сильного поколения своих детей. Наши вялость и приспособленчество передались ему. Казавшийся в 1990-е "миг между прошлым и будущим" оказывается "мигом между прошлым и прошлым".



В свое время его часто приглашали "в телевизор", где на него – рыжего (в прямом смысле) – было интересно смотреть и еще интереснее слушать. Обладал актерским талантом – было в кого. Мы, "поколение побежденных", помним радиопередачу "С добрым утром", сопровождавшую нас всю первую половину жизни. Так вот, ее ведущей была мама Алексея – заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова.



И при всем при том он был невероятно скромен, что для известных людей редкость. И не то чтобы окружающие были скупы на похвалы, он их просто не ждал, не устраивал презентаций своих замечательных книг, после каждой – шел дальше, не оглядываясь.



Вот еще что – в этих книгах, статьях, выступлениях позволял себе называть вещи своими именами. И представьте, умел говорить правду и при этом никого не обидеть – редчайший талант, не знаю, кто еще так умеет. А темы-то были куда как острые, одна из его книг называлась "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности". Можно сказать, скользкие темы, и ни разу он на них не поскользнулся.



…А 3 января, убирая снег на даче, поскользнулся на льду. И упал. И уже не встал. Сердечная недостаточность. На 72-м году жизни. По нынешним временам ужасно рано...