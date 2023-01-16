Китай получил свыше 1000 заказов на большой реактивный авиалайнер C919 собственного производства

22:34 17.01.2023

К концу 2022 года китайские авиастроители получили 1035 заказов от 32 клиентов на самолет C919, первый большой реактивный пассажирский лайнер собственного производства. Об этом сообщил Шанхайский городской комитет по науке и технике.



Первая серийная модель C919 была поставлена авиакомпании China Eastern Airlines в декабре 2022 года. Ожидается, что компания введет самолет в коммерческую эксплуатацию к весне 2023 года.



В сообщении также говорится, что к концу 2022 года на поставку ARJ21, китайского регионального лайнера собственной разработки, было получено 690 заказов от 25 клиентов.



Являясь пионером разработанных в Китае коммерческих воздушных судов, ARJ21 был введен в коммерческую эксплуатацию авиакомпанией Chengdu Airlines в июне 2016 года.



По состоянию на конец 2022 года лайнеры ARJ21 благополучно перевезли около 6 млн пассажиров, свидетельствуют данные ведомства.