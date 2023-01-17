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Никто не вечен в Астане. КазВласти прижали россиян-трясогузов
23:19 17.01.2023

17.01.2023,
Никто не вечен в Астане, и в Алматы никто не вечен
Власти ограничили понаехавшим срок пребывания в стране

...
Власти Казахстана изменили правила пребывания иностранцев на своей территории. Теперь гражданам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и Россия, можно находиться в Казахстане лишь 90 дней "в течение каждого периода в 180 дней". Возможности обнулить трехмесячный срок, просто выехав ненадолго в Узбекистан или Киргизию, больше нет. Нововведения напрямую касаются десятков тысяч россиян, обосновавшихся в Казахстане в 2022 году.

Релокантам, переместившимся в Казахстан после начала в России частичной мобилизации, теперь придется решать: выезжать из республики или все-таки попытаться получить там ВНЖ

Правительство Казахстана опубликовало постановление, ужесточающее правила пребывания в стране для различных категорий иммигрантов. К ним относятся и российские релоканты - люди, покинувшие РФ в течение 2022 года по различным (в первую очередь политическим) причинам.

Благодаря тому, что Россия входит в ЕАЭС, ее гражданам разрешено находиться в Казахстане без оформления ВНЖ не 30 дней (как всем остальным), а втрое дольше. Но с новой важной оговоркой: "суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней".

Это делает невозможной популярную до сих пор практику под названием "визаран" - когда люди, желая начать отсчет 90 дней заново, выезжали и почти сразу возвращались. Новые правила вступают в силу через десять дней с момента официального опубликования, то есть 27 января.

В конце декабря в МВД Казахстана отмечали, что в 2022 году в страну въехало 5,6 млн иностранцев, из них 2,9 млн россиян. Как рассказал порталу Polisia.kz и. о. главы Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков, до сентябрьского объявления о частичной мобилизации среднесуточный въезд россиян в Казахстан составлял 8–9 тыс. в день, а на пике достигал 30 тыс. человек в день. "Из числа заехавших после 21 сентября граждан РФ в Казахстане осталось 146 тыс. Из них получили разрешения на временное проживание 36 тыс. Это те, кто остается для воссоединения с семьей, нашел работу, ведет бизнес, остались на учебе",- уточнил господин Аталыков 21 декабря.

Теперь перед российскими релокантами встает вопрос об отъезде из страны либо легализации пребывания. Самый логичный способ - получение вида на жительство (ВНЖ) - сопряжен с целым рядом трудностей.

Так, процедура подразумевает подтверждение платежеспособности, для чего на банковский счет необходимо положить свыше 4 млн тенге (около 590 тыс. руб.). Кроме того, уже после объявления о мобилизации власти Казахстана стали требовать бумажные, а не электронные справки об отсутствии судимости. Для получения разрешения на временное проживание (РВП) нужно устроиться на работу, поступить в учебные заведения или открыть бизнес, чего большинство релокантов делать не планировали.

Управляющий партнер МКА "Аронов и Партнеры" Александр Аронов в то же время утверждает, что "пока получение РВП в Казахстане не является сложным процессом в сравнении с другими юрисдикциями". Казахстан, добавляет юрист, позволяет "в более или менее упрощенном порядке получать также бизнес-визы и вид на жительство, даже если гражданин РФ переехал сам, а не вместе с компанией-работодателем".

Это не первый шаг властей Казахстана, который вызывает тревогу у российских релокантов. Еще в сентябре глава МВД страны Марат Ахметжанов сообщил, что Астана, согласно двусторонним договоренностям, будет выдавать РФ "преступников и подозреваемых в преступлениях". Это заявление прозвучало очень громко, хотя сам же господин Ахметжанов тогда оговорился, что "правовых оснований для выдачи тех, кто не получил повестку и уехал из России, нет".

По уехавшим за границу критикам России хотят ударить рублем
После этого, в декабре, Казахстан выдал в РФ сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО) Михаила Жилина, который сбежал из страны в сентябре, чтобы избежать командировки на территории, присоединенные к России после референдумов. Осознавая, что его, скорее всего, задержат уже на пограничном контроле, офицер ФСО переходил границу незаконно, в то время как жена и дети сделали это на обычном пункте. Господин Жилин рассчитывал, что, запросив убежище в Казахстане, сможет остаться в стране по крайней мере до окончания процедуры рассмотрения заявки. Но уже 30 декабря его отправили в СИЗО города Рубцовска в Алтайском крае. На офицера завели дело по статьям о незаконном пересечении границы и дезертирстве.

В качестве примера страны, которая приветствует российских релокантов, можно привести Армению. Как заявил 26 декабря министр экономики Ваан Керобян, в Ереване "должны сделать все, чтобы они (релоканты.- "Ъ") оставались в Армении как можно дольше".

Именно с наплывом россиян он связывает беспрецедентный рост экономики - 13–14% по итогам года. "По нашему мнению, это очень хороший показатель,- отметил министр в интервью CivilNet.- Можно сказать, что мы сменили лигу и вошли в список некоторых стран Восточной Европы".

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Между тем казахстанский политолог Данияр Ашимбаев заверил "Ъ", что решение правительства страны продиктовано разными соображениями, в том числе далекими от российско-украинского конфликта. Так, по мнению господина Ашимбаева, в Астане сохраняли возможность "визарана" для россиян в расчете на то, что аналогичное правило введут и для граждан Казахстана в РФ. Но этого не произошло. "Речь идет прежде всего о зеркальности норм,- пояснил эксперт.- Возможно, что ужесточение срока пребывания связано также с предстоящими парламентскими выборами. Такой шаг вполне может быть реверансом в сторону Запада или местной либеральной общественности. Но и для самих властей масса иностранцев с неопределенным статусом скорее головная боль, чем какая-то возможность".

Казахстанский правозащитник Евгений Жовтис также связывает решение со страхом "социального напряжения". "Казахстан исходно боялся наплыва релокантов, потому что для него, в отличие от Армении, политические минусы явно перевешивают экономические плюсы. Тут есть и фактор северных регионов, населенных преимущественно русскими, которые смотрят российские телеканалы и сочувствуют Москве. А ведь после объявления мобилизации в Казахстан стали приезжать в том числе и люди, не слишком уважающие суверенитет страны".

Само МВД Казахстана, поясняя смысл нормы, ссылается на международный опыт: "Необходимо отметить, что в международной практике действуют аналогичные требования. В частности, граждане Казахстана могут пребывать на территории Грузии не более 90 дней в течение 180 дней. Такие же правила действуют для граждан Казахстана в Белоруссии, РФ и на Украине".

Кирилл Кривошеев, Анна Занина; Александр Константинов, Астана
Газета "Коммерсантъ" №8 от 18.01.2023, стр. 1

Источник - Коммерсантъ
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