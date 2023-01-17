 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Критическая масса агрессии, - Юрий Борисов
00:06 18.01.2023

ЮРИЙ БОРИСОВ | 17.01.2023 |

Когда не находят общего языка с Россией…

Президент Турции Эрдоган в очередной раз предупредил Швецию о возможности серьезного ухудшения двусторонних отношений, если власти этой страны не примут меры противодействия в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена турецкими властями террористической организацией: "Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума [о вхождении в НАТО] в нашем парламенте они должны выдать нам порядка 130 террористов. Они этого не сделали… Если ситуация не будет взята под контроль, наши отношения со Швецией могут стать еще хуже".

Отношения Турции с еще одним претендентом на членство в НАТО, Финляндией, не достигли такой остроты, как в шведском случае, но в Хельсинки не торопятся, ссылаясь на неготовность вступать в НАТО без Швеции. Финляндия намерена дождаться, когда будет одобрена заявка Швеции на вступление в альянс. Проводимые в Финляндии соцопросы подкрепляют неторопливость финского руководства. Около половины населения Финляндии не поддерживает создание постоянной военной базы НАТО на территории страны после ее вступления в альянс, как свидетельствуют данные опроса, проведенного финским телеканалом MTV.

Неоднозначности натовским перспективам двух северных стран добавляет и позиция России, которая рассматривает расширение антироссийского фронта за счет Швеции и Финляндии как серьезную угрозу своей безопасности. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с иностранными военными атташе 22 декабря 2022 г. "Практические шаги по скорейшей интеграции Швеции и Финляндии в альянс свидетельствуют, что под надуманной угрозой со стороны России Вашингтон стремится максимально приблизить блок НАТО к нашим границам за счет вовлечения новых сателлитов. Действия Североатлантического союза только повышают напряженность и снижают уровень безопасности именно на линии соприкосновения Россия – НАТО. США и их союзники также нацелены усилить геополитическое противостояние с Россией в Арктике. Оспаривается право нашей страны на использование Северного морского пути, что является одним из основных вызовов для безопасности в регионе.

Наряду с этим НАТО под предлогом "реагирования" на деятельность Вооруженных Сил России в Заполярье реализует комплекс мер по укреплению "северного фланга" альянса, проводит агрессивную информационную кампанию по обвинению России в милитаризации Арктики".

Характер реагирования России на возрастающую угрозу в северном регионе Европы конкретизировал министр обороны РФ Сергей Шойгу: "Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России…" Предполагается создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа.

Однако в руководстве НАТО продолжают с оптимизмом смотреть на перспективу вступления шведов и финнов в альянс не позднее лета 2023 года. И не скупятся на заверения в том, что у них якобы нет планов размещать на своих территориях ядерное оружие.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг говорит, что НАТО не может заставить Швецию разместить у себя ядерное оружие. Однако эти заверения, похоже, не рассматриваются в Североатлантическом альянсе как достаточные условия для успешного завершения эпопеи с приемом в организацию шведско-финского тандема. С учетом жесткой позиции Анкары в вопросах защиты своих интересов в торге с Западом натовцы исходят из того, что процесс может стать таким же вечным, как вступление Турции в Евросоюз. И Вашингтон уже приступил к реализации альтернативного сценария, в рамках которого скандинавов не мытьем так катаньем сделают военно-политическими вассалами США. Вплоть до размещения американских войск на их территории.

"Швеция и США начали переговоры по соглашению об усилении оборонного сотрудничества. Оно должно облегчить действия американских войск в Швеции", – сообщается в опубликованном 9 января пресс-релизе шведской правительственной канцелярии. Речь идет о так называемом Соглашении о военном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement, DCA), которое станет основой для последующей кооперации и которое будет определять юридические рамки для присутствия вооруженных сил США в Швеции… Наличие такого соглашения дает возможности еще более тесного сотрудничества с американской армией как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО.

Министр обороны Швеции Питер Хультквист, в центре, беседует с личным составом ВВС США на авиабазе Каллакс, Лулео

Министр обороны Швеции Питер Хультквист, в центре, беседует с личным составом ВВС США на авиабазе Каллакс, Лулео

Поскольку в отношениях со Швецией тема двухсторонней военной кооперации с Соединенными Штатами существенно продвинулась, очевидно, имеется в виду использовать это для усиления давления на Финляндию. И независимо от формального статуса этих двух стран и от того, оформят ли они свое членство в НАТО, процесс их интеграции в военно-политические структуры Запада приобретает все более конкретные очертания.

И сложившаяся оценка военных угроз на северо-западных российских границах требует от нашей страны практических действий.

Конфигурация границ НАТО с Россией после вступления в Альянс Финляндии и Швеции

Возникает внешне парадоксальная, но закономерная в контексте имперской геополитики Запада ситуация, когда соседние традиционно дружественные страны, особенно такие, как Финляндия и Россия, которые по сей день официально подтверждают, что не видят никакой военной угрозы со стороны друг друга, становятся участниками противостоящих военных лагерей.

Однако не Россия стала инициатором роста военной напряженности у своих границ с Финляндией и Швецией, а именно эти страны повели себя таким образом, что нашей стране приходится принимать ответные меры. Это печально. Ведь у каждой из этих двух стран есть что вспомнить в своей истории тех времен, когда они не находили с Россией общего языка.

Источник - фонд стратегической культуры
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