Казахстан и Эмираты создадут на Каспии совместный флот, - В.Панфилова

00:09 18.01.2023

Астана ищет альтернативные маршруты транспортировки энергоресурсов



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

17.01.2023



Касым-Жомарт Токаев сказал шейху Мухаммеду бен Заид Аль Нахаяну, что Эмираты – стратегический партнер Казахстана в исламском и арабском мире.



Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии и Каспийском регионе. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, находясь с визитом в Абу-Даби. Поможет в этом Астане Abu Dhabi Ports Company, которая совместно с "КазМунайГазом" создаст на Каспии танкерный и торговый флот и будет работать с крупными нефтегазовыми проектами. Эксперты считают, что альтернативы транзиту через Россию нет и в ближайшее время не предвидится.



Abu Dhabi Ports Company (ADPC) – портовый промышленный и логистический оператор в ОАЭ. Компания владеет и управляет 11 портами в АОЭ и Гвинее. Председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев и глава ADPC Мухаммед Аль-Шамиси обсудили детали работы в Абу-Даби на полях визита президента Казахстана в ОАЭ. Главы компаний говорили о перспективах двустороннего сотрудничества в сфере морских и прибрежных грузовых перевозок. Стороны рассматривают возможность кооперации для оказания услуг крупным морским нефтегазовым проектам в Каспийском море. "Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между нашими компаниями внесет существенный вклад в активизацию совместного сотрудничества. В рамках данного соглашения создается совместное предприятие, которое будет активно вовлечено в инвестпроекты Казахстана уже с текущего года. Мы надеемся использовать опыт Abu Dhabi Ports в обслуживании проектов разработки морских нефтегазовых месторождений и транспортно-логистических проектах Казахстана", – отметил Мирзагалиев.



Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports Group по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспийском море и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с национальной компанией КМГ. Глава государства отметил, что Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии и в Каспийском регионе и проводит работу по диверсификации транспортных направлений. "В частности, наша страна активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север–Юг", – подчеркнул Токаев.



Стороны подписали соглашение о создании СП на базе международного финансового центра "Астана" для оказания морских услуг нефтегазовым проектам на Каспии. Участие в СП стороны намерены осуществлять через дочерние организации ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" и International Maritime Investments Ltd", – говорится в сообщении. В рамках соглашения стороны создадут флот (мелкосидящие суда различного типа) для поддержки офшорных проектов в Каспийском море, а также танкерный флот с учетом развития альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти, в том числе через порт Актау в направлении Азербайджана. Участники СП изучат возможности для создания торгового флота: строительство и приобретение контейнерных паромов (транзит из Китая в Европу по Транскаспийскому маршруту) и сухогрузных судов для участия в перевозках генеральных грузов по маршруту Север–Юг (РФ–Иран).



По словам Токаева, к 2025 году в порту Актау построят контейнерный хаб, который должен увеличить объем контейнерных перевозок. Объем контейнерных перевозок через казахстанские морские порты вырастет в 5,4 раза. Сейчас пропускная способность морских портов Казахстана – около 21,2 млн т в год. Запланировано строительство многофункционального морского терминала Саржа в порту Курык, проекты планируют реализовать за счет частных инвестиций, возможно, из ОАЭ.



"Уже заключались между Казахстаном и Эмиратами подобные соглашения несколько лет назад, и касались они именно транспортной логистики на Каспии. Однако на протяжении 4–5 лет ни одно из этих соглашений не заработало. Не факт, что нынешнее соглашение будет работать. То, что Казахстан пытается активизировать этот транспортный коридор, понятно. Но даже если Эмираты вложат немаленькие деньги, он вряд ли заработает, поскольку есть проблемы с портовой инфраструктурой в Азербайджане", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев. По словам эксперта, есть проблемы с проходимостью поездов по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс (БТК). Также неясна судьба Зангезурского коридора. Князев считает, что даже если будут вложены миллиарды долларов в инфраструктуру, альтернативы транзиту через РФ энергоносителей или товарных потоков не будет. "Исключение есть для небольших товарных потоков, которые могут быть перенаправлены по иранской железной дороге и из Узбекистана по БТК в турецкий порт Мерсин", – подчеркнул эксперт. Эта железная дорога позволила Узбекистану выйти к Средиземному морю за 30 дней. Что касается доставки грузов через порт Актау, то простой там до 90 суток.



Директор по региональным проектам Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов сказал "НГ", что у Москвы есть стратегия развития коридора Север–Юг на Каспии. Она реализует концепцию транспортной олигополии – соединение трех разных маршрутов. Восточный маршрут через Туркменистан и Казахстан на Иран считается готовым к эксплуатации. Западный маршрут через Азербайджан – перспективное направление. И есть морской путь, который будет развиваться, но не быстро. Это предполагает большие затраты на строительство судов и реконструкцию портов. Из всех прикаспийских стран преуспели только Азербайджан и Туркменистан в реконструкции портового хозяйства. Казахстан предпринимал усилия, но их недостаточно.



Существующие танкерные перевозки, которые можно наблюдать в портах Казахстана, производятся старыми танкерами малой вместительности. Они курсируют безостановочно, что создает угрозу нефтяной аварии на Каспии. По оценке специалистов, такая авария обойдется в 10 млрд долл., что перекрывает доходы от перевозок на много лет вперед. Строительство газопровода обсуждается, но нет серьезных инвесторов.



В то время когда Казахстан договаривается с ОАЭ о расширении сотрудничества, в рамках Евразийского экономического союза происходят ужесточения, касающиеся, как расценили некоторые эксперты, российских релокантов. Правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Теперь гражданам стран – членов Евразийского экономического союза, в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Ранее в республике действовал так называемый "визаран" – пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, "обнулив счетчик". Теперь срок пребывания ограничен 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде. На имеющих разрешение на временное проживание новые правила не распространяются.