Почта Китая выпустила прикольные марки к Году Кролика

02:15 18.01.2023

В Китае выпустили специальные марки к году Кролика



5 января Почта Китая выпустила специальные марки, посвященные году Кролика по лунному календарю.



В наборе два типа марок.



Изображения для марок нарисовал 99-летний художник Хуан Юнъюй.