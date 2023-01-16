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|Почта Китая выпустила прикольные марки к Году Кролика
02:15 18.01.2023
В Китае выпустили специальные марки к году Кролика
5 января Почта Китая выпустила специальные марки, посвященные году Кролика по лунному календарю.
В наборе два типа марок.
Изображения для марок нарисовал 99-летний художник Хуан Юнъюй.