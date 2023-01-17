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В Киеве новая забава - дети ходят по квартирам и просят русские книги. Чтобы сжечь
07:42 18.01.2023

17 января 2023

К уничтожению русских книг активно привлекаются как школьники, так и работники предприятий. А власти Украины рапортуют о массовой "утилизации" книг Пушкина, Лермонтова и Толстого. Подробности в материале корреспондента ИА РЕГНУМ.
АНДРЕЙ КУЧЕРУК, 17 января 2023, 18:51 - REGNUM - У вас есть русские книги? - довольно бесцеремонно спрашивает подросток, позвонивший по домофону в первую попавшуюся квартиру подъезда одного из спальных районов Киева.

Получив утвердительный ответ, жестом подзывает своих трех товарищей.

- Мы собираем макулатуру. Всяких там москальских. Да, Пушкина! Или кого-то еще, - почему-то по-русски объясняет он ошарашенному местному жителю. - Вы нам дайте хотя бы пять-шесть книжек, которые вам больше не нужны.

Собиратели макулатуры гордо сообщают, что их акция теперь будет носить постоянный характер.

- Если мы сдадим [на переработку] 100 килограммов книжек на русском языке, наш класс поедет на экскурсию в Тернополь, - говорит самый маленький из "курьеров". На предложение взять в качестве сырья для утилизации картонные коробки дети отвечают категорическим отказом. "Лучше в библиотеку пойдем", - говорят они.

Что эти дети и тысячи других активистов по всей Украине будут делать в библиотеках, догадаться нетрудно. Сегодня из библиотечных фондов на территории от Ужгорода до контролируемой официальным Киевом части Донбасса массово изымаются русскоязычные издания. Причем не только Пушкина, Тургенева, Достоевского или Бунина. "Под нож" отправляются Дюма, Флобер, Сартр, Скотт, Хемингуэй и другие западные авторы, так как изданы в переводе на русский.

"Книги у нас теперь отбирают не только дети, которым обещают какие-то там поездки, - рассказала в доверительной беседе с корреспондентом ИА REGNUM сотрудник книгохранилища из Черниговской области Наталья (имя изменено). - Приходят люди в камуфляжной форме, некоторые из них - с автоматами. Говорят, отдавайте русское барахло, все равно его больше читать никто не будет".

По словам Натальи, лично ей удалось спасти находившиеся в фондах редкие издания Есенина, Ахматовой и Бальмонта, а также полное собрание сочинений Лермонтова - женщина их просто "украла" и отнесла домой. "Да, сейчас они у меня дома. Но это лучше, чем их бы утилизировали или вообще сожгли".

Библиотекарь знает, о чем говорит. В рамках так называемых "патриотических акций" в той же Черниговской области, а также соседних Сумской и Киевской, уже сожгли сотни экземпляров произведений русской и зарубежной классики. Так называемые "волонтеры" с экранов местного ТВ и в радиоэфире рапортуют о сдаче "нескольких сотен тонн вражеской литературы". "Все деньги, вырученные от такой утилизации, пойдут на нужды ВСУ", - гарантируют организаторы мероприятий. При этом, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM от источника в украинском минобороны, на сегодняшний день на счета украинской армии не поступило ни единой "утилизационной" копейки.

В Житомире менеджер крупного предприятия потребовала от сотрудников принести "для сожжения" по три книги на русском языке, а в Виннице работников одного из магазинов под угрозой лишения премии заставили сдать в макулатуру по пять соответствующих любых изданий.

Кажется, украинским "патриотам" неважно, кто является автором того или иного произведения - в "черные списки" оно попадает по определению, если написано на русском или переведено на русский. При этом в макулатуру теперь могут попасть даже издания нот, имеющие пояснения по-русски.

Как отметил министр культуры Украины Александр Ткаченко, в ближайшее время местные издательства выпустят в свет "сотни произведений украинских патриотических авторов". "Мы заполним эту нишу", - многозначительно заявил министр.

Уже заполняют. Сегодня полки немногочисленных книжных магазинов Украины пестрят романами и повестями об "украинских героях Донбасса", псевдодокументальными расследованиями относительно так называемого голодомора 1932–1933 годов, а также архивами Степана Бандеры. Из современных авторов читателю предлагают прозу радикальной националистки Ирины Ницой и поэзию никому не известных львовских и тернопольских писателей. Отдельное место на полках занимают переведенные на украинский язык произведения польских, литовских и латвийских авторов.

Тем временем в списки подлежащих немедленному изъятию из запасников украинских детсадов попали качественно иллюстрированные книги "Колобок", "Репка" и "Конек-Горбунок". И почему-то басни Леонида Глебова, считавшегося когда-то талантливым украинским детским писателем.

17 января 2023
Андрей Кучерук

Источник - regnum.ru
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