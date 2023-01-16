Индия опередила Китай по численности населения

08:31 18.01.2023

Численность населения Индии по состоянию на конец 2022 года по оценке World Population Review составило 1,417 млрд человек, что на 5 млн человек больше, чем численность населения Китая.



Ранее в ООН уже предсказывали, что Индия обгонит Китай по численности населения, однако предполагалось, что это произойдет позже.



В то же время Индия в последнее время официально не публиковала данные о численности населения страны. Обычно страна проводила перепись населения раз в десять лет, однако в 2021 году процедуру отложили из-за пандемии.



Накануне сообщалось, что численность населения Китая сократилась впервые с 1960-х годов. В 2022 году жителей КНР стало меньше на 850 тысяч человек.



Автор: АНАТОЛИЙ ИЛЬИН