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Китай вступил в эпоху "нового подхода": великий эксперимент Си Цзиньпина, - Ю.Тавровский
08:33 18.01.2023

Возможно ли мирное сосуществование полуторамиллиардной нации с опасным вирусом

В эти дни Поднебесная погружается в праздничное настроение, приятные хлопоты и ожидание встреч с родичами за семейным столом. Уходящий год Тигра сильно "поцарапал" китайцев, и без того натерпевшихся всяческих лишений за три года эпидемии ковида. Поэтому так сильны надежды на год Кролика. В 12-летнем "зверином" цикле зодиака он считается самым благоприятным и символизирует долголетие, мир и процветание. Серьезным стимулом для оптимизма стал прогноз на следующие 12 лет самого влиятельного китайского предсказателя будущего. Он пообещал удвоение доходов народу, двойной рост экономики страны, переход к новому качеству жизни и справедливости. Предсказания этого прорицателя всегда сбываются. 10 лет назад он предрек удвоение подушевых доходов жителей Поднебесной к 2021 году, окончательную победу над нищетой для 100 миллионов бедняков, удвоение ВВП Китая, спасение окружающей среды и непримиримость к коррумпированным "тиграм и мухам". Вкупе эти обещания получили название "китайская мечта", и они стали явью все до одного.

Возможно ли мирное сосуществование полуторамиллиардной нации с опасным вирусом

Проницательный читатель уже догадался, как зовут этого мечтателя, - Си Цзиньпин. Завершив в 2022 году первое десятилетие своего правления, официально названного "Новая эпоха", он с 2023 года начнет отсчет годам "Нового похода". Как и "Великий поход" китайских коммунистов в середине 30-х годов прошлого века, нынешний этап движения к "великому возрождению китайской нации" в 2049 году начинается не в самых благоприятных обстоятельствах. Вот уже 5 лет Китай испытывает растущее давление Америки, понявшей обреченность своего соревнования за мировое первенство: торговая война, технологические санкции, "цветные революции" в Гонконге и Синьцзяне, провоцирование гражданской войны с провинцией Тайвань. Вот уже 3 года Китай ведет борьбу с коронавирусом под лозунгом "нулевой терпимости к COVID-19". От исхода этой борьбы зависит не только реализация предсказаний Си Цзиньпина на ближайшие 12 лет, но и будущее мировой экономики.

Поначалу с удивлением, а затем с растущим интересом отнеслись в разных странах к быстрым и жестким мерам по локализации, вакцинации и контролю над очагами вспыхнувшей в конце 2019 года пандемии. Китайская стратегия "нулевой терпимости" дала несомненные результаты. Благодаря ей Поднебесная два с лишним года была оазисом в бушующем море глобальной пандемии. Счет умерших шел на десятки и сотни - 5250 человек на середину 2022 года. В других странах китайская модель по экономическим и политическим причинам не была использована в полной мере, и им пришлось за это заплатить страшную цену. Миллион и 100 тысяч смертей в США, 400 тысяч в России, сотни тысяч в европейских и азиатских странах. Страшно даже представить статистику гибели народа в полуторамиллиардном Китае без мобилизации всех сил и ресурсов. Ясно, что счет шел бы на несколько миллионов! Последствия стали бы катастрофой для второй экономики мира.

Мой добрый друг и коллега из Лондона профессор Джон Росс подсчитал, что благодаря минимизации смертности от COVID-19 средняя продолжительность жизни китайцев в 2021 году достигла 78,2 года, что заметно выше, чем 76,4 года у граждан США. Тот же Джон Росс отмечает, что Китай значительно превзошел Запад не только с точки зрения спасения жизней, но и с точки зрения экономических результатов. Вызывавший на Западе зависть и ужас рост экономики Китая действительно замедлился, но он все еще может похвастать гораздо лучшими экономическими показателями. В частности, Китай избежал серьезного стагфляционного кризиса, который обрушился на США и ЕС. Среднегодовые темпы экономического роста КНР за последние три года составили примерно 4,5 процента, что выше среднемировых значений и является важным вкладом в глобальный экономический рост.

Думаю, что Китай победил изначальный COVID-19 именно благодаря "стратегии нулевой терпимости". Она, по существу, стала "нематериальным достоянием человечества". Ее критиковали и ею восторгались. Ее пытались применить полностью или фрагментарно. В любом случае она дала миру образец действий в чрезвычайных эпидемиологических обстоятельствах, следование которому способно минимизировать страдания и потери.

Сейчас COVID-19 отступил, но, подобно злокачественной опухоли, дал метастазы в виде новых штаммов типа "Дельта" и "Омикрон". Пекин столкнулся с новой реальностью и вырабатывает новую стратегию дальнейшей борьбы с вирусом. Низкая смертность при гораздо большей заразности "Омикрона" позволила центральным властям сменить "стратегию нулевой терпимости" на "тактику оптимизации". Для этого потребовалось специальное решение Политбюро ЦК КПК, принятое в ноябре 2022 года одним из первых по окончании ХХ съезда КПК. Отменили сплошное тестирование ПЦР. Сняли ограничения на перемещения между городами. Местным властям позволили экспериментировать с дополнительными послаблениями с учетом ситуации на местах. Открылись границы. Оживилась хозяйственная жизнь.

Миллионы "сэкономленных" человеческих жизней обошлись Пекину не только в триллионы недополученных от торговли долларов. Мобилизация нации на выполнение требований эпидемиологов привела к накоплению усталости и раздражения, которые вызвали открытые проявления недовольства рабочих и студентов. Они стали одной из причин перехода к "мирному сосуществованию" с вирусами.

Сегодня ситуация с COVID-19 во второй по величине экономике мира улучшается, а некоторые провинции и города уже преодолели свои пики по количеству зараженных. Жизнь и работа в них возвращаются в нормальное русло ускоренными темпами. Крупнейшие центры экономической жизни страны преисполнились оптимизма и объявили впечатляющие прогнозы на 2023 год. Шанхай, а также провинции Фуцзянь и Цзянси, соизмеримые с крупными европейскими государствами, ожидают прирост ВВП в 5,5%. Пекин пока не опубликовал свой прогноз для всей КНР. Однако есть оценка Всемирного банка - 4,3%. Это меньше его предыдущего прогноза на 0,9%, но много лучше сокращения мирового ВВП на 1,3% и 1,9% для США.

Нынешний этап китайской "оптимизации борьбы с COVID" вызывает огромный интерес во всем мире. Он имеет как теоретический, так и практический смысл, ценный для человечества. Как найти "золотую середину" между гуманистическим лозунгом "сохранения людей" и интересами развития экономики? Возможно ли "мирное сосуществование" полуторамиллиардной нации с менее смертоносным, но все еще опасным вирусом? Как сохранить наработки общенародной мобилизации на борьбу со стихийным бедствием в условиях ослабления контроля властей? Ведь Китай уже в обозримом будущем могут ждать не только новые штаммы и другие стихийные катаклизмы, но и рукотворные вызовы "холодной войны".

Весь мир с надеждой смотрит на Китай и надеется на возврат его гигантской экономики к нормальной деятельности. Вторая экономика мира способна как замедлить, так и ускорить развитие человечества. В самой Поднебесной люди надеются преодолеть неизбежный всплеск заболеваемости после отмены запрета на новогодние путешествия. Ожидается, что разными видами транспорта в период "чунь юнь" между 7 января и 15 февраля воспользуется почти два миллиарда человек! Но затем эпидемиологи обещают снижение напасти и выход на "плато", которое будет соизмеримо с сезонными заболеваниями гриппом.

Если Кролик оправдает возлагаемые на него всей нацией надежды по части ковида, то остальные пожелания и молитвы станет выполнить гораздо легче. На дверях каждого дома и в семейных алтарях уже появляются красные листки с золотыми иероглифами: "Счастья! Успеха! Достатка! Долголетия! Спокойствия!"

Автор: ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ востоковед, китаист

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674019980


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