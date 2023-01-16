Двести офицеров спецподразделения КырНацгвардии "Пантера" могут остаться без работы

09:11 18.01.2023

18 января 2023, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА



200 офицеров специального подразделения "Пантера" Национальной гвардии могут остаться без работы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Тазабек Икрамов.



По его словам, часть сотрудников "Пантеры" переводят в Баткен.



"Спецназ преобразовали в "Мурас", который будет располагаться в Баткене. Туда едут только 100 бойцов, остальные 200 офицеров останутся без работы", - сказал депутат, обращаясь к кабмину.