В Казани учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран

09:14 18.01.2023

18 января 2023, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО



Соглашение об учреждении Ассоциации развития хоккея исламских стран подписали в Казани. Об этом сообщил президент федерации данного вида спорта Кыргызстана Анвар Оморканов, пишет ТАСС.



"Ее цель - развитие хоккея в исламских странах. Вы все знаете, что в этих странах он находится на начальном этапе развития и насчитывает от силы 10 лет. Нам есть чему поучиться у клуба "Ак-Барс", команд из Татарстана, где большая история развития хоккея", - сказал Анвар Оморканов.



"Наша ассоциация сейчас хочет заявиться на Исламские игры, которые проходят раз в четыре года. Там хоккея нет, и мы хотим начать работу в этом направлении", - добавил он.



Президентом ассоциации избран глава "Ак-Барса" и Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов.



Вице-президентом ассоциации в азиатском регионе избран Анвар Оморканов, вице-президентом в ближневосточном регионе - глава Федерации зимних видов спорта ОАЭ Хамел аль-Кубейси. В состав Ассоциации развития хоккея исламских стран вошли федерации ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, а также Республики Татарстан. Штаб-квартира организации будет располагаться в Казани.



Напомним, сегодня в Казани завершится первый турнир по хоккею среди команд исламских стран и Республики Татарстан Kazan Hockey Cup. Кыргызстанцы проиграли три матча и завершили соревнования. Они получили кубок участника и памятные медали турнира.