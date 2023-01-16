Отключение электричества. Кыргызстанцы возмущены отсутствием графика

10:03 18.01.2023

18 января 2023, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД



Кыргызстанцы возмущены отсутствием графика отключений электроэнергии. Об этом сообщают читатели 24.kg.



По их словам, электричество отключают несколько раз в день в разное время суток.



"Это доставляет неудобства в быту. Невозможно нормально приготовить пищу, испечь хлеб или сходить в душ. В семьях, где есть маленькие дети, возникает еще больше проблем. Школьникам приходится выполнять домашнюю работу при свечах. Без четкого графика невозможно ничего планировать", - возмущены люди.



Отключения электроэнергии участились после похолодания. Чиновники заявили, что это не веерные ограничения, а регулировочные мероприятия.



При этом дозвониться в сall-центр компании "Северэлектро" по номеру 1209 практически невозможно. Это объясняют большим количеством обращений.



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