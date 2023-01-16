|Отключение электричества. Кыргызстанцы возмущены отсутствием графика
10:03 18.01.2023
18 января 2023, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
Кыргызстанцы возмущены отсутствием графика отключений электроэнергии. Об этом сообщают читатели 24.kg.
По их словам, электричество отключают несколько раз в день в разное время суток.
"Это доставляет неудобства в быту. Невозможно нормально приготовить пищу, испечь хлеб или сходить в душ. В семьях, где есть маленькие дети, возникает еще больше проблем. Школьникам приходится выполнять домашнюю работу при свечах. Без четкого графика невозможно ничего планировать", - возмущены люди.
Отключения электроэнергии участились после похолодания. Чиновники заявили, что это не веерные ограничения, а регулировочные мероприятия.
При этом дозвониться в сall-центр компании "Северэлектро" по номеру 1209 практически невозможно. Это объясняют большим количеством обращений.
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