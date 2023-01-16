Игра в тайваньскую войну, - Кирилл Утюшев

10:09 18.01.2023 Игра в войну

Тайвань имеет принципиальную важность как для американского, так и для китайского авторитета

Кирилл Утюшев



Тайваньский вопрос постепенно все больше выходит за рамки экономического, покуда фабрики полупроводников в США уже строятся, а существующее производство постепенно переносится в Южную Корею. А именно в репутационную плоскость. Причем принципиальную важность остров имеет как для американского, так и для китайского авторитета. Сбежавшая из Кабула Америка жаждет вернуть себе образ мирового жандарма, а КНР желает достичь того, что было потеряно в 1949-м – единства всех китайских земель в рамках единого государства. На днях в обсуждение о "чудо-острове" была привнесена новая тема.



Совсем недавно американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал результат 24 проведенных симуляций на тему вторжения Китая на Тайвань. Все это называлось "Первая битва следующей войны". Согласно аналитике CSIS, Штаты и Тайвань по итогу одержат победу в столкновении, но такой триумф им будет дорого стоить. Так, в соответствии с подсчетами центра, за три недели боевых действий Америка потеряет внушительные ресурсы: два авианосца, около 20 крупных военных судов, около сотни самолетов и примерно 3200 американских военнослужащих, а это является половиной того, что США потеряли в Ираке и Афганистане за целых 20 лет. Китай в результате проигрыша в этой войне лишится почти всего собственного флота, а также потеряет около 10 тысяч солдат, 150 боевых самолетов и 138 крупных боевых кораблей. В таком исходе Тайваню предсказывают окончательную и полную независимость, но свет свободы затмят мрачные последствия войны. Страна лишится энергообеспечения и возможности поддерживать базовые потребности своих граждан. Если рассмотреть потери в личном составе, то Тайвань лишится около 3,5 тысячи военнослужащих и останется полностью без собственного флота. Также есть вероятность того, что предполагаемые столкновения затронут и Японию, которая, скорее всего, будет втянута в конфликт вместе с Соединенными Штатами и потеряет от военных действий около 100 боевых самолетов и 26 кораблей. А что по итогу? Китай и Америка потеряют свои позиции в качестве ведущих мировых держав и будут ослаблены на много лет. Хоть аналитики и говорят, что военное столкновение не является обязательным сценарием, но если все-таки тайваньский вопрос дойдет до агрессии, то США нужно будет приложить гораздо больше усилий для разрешения конфликта, чтобы избежать катастрофы.



Вашингтон активно работает над укреплением своих позиций на Тайване и в Юго-Восточной Азии в целом. Глава Пентагона Ллойд Остин 11 января сообщил об укреплении военного сотрудничества против КНР между Соединенными Штатами и Японией. В частности, в один из пунктов нового договора входит улучшение оснащения у ранее размещенных на японских базах американских солдат. Помимо этого, на днях президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые за все время сообщил, что в случае усиления угрозы со стороны Северной Кореи южная республика в ответ готова разместить американские атомные ракеты у себя или даже развернуть разработку собственных. Конечно, в официальном заявлении говорится именно об угрозе со стороны Пхеньяна, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не увидеть безыскусное южнокорейское лукавство. Еще одним важным игроком в поединке Соединенных Штатов и Пекина выступает Австралия, которая во всех отношениях принимает сторону США. Американские эксперты называют Канберру чуть ли не передовым плацдармом для отражения экономической и политической агрессии со стороны Китая. Этот тезис подтверждают и сами австралийцы. Так, австралийский посол в Соединенных Штатах Артур Синодинос заявил, что Австралия готова в полной мере поддержать своих союзников в борьбе с Китаем, а если понадобится, даже вмешаться в конфликт без прямой поддержки со стороны Штатов.



Однако не стоит воспринимать данное столкновение таким уж односторонним. У Пекина может не быть столь обширной дипломатической сети, какая есть у Вашингтона, но Пекин обладает кое-чем другим, тем, что может оказаться более важным в определенный момент, а именно - колоссальной экономической мощью, которой Китайская Народная Республика вполне может с толком воспользоваться. Как пример, тот же политически независимый от Китая Тайвань вполне зависит от него все еще экономически. Так, 42% своего экспорта островной Китай поставляет именно главному оппоненту на материке, тогда как на главного союзника, Соединенные Штаты, приходится всего лишь 15%. Импортирует Тайвань из Китая 22% товаров, а из Штатов – всего 10%. Помимо этого, крупнейшие тайваньские корпорации по производству чипов имеют свои заводы на территории материкового Китая, а большая часть сотрудников этих компаний имеют китайское гражданство. Если столкновение все же произойдет, то указанные рабочие первым делом в большинстве своем покинут страну, чем лишат основной источник прибыли острова ценных кадров.



Япония экономически также тесно связана с Китаем. В данный момент главный оппонент Вашингтона все еще является ведущим торговым партнером Японии, а объем их торговли составляет около 38 трлн иен. Конечно, экономическая зависимость – это обоюдоострый меч, и если будут санкции или торговые блокады, то пострадают обе стороны.



Соединенные Штаты хоть и поддерживают Тайвань в политическом, финансовом и военном планах, но при этом постепенно начинают сокращать торговлю со своим азиатским сателлитом. Например, компании Dell и Hewlett-Packard, мировые лидеры по сборке компьютеров, намереваются к 2024 году прекратить закупки на китайском рынке и начать приобретать необходимые комплектующие исключительно на Тайване и в Южном Вьетнаме, но является ли это шагом навстречу Тайваню? Кажется, что это лишь ловкий ход для уменьшения американской зависимости от азиатских чипов. В августе 2022 года США приняли Акт о чипах, который должен способствовать увеличению производства микрочипов в стране. Уже в сентябре 2022-го компания Micron Technology анонсировала строительство крупнейшего завода микрочипов в истории США, площадь которого будет сопоставима с сорока футбольными полями. Причем начать широкомасштабное производство микрочипов планируется уже во второй половине 2020-х годов.



О военном аспекте прогноза CSIS говорить всерьез не стоит: мало кто знает подлинный наступательный потенциал Народно-освободительной армии Китая и серьезность заявлений США о намерении всеми силами впрячься за остров у китайских берегов. Но у политического значения игр в войну от CSIS есть несколько слоев. Во-первых, конечно, это тихоокеанское направление американских военных устремлений так намекает на собственную важность и нужду в столь же щедрых тратах дяди Сэма, как недавно получило европейское направление. Во-вторых, это внешнеполитический жест: рассуждениями о том, сколько истребителей США потеряют в битве за Тайвань, должны придать читателю уверенности в том, что в эту самую битву – на минуточку, полномасштабную войну с ядерной державой – Штаты обязательно впрягутся. В-третьих, вопрос времени играет все более определяющее значение именно в свете новостей об американских фабриках полупроводников. Где-то к 2027 году Тайвань перестанет быть нужен Западу, после чего сам радостно бросится в объятия Пекина, так что либо необходимости в военной интервенции не будет, либо же она будет чистой формальностью. В интересах США – спровоцировать Китай на резкие и неподготовленные действия, так что вслед за разговорами о пирровых победах должны последовать поставки на Тайвань оружия, обучение тайваньских военных и в целом знакомое нам включение спорного региона в схемы военного взаимодействия. Соединенные Штаты, строящие в Тихом океане новый контур сдерживания, на этот раз против Китая, ничуть не заинтересованы в большой войне. Но формальный повод для сдерживания в виде атаки на Тайвань (тем более атаки неподготовленной и сумбурной) пришелся бы американцам как нельзя кстати в качестве повода для усиления строительства тихоокеанского НАТО. Углубление военного сотрудничества с ключевыми союзниками в регионе: регулярные в последнее время милования с Южной Кореей, обещание сделать квазиармию Японии настоящей армией и заявления о намерении усилить военную роль Австралии – еще цветочки в сравнении с тем, какой приток новой крови получит очередной "оборонительный альянс" после ритуального жертвоприношения Тайваня. Не стоит, конечно, воспринимать публикацию CSIS как простую рекомендацию для правительства Америки, которое и само более чем осведомлено о сложившейся вокруг острова обстановке. Вместе с этим, если КПК будет слишком медлить с тайваньским вопросом и уповать на то, что он решится со временем сам собой, то подобное промедление может стоить дорого: у Соединенных Штатов появится возможность предпринять какие-либо действия по отношению к непризнанному острову без прямого вмешательства. Это им обеспечит усиленная проамериканская Япония, ядерное оружие в Сеуле и уже негативно настроенная к Китаю Австралия. Источник - завтра

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