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Латинская Америка отворачивается от США и примыкает к союзу России и Китая, - Айнур Курманов
11:44 18.01.2023

Латинская Америка отворачивается от США и примыкает к союзу России и Китая
Айнур Курманов. 18.01.2023

В минувшую субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил создать международный политический блок, который стал бы новым полюсом силы и находился бы в союзных отношениях с Россией и Китаем.

На заседании Национального собрания венесуэльский лидер заговорил о геостратегических процессах в регионе и необходимости консолидации латиноамериканских стран с левыми правительствами для отстаивания своих общих экономических и военно-политических интересов, опираясь на поддержку Москвы и Пекина.

В минувшую субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил создать международный политический блок, который стал...

"Я говорил об этом по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой, лично обсуждал с президентом Колумбии Густаво Петро, с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Настает новое время, особое время для того, чтобы объединить усилия и пути Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы приблизиться к созданию мощного блока политических сил, экономической мощи, которая будет разговаривать с миром", – заявил Мадуро.

По его мнению, создание такого политического блока привело бы к тому, что страны в него входящие станут "новым полюсом силы" на континенте, который противостоит хищному Северу.

"Это сообщество разделяло бы общие цели, о которых говорит наш старший брат председатель КНР Си Цзиньпин: человечества, объединенного общей судьбой. Или построения того многополярного и многоцентричного мира, о котором говорит наш старший брат президент России Владимир Путин", – пояснил Мадуро.

Мадуро добавил: чтобы построить такой мир, нужен "единый и продвинутый латиноамериканский и карибский блок".

Это очень символичное заявление и важный посыл, показывающий, что не только президент Венесуэлы, но и целый ряд руководителей других латиноамериканских стран готовы уже в ближайшей перспективе решительно встать в происходящем глобальном разделении мира на сторону антиамериканских сил. И данное выступление вполне логичное, вытекающее из той многолетней борьбы, которую ведут народы Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и других стран за свою независимость и суверенитет.

Ведь теперь всем угнетенным государствам на всех континентах понятно, что создан уже настоящий союз России и Китая, который и определяет сейчас лицо формируемой "Большой Евразии" и нового самого крупного рынка в мире.

События с СВО только ускорили процессы консолидации вокруг этих двух центров, так как уже очевидно, что к новому блоку начали присоединяться те страны, которые суверенны или пытающиеся достичь максимального суверенитета.

В частности, сразу же присоединились к этой конфигурации Индия, Иран, Пакистан, Индонезия и другие державы. По сути, возникло целое движение вокруг оси Пекин – Москва, то есть на базе того фундамента, который несет стабильность и дальнейшее экономическое развитие. И заявление Николаса Мадуро как раз очень удобно встраивается в этот процесс объединения, так как Латинская Америка к этому блоку начинает постепенно примыкать.

Не зря было сказано о "двух старших братьях" России и Китае, так как единственная возможность для всех стран третьего мира и Южной Америки добиться освобождения и независимости от англосаксонских империалистов – это опереться на экономическую мощь Пекина и на военную мощь Москвы.

И это не пустые слова, поскольку Латинская Америка традиционно является регионом приложения интересов китайского капитала. Торговый оборот между странами континента и КНР только за прошлый год составил рекордные 400 миллиардов долларов.

Даже образовалась своеобразная кооперация сил двух держав, когда Поднебесная вливает большие инвестиции, а Россия поддерживает военной и технической помощью власти Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и уже новых левых правительств.

То есть Пекин постепенно экономически вытесняет США из его бывшего заднего двора, а Москва прикрывает этот процесс, обеспечивая безопасность. Как доказательство тому, недавние учения военно-морских сил Венесуэлы, России и КНР, которые демонстрируют всем эту общую связку.

На это играет и то, что Каракас смог выстоять, занимая жесткую позицию, и отстоять в итоге свой суверенитет в результате многолетнего противостояния американским санкциям. Ведь Вашингтон приложил все усилия, чтобы свернуть социалистический режим Николаса Мадуро, противопоставив ему в 2019-м свою марионетку Хуана Гуайдо и заморозив все зарубежные золотовалютные активы страны.

Несмотря на такое беспрецедентное давление страна и народ выдержали, сам же Мадуро укрепил собственный авторитет и влияние, а Гуайдо в начале января этого года был смещен американцами с поста временного президента, которого до этого по призыву Белого дома признало 50 государств, в том числе Франция, Германия и Великобритания. Теперь же им придется дезавуировать свои собственные решения.

Да, конечно, это стало результатом сделки в ноябре прошлого года между венесуэльским правительством и нынешней американской администрацией по поставкам нефти. Но в Каракасе решили не только не капитулировать, а наоборот, пойти в наступление, понимая, что это только временная уступка, продиктованная тем, что пока Вашингтон оказался в трудной ситуации.

Тем более, что сам Мадуро подвергся в течение 2020 – 2022 годов террористическим нападениям, инспирированным американскими спецслужбами, а за его голову назначили награду в 15 миллионов долларов, так как он был объявлен главой наркокартеля.

Это, правда, не помешало уже в ноябре прошлого года Джону Керри, специальному представителю президента США по вопросам климата, пожать руку президенту Венесуэлы во время конференции в Каире и согласиться на деэскалацию отношений между странами.

То есть на примере Венесуэлы все остальные страны увидели выигрышность и правильность жесткой принципиальной позиции, которая приводит в итоге к победе над хищником, и то, что в трудную минуту страну поддержали именно Китай и Россия. Это отчетливо поняли и в левых правительствах Колумбии, Бразилии, Аргентины и Перу, которые сразу же подверглись жесткому давлению Вашингтона.

Как известно в декабре минувшего года в Перу правыми силами и олигархами был незаконно смещен и арестован президент Педро Кастильо, в результате чего страна оказалась на пороге гражданской войны.

Протесты против хунты в Перу.

Сейчас проамериканской хунтой уже убиты многие десятки демонстрантов, но в стране не прекращаются забастовки, массовые шествия, выступления коренных народов и попытки народных масс захватить аэропорты и транспортные центры.

Похожий переворот с участием ультраправых проамериканских сил попытались осуществить с 8 на 9 января и в Бразилии, где сторонники экс-президента Болсонару захватили Конгресс, Верховный суд и резиденцию главы государства.

И только введение военного положения законным президентом социалистом Лулой да Силва стабилизировало ситуацию в стране и не допустило дальнейшего кровопролития.

При этом и Пекин, и Москва с самого начала поддержали законно избранного президента Бразилии, осудив действия заговорщиков и попытку свергнуть конституционный строй. Таким образом, очевидно, образовывается реальный политический блок левых правительств Латинской Америки, который сейчас действительно начинает порывать с США и объединяться с другим центром силы, который крепнет в сердце Евразии.

Источник - politnavigator.news
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674031440


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