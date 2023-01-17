КазАкиматы будут наказывать за незаконное предоставление пастбищ иностранцам

13:09 18.01.2023

В Казахстане для сотрудников акиматов введут административную ответственность за незаконное предоставление пастбищ иностранным гражданам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель одобрили депутаты на пленарном заседании нижней палаты.



Как отметил член комитета по аграрным вопросам мажилиса парламента Амангалий Бердалин, контроль за использованием земель будет осуществлять министерство сельского хозяйства. Также должностные лица министерства смогут рассматривать административные дела в земельной сфере и налагать взыскания.



Мажилисмен уточнил, что в правительственном варианте законопроект содержал всего три поправки. Депутатами были внесены 25 поправок, которыми уточнены и дополнены основные положения законопроекта.



"По предложению депутатов должностные лица акиматов будут нести административную ответственность за незаконное предоставление общественных пастбищ и сенокосов, сельскохозяйственных земель иностранным землепользователям, за необеспечение открытости данных по свободным земельным участкам и планируемым торгам и за другие нарушения земельного законодательства".



По его словам, вносимые изменения активизируют деятельность по возврату в госсобственность неиспользуемых земель, в том числе пастбищ, острый дефицит которых испытывает сельское население.



"Будет способствовать соблюдению земельного законодательства, снижению коррупционных предпосылок в указанной сфере, обеспечит доступность информации по непредоставленным земельным участкам для всех землепользователей, в том числе и для потенциальных инвесторов".



Кроме того, в документе предусмотрены поправки, направленные на недопущение фактов превышения размеров предельно допустимых розничных цен и торговых надбавок по социально значимым продовольственным товарам и нарушения в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.



В конце декабря 2022 года в Генпрокуратуре отчитались об итогах работы надзорного ведомства за год. Первый заместитель Генерального прокурора Тимур Ташимбаев рассказал, что государству возвращены 1,5 млн га неиспользуемых земель.



Тамила Языкова