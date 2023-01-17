 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане пытаются сорвать проведение российского музыкального фестиваля
13:15 18.01.2023

Антироссийски настроенные пользователи социальных сетей в Казахстане пытаются сорвать проведение 6-го Международного музыкального фестиваля "Жара", который должен пройти с 9 по 12 марта в Алма-Ате. Об этом сегодня, 18 января, сообщает newtimes.kz.

В анонсе фестиваля говорится, что его организаторы подготовили насыщенную программу. Зрителям обещают феерическую атмосферу, яркое световое и звуковое шоу, уникальные оригинальные номера и незабываемые эмоции.

Однако проукраински настроенные казахстанцы в соцсетях выступают против проведения этого мероприятия. По их мнению, таким образом организаторы поддерживают войну на Украине.

"Сколько можно? Наше государство четко стоит на признании территориальной целостности Украины, если вы не знаете этого", "Гоните их из Казахстана", "Отменили же концерт Полины (Гагариной. - EADaily), думаю, и с этим концертом трудности не возникнут. Отменят и все", "Кто они такие? Зачем казахам такое шоу?" − говорится в комментариях на странице фестиваля в соцсети.

Отмечается, что в другой соцсети в аккаунте "Жары" комментарии под постом о проведении фестиваля отключены.

9 декабря российской певице Ларисе Долиной отказались предоставлять площадку для концерта в Караганде.

14 февраля в Алма-Ате должен был состояться концерт Полины Гагариной. Однако его проведение отменили после того, как в соцсетях активисты выразили возмущение тем, что в страну приедет "певица, которая поддерживает войну".

Источник - eadaily.com
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