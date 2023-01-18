В Узбекистане сформируют "Корпус специализированных прокуроров"

13:31 18.01.2023

В Узбекистане к концу зимы сформируют Корпус специализированных прокуроров (КСП). Это предусмотрено указом президента "О дополнительных мерах по дальнейшему расширению доступа к правосудию и повышению эффективности деятельности судов".



Корпус будет состоять из:



👉 управлений Генеральной прокуратуры по обеспечению полномочий прокурора при рассмотрении уголовных, гражданских, экономических, административных дел в судах;



👉 соответствующих отделов и подразделений прокуратур Республики Каракалпакстан, областей и Ташкента;



👉 соответствующих заместителей и помощников прокуроров районов (городов) по названным направлениям.



Сотрудники КСП будут работать независимо от любого органа и должностного лица, подчиняясь только закону.

Не допускается какое-либо вмешательство в их деятельность, связанную с участием в судах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.



"Сотрудник Корпуса специализированных прокуроров является независимым в поддержке, изменении или отказе от обвинения (гражданского иска) по делам, рассматриваемым в судах, в том числе по вопросам применения норм Уголовного кодекса, назначения вида и размера наказания, основывается на требованиях закона и исходя из всех обстоятельств дела – своем убеждении", - говорится в документе.



Генпрокурору Узбекистана Нигматилле Юлдашеву дан месяц на формирование состава КСП. Корпус должен состоять из опытных, профессиональных кадров, способных эффективно выполнять поставленные задачи и имеющих безупречную репутацию в органах прокуратуры. На областном уровне необходимый для принятия в Корпус стаж работы установлен в три года, в КСП Генпрокуратуры – пять лет.



Основными задачами Корпуса специализированных прокуроров определены:



▶️ обеспечение полномочий прокурора при рассмотрении дел в судах в порядке, установленном в Законе "О прокуратуре" и процессуальном законодательстве;



▶️ содействие в эффективном осуществлении деятельности правосудия с использованием равных прав наряду с другими участниками судебного процесса, качественная поддержка государственного обвинения в судах по уголовным делам - исключительно на основе закона с сохранением беспристрастности;



▶️ достижение эффективной судебной защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц;



▶️ содействие в работе по повышению практических навыков и квалификации сотрудников органов дознания и следствия исходя из судебной практики.



Ожидается, что деятельность КСП поможет в полной мере реализовать принципы состязательности и равенства сторон на всех стадиях судопроизводства и обеспечить беспристрастность судов на практике.



В указе также говорится о совершенствовании структуры Верховного суда, в частности, о создании:



👉 Ситуационного центра информационно-коммуникационного мониторинга;



👉 Департамента анализа законодательства в сфере правосудия - на базе Управления анализа законодательства;



👉 Центра взаимодействия с общественностью - на базе Управления взаимодействия с общественностью и СМИ.



Тем же указом утверждены краткосрочная стратегия поднятия на качественно новый уровень судебной системы на 2023–2026 годы и программа действий по ее реализации. Поручено принять законы, предусматривающие:



➡️ отмену порядка направления вышестоящими судами дел на новое рассмотрение в нижестоящие суды и возложение на вышестоящие суды ответственности за вынесение окончательного решения по делу;



➡️ проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении судей исключительно на основании санкции Генерального прокурора.



18.01.23