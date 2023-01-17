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На узбекско-сингапурском бизнес-форуме заключены соглашения почти на $5 млрд
13:33 18.01.2023

На встрече с бизнес-сообществом Сингапура в Школе госполитики. Фото пресс-службы президента Узбекистана
На узбекско-сингапурском бизнес-форуме, прошедшем 16 января, были заключены инвестиционные, торговые и финансовые соглашения на общую сумму около $5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

"Это является свидетельством значительной активизации нашего сотрудничества, его очевидном успехе и наполнении повестки узбекско-сингапурских отношений практическим и качественным содержанием", - отметил Шавкат Мирзиеев на встрече с главами ведущих компаний и финансовых структур Сингапура, прошедшей 17 января в рамках госвизита узбекского лидера.

Мероприятие прошло в Школе государственной политики при Национальном университете Сингапура, названной в честь Ли Куан Ю - бывшего премьера-реформатора и архитектора сингапурского "экономического чуда".

Во встрече приняли участие министр торговли и промышленности Сингапура Ленг Си Танг, председатель сингапурской Федерации бизнеса Минг Ян Лим, руководители 15 крупнейших компаний, таких как Indorama, Meinhardt group, CPG Corporation, Changi Airports, Сингапурский институт развития менеджмента, TMC Academy, Virtus Health и других.

Мирзиеев обратил внимание, что визит в Сингапур стал его первым выездом за рубеж в новом 2023 году, что свидетельствует об исключительном внимании Узбекистана к установлению прочных и взаимовыгодных отношений с этой страной.

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Президент выделил наиболее перспективные направления для сотрудничества, включая участие сингапурских компаний в процессах приватизации в Узбекистане, развитии городской и транспортной инфраструктуры, реализации совместных проектов в химической и текстильной отраслях, "зеленой" экономике, образовании, здравоохранении и другие.

Мирзиеев побеседовал с каждым членом сингапурской бизнес-делегации и пригласил предпринимателей посетить Узбекистан, чтобы лично ознакомиться с его инвестиционным климатом.

Ранее в тот же день президент Узбекистана провел переговоры с президентом Сингапура Халимой Якуб и премьер-министром Ли Сянь Луном. После встречи с представителями сингапурского бизнеса Шавкат Мирзиеев вернулся в Ташкент.

Источник - fergana.plus
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