"Катаргейт": Ключевой фигурант коррупционного скандала в Европарламенте пошел на сделку со следствием

13:34 18.01.2023

Оливер Галич



Бывший депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панцери признал свое соучастие в подкупе со стороны Катара с целью повлиять на политику Евросоюза, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Панцери, ключевой фигурант коррупционного скандала, охватившего Европейский парламент, покаялся и согласился сотрудничать со следствием. 17 января он подписал соглашение с бельгийскими властями, в котором он признал свое соучастие во взяточничестве и обещал раскрыть "существенную" информацию о деле, получившем название "Катаргейт".



Прокуратура Бельгии расследует схему "наличные в обмен на услуги", по которой крупные суммы выплачивались "страной Персидского залива" (подразумевается Катар) с целью повлиять на политику Евросоюза. Предполагаемым участником подобного подкупа евродепутатов бельгийские власти объявили Марокко. До 2017 года Панцери возглавлял парламентскую делегацию по связям со странами Магриба, куда входит Марокко.



Тень брошена и на получение Катаром права провести чемпионат мира по футболу. При этом Катар и Марокко отвергают обвинения в свой адрес.



Панцери находится под стражей с середины декабря по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. Сообщается, что в его доме было найдено более 600 тысяч евро наличными. Как сообщил его адвокат, итальянец получит пятилетний тюремный срок, но в обмен на свое сотрудничество выйдет на свободу уже через год. Бывшему евродепутату также грозят штраф и конфискация его активов, стоимость которых, по оценке прокурора, составляет один миллион евро.



Панцери подозревают в том, что он использовал созданную им общественную организацию "Борьба с безнаказанностью" для выплаты крупных сумм и преподнесения даров политикам, которые могли оказать влияние на принимаемые Европарламентом решения. Большую роль сыграл в этом и бывший помощник Панцери – Франческо Джорджи.



Их сообщничество началось в 2018 году, когда его босс согласился работать в Катаре. Джорджи присутствовал на тайных встречах с потенциальными получателями мзды, поскольку он служил на них переводчиком для Панцери, который говорит только по-итальянски. Джорджи тоже находится теперь под стражей.



В 2016 году он заключил брачное соглашение с Евой Кайли. К тому времени она уже была членом Европарламента от Греции, а затем была избрана вице-спикером. Поскольку у Кайли была депутатская неприкосновенность, единственным способом арестовать ее была поимка с поличным. Это удалось сделать 9 декабря прошлого года, в ее квартире полиция нашла 150 тысяч евро. После этого с Евы Кайли был снят иммунитет, и ныне она тоже находится за решеткой. Европарламент работает над тем, чтобы лишить неприкосновенности еще двух депутатов, с которыми хотело бы пообщаться бельгийское следствие.



Как сообщал "ПолитНавигатор", Европейский парламент принял резолюцию о признании РФ "государством – спонсором терроризма" из-за проведения СВО на Украине.