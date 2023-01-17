Игорь Стрелков: РосАрмии надо не выдавливать, а окружать бандеровцев до Днепра

13:58 18.01.2023 Стрелков: "Не разделяю ура-патриотических настроений после взятия Соледара"

Бить в лоб или идти в обход - что дальше после Бахмута-Артемовска?



Юрий Енцов

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Игорь Стрелков

Юрий Кнутов



Еще летом раздавались голоса аналитиков, что "Россия будет несколько месяцев освобождать линии фронта Северск-Соледар-Бахмут". И вот эти месяцы прошли, и рубеж обороны противника мало-помалу сдвигается на запад. Рано или поздно ВСУ откатится на следующую линию - Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Как его взламывать? Продолжать идти прямо в лоб, или в обход, может южнее, а может лучше севернее? Какие вообще могут быть сценарии? Вопрос, что будет дальше, лучше обозначить заранее, и хорошо бы заблаговременно найти на него ответ.



Пространство перед линией городов от Славянска на севере до Константиновки на юге занять можно, там до самого Артемовска лишь поля да небольшие деревни. Американские военные эксперты даже говорят: "Левый берег Днепра - пустыня". В смысле русские могут сравнительно легко проскочить эту территорию. Но как брать один по сути вытянутый с севера на юг укрепрайон? Здесь города один переходит в другой. Видимо, придется опять прогрызать шаг за шагом, освобождая запад Донбасса. Надо бы действовать похитрее, маневрировать, но возможно ли это?



Для ответа на этот вопрос мы обратились к экс-министру обороны ДНР, руководителю общественного движения "Новороссия" Игорю Стрелкову, который считает, что говорить о выходе на рубеж Славянск и Краматорск преждевременно:



- Пока речи нет даже о взятии Бахмута, ведь бои за этот город продолжаются. А его штурмовали долго. Поэтому говорить о том, что "скоро выйдем к Славянску" можно только с поправкой: "относительно скоро".



В целом же моя позиция по операции, которая осуществляется российским военным командованием в Донбассе, достаточно известна и определяется словами: "Это еще надо суметь". Во всем мире давно принято обходить узлы обороны, вынуждать противника их оставлять без боя. А у нас решили действовать по лекалам Первой мировой войны, причем в самых худших ее вариантах.



Когда наши войска выйдут к линии Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, мне сказать сложно. Может быть относительно скоро, может не очень. Может в ближайшие месяцы вообще не выйдут, там достаточно большое предполье и без боя его "уважаемые украинские партнеры" оставлять не будут.



Но в любом случае даже если на эту линию выйдут, будет жаль, если и эти города будут разрушены в ходе наступательных операций, как сейчас разрушен Бахмут.



А взять их будет еще сложнее, потому что они намного крупнее, намного сильнее укреплены. Если в Соледаре до начала спецоперации население составляло чуть более десяти тысяч человек, то Крамоторск до 2014 года был 150-тысячным городом. Никакого "Вагнера" для того, чтобы взять агломерацию штурмом - просто не хватит. Для этого потребуются значительно большие силы.



Скажу прямо, я не разделяю победоносных, и, как говорится, ура-патриотических настроений наших СМИ из-за взятия Соледара. Ведь эта победа практически ничего не значит по сравнению с, просто для примера, оставлением Херсона. И даже по сравнению с оставлением намного более крупного города Изюма, случившимся в ходе так называемой перегруппировки, а фактически отступления наших войск в Харьковской области.



"СП": - Но ведь и ВСУ терпят, по вашим словам, "ультра-поражения". Но руководство в Киеве это запланировало - готовят резервы в тылу, но не вводят их в бой. Так случилось под Попасной (ЛНР), под Северодонецком, под Лисичанском. А уже впоследствии эти силы они бросали в контрнаступление на Херсон. Ту же самую картину мы наблюдаем и сейчас?



- Противник и сейчас сохраняет свои резервы. Более того, формирует новые. Не вводит в бой, не подставляет под наши удары самые боеспособные части, предназначенные для наступательных операций на их стороне. Вместо них сражается территориальная оборона, различные резервные части, сформированные из "мобиков". А кадровые части они придерживают, как придерживали летом прошлого года, когда наши войска штурмовали позиции в Северодонецке, Лисичанске, а потом в Песках.



Где противник собирается нанести свой удар, или же он держит эти части в резерве для отражения нашего наступления, я информацией не располагаю, поскольку единственным источником сведений о силах противника для меня является интернет. А это источник очень неполный и ненадежный. Но я смотрю на то, какие их части задействованы в Соледаре в Бахмуте и констатирую факт, что там ударных частей и соединений ВСУ на передовых позициях нет.



"СП": - Что бы вы посоветовали предпринять нашим главным командирам? Или не стоит вообще этого делать, сохраняя военную тайну?



- Наше командование не нуждается в советах. Оно их не слушает, а зачастую поступает алогично и полностью противоположно тому, что требуется. Не провели же наступательную операцию на Днепропетровск, рассекая коммуникации противника между Днепром и Донбассом. Не будут этого делать и сейчас. А в Мариуполе противник оставил гарнизон как раз для того, чтобы отвлечь на него наши силы.



Сейчас нашим стало сложнее. Везде, от Кинбурнской косы на юге, что между Днепром и Черным морем, до границы с Белоруссией на севере у противника сформирована сплошная линия обороны. Как будут поступать наши военачальники, я не знаю, а советовать им что-либо бесполезно…



По мнению экс-министра обороны ДНР, сейчас можно разглядеть некое повторение той же самой картины, которая нарисовалась весной и летом, когда ВСУ в Донбассе сознательно вели бои на истощение потенциала российских войск на своих заранее укрепленных позициях.



Да ВСУ терпят неудачи, отступают, сдают позиции после ожесточенных тяжелых боев, но неудачи их тактические. А вот свои стратегические резервы они не трогают. Возможно, готовятся отражать будущее наше наступление на других более многообещающих участках. А может быть, где-то планируют перемогу сами?



Позиции же на укрепленной линии Соледар-Бахмут они сдают, не пытаясь осуществлять серьезные прорывы. Не вводят туда свои основные силы, если они, конечно, у бандеровского режима остались. Но, по мнению Стрелкова, управление сражением со стороны наших западных оппонентов "остается четким и продуманным". Хотя и весьма кровавым.



Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов считает, что впереди нас ждет серьезная линия обороны противника:



- Но сначала мы должны полностью зачистить то, что они называли "Восточный вал". То есть решить вопрос с Авдеевкой, Марьинкой и, самое главное, с Бахмутом. Мы сможем двигаться на Славянск-Краматорск только в том случае, если окончательно возьмем Артемовск и Северск.



Когда откроется путь на запад, брать первым предпочтительнее Славянск, поскольку этот город располагается на господствующих высотах. Это позволит затем обстреливать Краматорск, упростит освобождение этого города. Так мы повторим то, что происходило недавно, ведь расположить нашу артиллерию в небольшом Соледаре выгоднее для того, чтобы обстреливать позиции противника в районе Артемовска. Это способствует уничтожению очагов обороны непосредственно в Артемовске, где сейчас происходит зачистка.



Так что я бы не стал торопиться продолжать наступление по одной простой причине. Киевский режим придерживает достаточно крупные резервы для того, чтобы пытаться вернуть Соледар. И сейчас бои будут вестись с одной стороны на его зачистку и удержание, и затем уже на продвижение в Артемовске.



Линия Славянск-Краматорск, конечно, ключевая. Уничтожение Славянско-Краматорской группировки противника позволит выйти на равнинные, степные участки местности и беспрепятственно двигаться к центру Украины. Там частям ВСУ попросту негде закрепиться, за исключением крупных городов, типа Запорожья. То есть фактически у нас есть неплохие перспективы по взятию под контроль левого берега Днепра. Но это отдаленная перспектива.



Сегодня главное - это полное освобождение Артемовска и последующее его удержание. И я не считаю, что количество резервов, собранных противником, достаточно велико, чтобы помешать нам сделать это. Количество жертв противника большое, но, несмотря на потери, киевский режим бросает в атаки едва подготовленные части, чтобы отбить город. Также идут бои за Марьинку.



Дальше нас ждет освобождение Северска, Угледара и только уже потом пойдем на Славянск. Лишь освобождение Северска позволит нашим войскам пойти далее в сторону Славянско-Краматорской группировки противника.



"СП": - Есть мнение, его в частности высказывает Игорь Стрелков, что не обязательно отвлекаться на котлы, как это было в Мариуполе. Гарнизоны, запертые в городах "сами рассосутся". Главное идти вперед и отрезать коммуникации не только нашим артиллерийским огнем, но и живой силой.



- Это сложный вопрос. Противник же не будет в котле сидеть и ждать, он станет пробиваться к своим. Окружить "котлы" и держать их в таком состоянии, чтобы они были небоеспособны, требует отвлечения значительных сил. Поэтому с точки зрения времени это может быть выигрыш, а с точки зрения использования нашего личного состава, отвлекаемого на инфильтрацию окруженного противника - это на мой взгляд не совсем правильно. Источник - СвободнаяПресса

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