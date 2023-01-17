Пора кувалдировать. В президентской администрации Путина полно предателей, - шеф ЧВК "Вагнер" Пригожин

14:48 18.01.2023

Пригожин пошел ва-банк? Он утверждает, что в АП ждут поражения России и прихода США



Бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал сегодня, 18 января, ряд громких заявлений, утверждая, что "огромное количество людей в администрации президента (АП) РФ" ждет, когда "Россия проиграет войну" Украине, чтобы "поскорее пришли США". Кроме того, он предупредил, что их "будет ждать кувалда „Вагнера"".



Заявления, распространенные в телеграм-канале пресс-службы Пригожина, прозвучали в рамках общественной дискуссии вокруг вопроса о том, почему российские власти не закрыли до сих пор видеохостинг YouTube.



"Первая и главная причина - у нас сегодня на Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном - поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что, когда мы упадем к Дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то, что мы поддерживали (Владимира) Путина, и за то, что мы вообще жили на этой земле", - отметил Пригожин.



Как он подчеркнул, "господа, этого не произойдет".



"Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда „Вагнера"", - напутствовал основатель ЧВК сотрудников аппарата президента.

По его словам, "те, кто против закрытия YouTube, - это люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян".



"Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но тем не менее всячески поддерживают Запад и питаются им. По этой причине они и противостоят тому, чтобы YouTube отключили, потому что им очень важно слушать рассказы украинских лидеров, таких как Фейгин, Гордон и т. д. И поэтому YouTube они всячески пытаются сохранить. А те, кто против YouTube, кто выступает за то, чтобы русские смотрели русское и пророссийское, сегодня это простой русский народ. Они находятся в Тамбове, в Братске, работают на заводах, на ГЭСах и не могут принимать решение по открытию или закрытию YouTube, потому как просто его не смотрят. Это первая причина - идеологическая".



Вторая причина - техническая - заключается в том, что такое огромное количество видео, которое хранится сегодня на YouTube (за 15 лет накопилось 32 ЭБ видео, приблизительно 53 миллиарда видео), - это очень ресурсозатратно, указал Пригожин.



"Из 100 процентов роликов на YouTube - приблизительно 40% политизировано и направлено против России, еще 40% - общеразвлекательный контент и 20% - это специализированные видео для узких сегментов аудитории типа „Хеллоу, я расскажу вам, как строить маленький сарайчик для моей маленькой собачки". Ради бога, давайте даже переведем их на русский язык и сделаем доступным не только для Ксюши Собчак, которая владеет восьмью языками, а для любой бабы, которая хочет своей собачке построить курятник", - говорится в комментарии бизнесмена.



Он обратил внимание на ресурсы "ВКонтакте" и "Одноклассники", которыми пользуется огромное количество людей. Есть Rutube, пускай абсолютно прогосударственный, но на сегодняшний день к нему нет претензий. Есть социальная сеть ЯRUS с уникальными возможностями и открытая демократичная площадка "Ковчег".



"А теперь я вам по секрету скажу одну вещь, - продолжил Пригожин. - Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен".



Как сообщало EADaily, 16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ, подчеркнул, что в Кремле "думают, что в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве". Он добавил, что "к этому надо спокойно относиться".



13 января Пригожин заявил, что значительный урон его военной компании может нанести не работа США по ее нейтрализации, о чем сказал советник Госдепартамента Дерек Шолле во время визита в Сербию, а "внутривидовая борьба" в российском военном руководстве. Он отметил, что "у ЧВК „Вагнер" постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги".