 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.01.2023
14:48  Пора кувалдировать. В президентской администрации Путина полно предателей, - шеф ЧВК "Вагнер" Пригожин
13:58  Игорь Стрелков: РосАрмии надо не выдавливать, а окружать бандеровцев до Днепра
13:34  "Катаргейт": Ключевой фигурант коррупционного скандала в Европарламенте пошел на сделку со следствием
13:33  На узбекско-сингапурском бизнес-форуме заключены соглашения почти на $5 млрд
13:31  В Узбекистане сформируют "Корпус специализированных прокуроров"
13:15  В Казахстане пытаются сорвать проведение российского музыкального фестиваля
13:09  КазАкиматы будут наказывать за незаконное предоставление пастбищ иностранцам

11:53  В Киеве неудачно приземлился (сбит?) вертолет с руководством УкрМВД
11:46  Дешево, но много: кому Россия продает нефть, несмотря на санкции
11:44  Латинская Америка отворачивается от США и примыкает к союзу России и Китая, - Айнур Курманов
11:34  В КазГенпрокуратуре рассказали, почему не могут экстрадировать главаря оппозиции Мухтара Аблязова
10:09  Игра в тайваньскую войну, - Кирилл Утюшев
10:03  Отключение электричества. Кыргызстанцы возмущены отсутствием графика
09:14  В Казани учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран
09:11  Двести офицеров спецподразделения КырНацгвардии "Пантера" могут остаться без работы
08:39  Как поставки российских истребителей Су-35 Ирану меняют ситуацию в регионе, - Ст.Тарасов
08:33  Китай вступил в эпоху "нового подхода": великий эксперимент Си Цзиньпина, - Ю.Тавровский
08:31  Индия опередила Китай по численности населения
07:42  В Киеве новая забава - дети ходят по квартирам и просят русские книги. Чтобы сжечь
02:15  Почта Китая выпустила прикольные марки к Году Кролика
00:09  Казахстан и Эмираты создадут на Каспии совместный флот, - В.Панфилова
00:06  Критическая масса агрессии, - Юрий Борисов
Вторник, 17.01.2023
23:19  Никто не вечен в Астане. КазВласти прижали россиян-трясогузов
22:34  Китай получил свыше 1000 заказов на большой реактивный авиалайнер C919 собственного производства
21:11  "Постшестидесятник" Алексей Малашенко. Памяти политолога, исламоведа и острослова
20:35  Очередной кыргызский парламентарий (Саккараев) уличен в двойном гражданстве
20:25  Германские полицаи скрутили на митинге протеста пламенную Грету Тунберг
18:06  Улук Султанов - новый 1-й зам. Генпрокурора Кыргызстана
17:28  Украинцы заканчиваются. Где американцам набрать новое расходное "мясо", - Саймон Кент
17:14  Ушла молодой и красивой. Скончалась кыргызская эстрадная певица Бегимай Бекбоева
17:02  Параллельный импорт по-казахстански: закрывая глаза на санкции, - Е.Васильев
16:59  Урановые амбиции Узбекистана: почему Ташкент сделал выбор в пользу "Росатома", - Д.Матяшова
16:54  В Туркменистане блокируют доступ к мессенджеру ICQ и удаляют каналы с VPN-ключами
15:09  В РосАрмии возродят Московский и Ленинградский военные округа
14:57  Казахстан ужесточил правила для иммигрантов из стран ЕАЭС
14:54  Про земли семьи Назарбаева спросили у министра сельского хозяйства
14:40  "Орхидея Шавката Мирзиеева". Новые горизонты развития многогранного сотрудничества Узбекистана с Сингапуром
12:57  Узбекистан. Минобороны развернуло в Ташкенте военно-полевые кухни
12:13  Экс-премьер Феликс Кулов предлагает переименовать Кыргызстан в Республику Кыргыз. И сразу заживут...
10:10  "Я устал". Кудрет Тайчабаров ушел с поста главы СЭЗ "Бишкек"
09:20  Уволенному мэру Ташкента Артыкходжаеву не дали улететь с семьей в Турцию. Будут "закрывать"?
09:08  В Минске умерла младшая жена экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева
08:56  Страсти по рабочему классу, или грядущий Посткапитализм, - А.Елисеев
08:53  Какой ты будешь, 2023-й? Рождение нового миропорядка, - Сергей Глазьев
08:50  Россия отдает Индии снабжение Европы нефтепродуктами
08:46  Киев ожидает "революция вдов"? - СП
01:42  Ближний Восток воспользовался моментом, - К.Астахов
01:18  Каспийское море замерзло
01:11  Аркаим XXI век - концепция геостратегического усиления России и ее союзников
00:39  Эрдоган потребовал от Европы уважения. Турецкий лидер заговорил с союзниками по НАТО языком угроз
00:37  Энергокризис в Узбекистане создан изнутри, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пора кувалдировать. В президентской администрации Путина полно предателей, - шеф ЧВК "Вагнер" Пригожин
14:48 18.01.2023

Пригожин пошел ва-банк? Он утверждает, что в АП ждут поражения России и прихода США

Бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал сегодня, 18 января, ряд громких заявлений, утверждая, что "огромное количество людей в администрации президента (АП) РФ" ждет, когда "Россия проиграет войну" Украине, чтобы "поскорее пришли США". Кроме того, он предупредил, что их "будет ждать кувалда „Вагнера"".

Заявления, распространенные в телеграм-канале пресс-службы Пригожина, прозвучали в рамках общественной дискуссии вокруг вопроса о том, почему российские власти не закрыли до сих пор видеохостинг YouTube.

"Первая и главная причина - у нас сегодня на Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном - поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что, когда мы упадем к Дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то, что мы поддерживали (Владимира) Путина, и за то, что мы вообще жили на этой земле", - отметил Пригожин.

Как он подчеркнул, "господа, этого не произойдет".

"Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда „Вагнера"", - напутствовал основатель ЧВК сотрудников аппарата президента.
По его словам, "те, кто против закрытия YouTube, - это люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян".

"Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но тем не менее всячески поддерживают Запад и питаются им. По этой причине они и противостоят тому, чтобы YouTube отключили, потому что им очень важно слушать рассказы украинских лидеров, таких как Фейгин, Гордон и т. д. И поэтому YouTube они всячески пытаются сохранить. А те, кто против YouTube, кто выступает за то, чтобы русские смотрели русское и пророссийское, сегодня это простой русский народ. Они находятся в Тамбове, в Братске, работают на заводах, на ГЭСах и не могут принимать решение по открытию или закрытию YouTube, потому как просто его не смотрят. Это первая причина - идеологическая".

Вторая причина - техническая - заключается в том, что такое огромное количество видео, которое хранится сегодня на YouTube (за 15 лет накопилось 32 ЭБ видео, приблизительно 53 миллиарда видео), - это очень ресурсозатратно, указал Пригожин.

"Из 100 процентов роликов на YouTube - приблизительно 40% политизировано и направлено против России, еще 40% - общеразвлекательный контент и 20% - это специализированные видео для узких сегментов аудитории типа „Хеллоу, я расскажу вам, как строить маленький сарайчик для моей маленькой собачки". Ради бога, давайте даже переведем их на русский язык и сделаем доступным не только для Ксюши Собчак, которая владеет восьмью языками, а для любой бабы, которая хочет своей собачке построить курятник", - говорится в комментарии бизнесмена.

Он обратил внимание на ресурсы "ВКонтакте" и "Одноклассники", которыми пользуется огромное количество людей. Есть Rutube, пускай абсолютно прогосударственный, но на сегодняшний день к нему нет претензий. Есть социальная сеть ЯRUS с уникальными возможностями и открытая демократичная площадка "Ковчег".

"А теперь я вам по секрету скажу одну вещь, - продолжил Пригожин. - Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен".

Как сообщало EADaily, 16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ, подчеркнул, что в Кремле "думают, что в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве". Он добавил, что "к этому надо спокойно относиться".

13 января Пригожин заявил, что значительный урон его военной компании может нанести не работа США по ее нейтрализации, о чем сказал советник Госдепартамента Дерек Шолле во время визита в Сербию, а "внутривидовая борьба" в российском военном руководстве. Он отметил, что "у ЧВК „Вагнер" постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги".

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674042480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Ауыл – Ел бесігі": 3,5 тысячи сел полностью модернизируют в Казахстане
- Доступность пастбищ является одной из основ обеспечения продовольственной безопасности Казахстана
- Кадровые перестановки
- Алтай Кульгинов выразил готовность поддержать проект по созданию многопрофильных межрайонных больниц в Актюбинской области
- Ход реализации отдельных поручений Главы государства обсудили в Правительстве
- В Алматы депутаты маслихата утвердили ряд новых правил для города
- Межведомственная комиссия приостановила экспорт лука из Казахстана
- Посол США в РК Дэниел Розенблюм выразил готовность в укреплении сотрудничества с МИОР РК
- Компании "Самрук-Қазына" договорились сотрудничать с партнерами из ОАЭ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  