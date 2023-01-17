Элдияр Калдарбеков освобожден от должности руководителя "Кыргызалтына"

16:39 18.01.2023

Элдияр Калдарбеков освобожден от должности председателя правления открытого акционерного общества "Кыргызалтын". Информацию Tazabek подтвердил он сам.



Предварительно, кадровые изменения связаны с переходом Элдияра Калдарбекова на другую должность.



Пока неизвестно, кто займет должность главы компании.



Элдияр Калдарбеков был назначен на должность председателя правления "Кыргызалтына" 2 сентября 2022 года.