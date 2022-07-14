Россия упрощает законодательство о трудовой миграции: мигранты – за, россияне – против

17:44 18.01.2023

РОССИЯ УПРОЩАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ: МИГРАНТЫ – ЗА, РОССИЯНЕ – ПРОТИВ

﻿﻿Для трудовых мигрантов, которые желают работать в России, сегодня есть много возможностей. Чтобы лучше разобраться в нюансах трудоустройства в России, мы собрали основные аспекты трудоустройства людей из других стран и задали ряд вопросов доценту РАНХиГС, директору АНО "Академический альянс" Михаилу Бурде.



Для того чтобы начать трудиться в России, выходцам из стран ЕАЭС сегодня нужны только паспорт и миграционная карта, которая подтверждает легальность пересечения границы. Особенность миграционного законодательства России заключается в том, что оно находится на этапе формирования, и чтобы знать все нюансы, необходимо следить за обновлениями. Они оперативно появляются на сайте МВД России.



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Трудоустройство мигрантов в России, что изменится в 2023 году

В 2023 году в силу вступает ряд изменений, которые значительно упростят процесс выстраивания трудовых отношений между трудящимися из ЕАЭС и работодателями в России.



Главные из них:



В 2023 году в силу вступает Федеральный закон от 14.07.2022 № 240, в соответствии с которым наличие ДМС при трудоустройстве иностранцев необходим, только если речь идет о высококвалифицированных работниках (определяется в зависимости от зарплаты, требования можно прочесть здесь).



За иностранных работников – налоговых резидентов РФ работодатель теперь будет вносить такие же взносы, как и за сотрудников-россиян. За иностранца необходимо платить такой же НДФЛ, как и за гражданина РФ – 13 %. Предполагается, что документы о квалификации в области педагогической и юридической деятельности, ученых степенях и званиях будут признаваться.



Работающие мигранты смогут изменить цель въезда, не покидая территорию государства трудоустройства. На практике это работает так: например, при пересечении границы мигрант указал цель визита – туризм, а затем решил устроиться на работу. Работодатель, который готов его трудоустроить, передает сведения о том, что планирует нанять мигранта, в МВД вносят изменения в систему.



Какие трудности могут возникнуть у работодателя в процессе оформления трудовых отношений с гражданином ЕАЭС?



Несмотря на упрощение процесса, остаются нюансы, которые важно соблюдать работодателю, чтобы не нарушать законодательство. Сразу после заключения или расторжения трудового или гражданско-правового договора с иностранцем работодатель обязан подать в полицию специальное уведомление о начале или прекращении трудовых отношений. Срок подачи уведомления – не позднее трех рабочих дней с даты заключения или расторжения трудового договора.



Основные трудности связаны с тем, что часть мигрантов предоставляют фиктивные данные миграционного учета. Например, трудовой мигрант может купить временную регистрацию и не жить по указанному в ней адресу. В таком случае работодатель рискует.

Иностранных студентов очной формы обучения в вузах, имеющих госаккредитацию, либо в государственных научных организациях России сегодня можно практически без рисков привлекать к трудовой деятельности в свободное от учебы время. Для этого не требуются дополнительных разрешений, но от студента-иностранца нужна справка, подтверждающая, что он действительно обучается в вузе.



Стоит отметить, что раньше студент мог работать только непосредственно в своем учебном заведении. Сейчас такого ограничения нет, и это большой плюс. Также у студентов редко бывают проблемы с миграционным учетом, потому что учебное заведение контролирует этот вопрос.



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Самозанятость для граждан ЕАЭС

Граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии имеют право оформить статус самозанятого и развивать свое дело в России. Для этого необходимо иметь СНИЛС и ИНН. Важно отметить, что в случае оформления самозанятости права осуществлять наем сотрудников у граждан нет. Возможность стать индивидуальным предпринимателем у граждан ЕАЭС также имеется: для этого изначально нужно оформить вид на жительство в России или разрешение на временное проживание.



Для того чтобы лучше понять нюансы трудоустройства в России мигрантов из других стран, мы задали ряд вопросов доценту РАНХиГС, директору АНО "Академический альянс" Михаилу Бурде.



- Как новые, упрощенные правила устройства на работу скажутся на трудовых мигрантах из Центральной Азии? Их станет больше, меньше?



- Российское миграционное законодательство сегодня очень лояльно к гражданам из государств СНГ. В частности, это касается Узбекистана и Таджикистана. На граждан Киргизии распространяются еще большие преференции в рамках реализации Договора о Евразийском экономическом союзе.



Собственно, имеющийся лояльный миграционный режим и обуславливает популярность России как главного центра миграционного притяжения на постсоветском пространстве. Его дальнейшая либерализация приведет к увеличению внешней миграции, которая носит преимущественно трудовой характер.



- Почему Россия упрощает правила пребывания и устройства на работу?



- Интересный вопрос. Очевидно, здесь просматриваются интересы скрытых бенефициаров, в первую очередь строительного лобби, заинтересованного в притоке дешевой неквалифицированной рабочей силы.



Когда мы говорим о внешней миграции в Россию, мы должны понимать, что мы говорим, о миграции массовой, трудовой, неквалифицированной в основном из трех государств – Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Такой подход не способствует производительности экономики, ее технологичности, так как она становится еще больше ориентированной на дешевый труд, в том числе и в теневом секторе.



Однако российские чиновники делают по-своему, видя во внешней миграции инструмент, которым можно заткнуть демографические дыры. Причем не только на рынке труда, но и вообще. Ничем другим не объяснить то, что за 9 месяцев 2022 года российское гражданство было предоставлено почти 120 тысячам граждан Таджикистана. Это население крупного районного центра. А еще более 75 тысяч за те же 9 месяцев получили вид на жительство, то есть им до гражданства остался один шаг.



Очевидно, что такой подход не находит понимания в российском обществе, фиксирующем необходимость упорядочения миграционной политики и принятия к внешней миграции комплекса сдерживающих мер. Кроме того, не оцениваются риски социально-политической напряженности в принимающем обществе, связанные с изменением этнокультурного баланса, рост преступности среди мигрантов, который отмечают правоохранительные органы. Отдельные социологические исследования фиксируют достаточно высокий уровень негативного восприятия мигрантов местным населением.



Но есть структуры, которые наживаются на внешней миграции как посредники: это не только строители, но и полулегальные фабрики, производства. Там оборот достигает миллиардов долларов. Общественные организации, представляющие диаспоральные интересы, также находят свою выгоду: одну такую организацию – Федерацию мигрантов России, слава Богу, недавно по решению суда запретили и ликвидировали.



- Поможет ли упрощенное оформление вывести мигрантов из тени?



- Любое послабление нынешнего миграционного законодательства, миграционные амнистии ничего хорошего в себе не несут. На данный момент это можно оценить как проявление слабости: российское законодательство в области трудовой миграции уже максимально простое, и те мигранты, которые его нарушают, демонстрируют тотальное неуважение к стране, которая дает им возможность кормить семью.



Чтобы не быть голословным, приведу статистические данные: у нас сейчас при нынешнем миграционном законодательстве работу в качестве цели въезда указывают 8–9 млн мигрантов, а патент оформляют лишь 1,5 млн из них. Куда делась большая часть? Работает в тени.



- Восстановился ли российский рынок труда после пандемии? Какова динамика и прогнозы на 2023 год?



- По экспертным оценкам, в допандемийные 2017–2019 годы на территорию Российской Федерации ежегодно въезжали порядка 15–16 млн иностранных граждан, средняя численность иностранцев в стране фиксировалась на уровне 10–12 млн, из которых большая часть прибывала с целью осуществления временной трудовой деятельности.



По данным Министерства внутренних дел, по итогам 2021 года в России на миграционный учет было поставлено всего порядка 12,8 млн иностранных граждан, а за 9 месяцев 2022 года уже 12,3 млн. Апеллируя к представленным данным, следует отметить, что большинство внешних мигрантов (порядка 8,9 млн чел.) также въезжают с целью работы.



В 2023 году мы можем ожидать выхода на доковидные показатели в 15–16 миллионов мигрантов. Нужно ли российской экономике и, главное, российскому обществу такое количество мигрантов – вопрос весьма дискуссионный.