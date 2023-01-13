Премьер Смаилов как аманат Назарбаева, - Сапа Мекебаев

20:07 18.01.2023 САПА МЕКЕБАЕВ

Пятница, 13 Янв 2023,

Выражаются ли матом в семье бывшего президента



Ратель. Лучшее за 2022 год. Сапа Мекебаев

Пришло время решительно отказаться от ложного силлогизма, который три десятилетия насильственно внедрялся в умы соотечественников. Его суть была в том, что казахстанскую власть якобы нужно рассматривать как точный слепок нашего же общества, поскольку она им и порождена. Совершат что-нибудь антизаконное государственный служащий, полицейский или, допустим, военный чин – значит, это такой плохой сам народ, из толщи которого они вылезли. В условиях какой-нибудь бесчеловечной западной демократии и вседозволенности, возможно, такое умозаключение будет считаться верным. В нашей же благонравной стране, где принципы той буржуазной меритократии распространялись лишь на узкий круг ограниченных родственников, верным будет прямо противоположное утверждение: это народ – слепок власти, привычки и повадки которой он усердно дублирует, являя порой неотличимые копии.



Вот только на этом пути слепого подражательства есть свои трудности. Если члены первой семьи государства жили не по средствам, то остальные 19 с лишним миллионов членов других семей не могут жить даже по средствам, которых у них настолько мало, насколько и фантазии не хватит у той первой семьи. По этой причине эти 19 с лишним миллионов все время пребывают в состоянии когнитивного диссонанса, поскольку не могут разобраться, чего в их чувствах больше – ненависти или зависти.



Да и с публичным выражением этих негативных чувств у них теперь будут проблемы - начиная с марта в Казахстане за мат в общественных местах предусмотрен штраф в 69 тысяч тенге или арест до 30 суток. Правда, как пояснил заместитель председателя комитета административной полиции Ренат ЗУЛХАИРОВ, для наказания сквернослова строго необходимо еще одно важное условие: в матерщине должно обязательно присутствовать "выражение неуважения к окружающим". Что делать, когда хулиган матерится, проявляя полное уважение к окружающим, в МВД еще не решили.



Кто бы как ни относился к Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, при нем постепенно изживается родоплеменной трайбализм. Особенно из-за не очень внятной его кадровой политики. И особенно по отношению к премьер-министру Алихану СМАИЛОВУ. Скажите честно, какому адайцу, найману или даже шапраштинцу сейчас пришло бы в голову гордиться премьером, будь он их роду-племени?



Тем не менее президент отправляет в отставку провалившее работу правительство, почему-то оставив на посту премьера, а новых министров набирает по его рекомендации. По такой логике, если плохо работает больница, надо уволить всех врачей, медсестер и санитаров, не трогая главврача.



В чем причина живучести главы правительства?



Есть три версии.



Первая – президент Токаев по какой-то ему одному известной причине считает Смаилова своим талисманом и думает, что тот приносит ему удачу. Кому и когда везло с этим талисманом, история умалчивает.



Вторая – Смаилов является на самом деле продуктом сепаратного мира Нового Казахстана со Старым Казахстаном. Премьер – аманат. Пока он на посту, сохраняются договоренности и обязательства сторон. Таким образом, только его отставка приведет к реальным реформам.



И третья версия – действующий президент избрал Смаилова в качестве субъекта мести старому режиму. Тогда премьера ждет участь той лягушки, которую варят на медленном огне, чтобы не выпрыгнула сразу. Пока вода холодная.



Впрочем, не только с Алихана Смаилова берут пример наши восприимчивые граждане. Например, пишут, что в Алматы задержали водителя-нарушителя ПДД, который полицейским представлялся сотрудником Антикоррупционной службы. Водила тот, кстати, из простого народа, а потому уверен, что нарушать законы и правила можно только представителям власти. Никто же не слышал, чтобы кто-то размахивал перед носом стражей порядка корочкой учителя математики или удостоверением слесаря шестого разряда.



Или вот депутат мажилиса Берик ДЮСЕМБИНОВ со знанием дела сообщает: "В какую бы область вы ни поехали, земли и по левую, и по правую сторону принадлежат акимам. Если поедете в Усть-Каменогорск, то все земли Даниала АХМЕТОВА, в Павлодаре – БАКАУОВА, в пригороде Астаны – ШУКЕЕВА". И такие маркизы Карабасы есть в каждом регионе огромной страны, где сельским жителям негде пасти свой скот и накосить сена. Значит, будут подражать смелым представителям власти. Примером тому те люди, которые незаконно построили дома на землях в санитарной зоне аэропорта Алматы, что привело к страшной авиакатастрофе с человеческими жертвами.



Даже в странных своих поступках и пустом бахвальстве народ ориентируется на власть.



Хочешь, чтобы ребенок, став взрослым, дорос до больших должностей – пусть внимает мудрым советам министра просвещения Гани БЕЙСЕМБАЕВА, который поделился секретами своего жизненного успеха: "Обучение в школе однозначно помогает… Я всегда читал разные народные сказки и произведения писателей". Понятно же, что те, кто в школе не учились, а потому не читали разные сказки и произведения писателей, сейчас прозябают на обочине жизни.



Хочешь прослыть скромным и одновременно оригинальным человеком, следуй за акимом Павлодарской области Асаином БАЙХАНОВЫМ – сограждан с Новым годом он поздравил, восседая верхом на горячем коне. Зачем акиму конь в городе и кто ему его доверил, никто не понял, но некоторые одобрительно предположили, что он, видимо, спешит в Экибастуз, который тогда еще замерзал после аварии на ТЭЦ.



А на открытие фермерского рынка глава области и вовсе демонстративно приехал вместе с простым народом на обычном городском трамвае, вслед за которым плелся временно ненужный ему служебный "Лексус". Другие пассажиры громко жалели его и наперебой уступали ему места, но аким, не щадя своих государственных ног, мужественно простоял все три остановки.



Что ж, здоровый популизм может быть не только поводом для насмешек вредного населения и более здравомыслящих коллег, но и условием продвижения по службе. А если еще прибавить толику лести в адрес вышестоящего руководства, то и карьерный взлет предсказуем.



Мы же помним историю молодого, рано постигшего премудрости аппаратных игр деятеля Мади АХМЕТОВА. Стоило ему в 2019 году на каком-то правоверном митинге предложить установить в центре Алматы еще один памятник Нурсултану НАЗАРБАЕВУ, как он немедленно и честно выиграл выборы и стал депутатом мажилиса. Однако, как оказалось, пылкий юноша был склонен не только к лицемерию, но и к предательству. Спустя три года еще более поднаторевший в аппаратных играх депутат Ахметов так же радостно проголосовал за исключение Дня первого президента из списка государственных праздников. Не пожалел он бывшего кумира и позже, когда того лишали всех полномочий и привилегий.



Конечно, перед глазами молодого депутата Ахметова был и пример старшего товарища – мажилисмена Азата ПЕРУАШЕВА. Его сентиментальные коллеги по партии "Ак жол" до сих пор с умилением, тайком утирая слезы, вспоминают, как их лидер навзрыд плакал, когда Назарбаев уходил в отставку. Но политический ветер сменил направление, и Азат Турлыбекович тут же заявил, что теперь все должны работать только с Токаевым. А по отношению к прежнему начальнику был просто безжалостен: "Когда были протесты, мы ждали, что Нурсултан Назарбаев выйдет к народу. Но он этого не сделал. Он сдал все свои полномочия… Теперь он рядовой пенсионер".



Так что, прежде чем обвинять народ в лицемерии и ханжестве, вспоминайте, что он – это точный слепок власти, а потому повторяет ее жизненную модель поведения.



А что касается бывшего лидера нации, то у него и его родных, за некоторыми исключениями, все если и не очень хорошо, то вполне себе терпимо и безопасно. Либо все дела настолько засекречены, что и генпрокурор о них ничего не знает, либо их никто еще или уже не преследует. Судя по всему, лишенного всех гарантий и привилегий экс-президента или его близких в обозримой перспективе можно будет привлечь лишь к административной ответственности, если они вдруг начнут выражаться матом в общественных местах. И то если есть аудио-видеозапись и свидетельства очевидцев события о том, что они при этом явно проявляли неуважение к окружающим. А если с уважением, то и вообще никаких вопросов.



Берегите себя! Источник - ratel.kz

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