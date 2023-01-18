Новый Смерш поможет России? - В.Бурт

20:12 18.01.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 18.01.2023 |

Новый Смерш?

Поставить заслон на пути террора



Украину многие называют террористическим государством. Покушения и убийства руководителей администраций освобожденных территорий – дело рук представителей киевского режима. Они называют это "управляемым террором".



На днях очередной жертвой бандитов едва не стал глава администрации Бердянского района Запорожской области Алексей Кичигин. Он уцелел по счастливой случайности, вовремя увидев подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. "Мы видим постоянные покушения в Херсонской и Запорожской областях на руководителей русской администрации. Такими действиями Украина подтверждает, что является террористическим государством и ее можно сравнить с [запрещенным в России] ИГИЛ*", – пишет политолог Александр Матюшин.



Кому-то удается уцелеть, как, например, главе администрации Херсонской области Владимиру Сальдо или руководителю военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрею Сигуту. Однако число жертв велико. В мартирологе – главный прокурор ЛНР Сергей Горенко, заместитель председателя администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев, начальник управления семьи, молодежи и спорта администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко, глава администрации поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко, заместитель главы администрации Новой Каховки Виталий Гура, мэр Кременной Владимир Струк...



И те, кто выжили, и те, кого больше нет, становились жертвами преступных террористических актов.



СБУ и Главное управление разведки ВСУ действуют по приказу Зеленского, данному несколько месяцев назад: усилить диверсионную работу на территории Донбасса и других бывших украинских регионов, вошедших в состав Российской Федерации.



На освобожденных территориях киевский режим пытается посеять страх, вызвать недовольство населения, добиться паралича власти. Запад смотрит на это сквозь пальцы – в борьбе против России все средства хороши.



Украинские власти прибегали к террористическим атакам задолго до начала специальной военной операции. Достаточно вспомнить убийства командира специального противотанкового подразделения "Спарта" Арсена Павлова с позывным Моторола (2016 год), командира отряда "Сомали" Михаила Толстых с позывным Гиви (2017 год).



А самым громким было злодеяние, совершенное против главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб в августе 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Следствие установило причастность к преступлению украинской стороны, как в случаях с Моторолой и Гиви.



Приходит время сделать очевидные выводы. На новые российские территории постоянно проникают агенты противника. Они действуют совместно с людьми, завербованными украинскими спецслужбами, заручившись помощью граждан, враждебно относящихся к нашей стране. Не исключено, что в некоторых местах на освобожденных территориях работают подпольные центры.



Приходится констатировать, что эффективного противодействия украинскому "управляемому террору" пока нет.



В последнее время настойчиво говорят о том, что России необходима контрразведка, подобная Смершу, созданному Сталиным в апреле 1943 года и действовавшему во время Великой Отечественной войны.



России необходим Смерш XXI века



В задачи Смерша входили проверка солдат, вернувшихся из плена, зачистка прифронтовой полосы от вражеской агентуры и антисоветских элементов. Смерш принимал участие в розыске и задержании граждан, действовавших в антисоветских вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии.



Такие действия, откорректированные и усовершенствованные с учетом другого времени и другой обстановки, могла бы выполнять сегодня новая структура, укомплектованная опытными, хорошо профессионально подготовленными людьми.



Повторю слова Героя Советского Союза генерал-майора Геннадия Зайцева, в прошлом командира группы "Альфа", сказанные еще весной прошлого года: "Сейчас наши солдаты и офицеры жертвуют своими жизнями не для того, чтобы мы повторяли ошибки прошлого. Операция должна быть доведена до логического конца. Я глубоко убежден в том, что настоятельно необходимо создавать аналог Смерша. На Украине наша армия свою задачу выполнит – в этом не может быть никаких сомнений. А что дальше? Дальше будет кропотливая борьба с бандеровским подпольем. Нужно будет выявлять всех тех, кто продолжит вооруженную борьбу с Россией и новой властью".



По мнению депутата Государственной думы генерал-лейтенанта в отставке Андрея Гурулева, создание Смерша или его аналога актуально для выявления предателей и "спящих" разведчиков на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей: "Мы неплохо научились работать по выявлению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп. Могу точно сказать, что за неделю несколько групп обнаруживаем и уничтожаем, но украинцы не оставляют попыток".



Наладить эффективную борьбу с террором стало насущной задачей дня.