 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.01.2023
22:46  В Казахстане предлагают ограничить сроки полномочий акимов
22:07  Форум в Давосе отправляется на свалку истории, - Ирина Алкснис
21:32  Пропасть между богатыми и бедными в мире выросла катастрофически
21:28  На три буквы: взлет и падение движения BLM
21:24  Назарбаев построил в Казахстане диктатуру прокладок
20:12  Новый Смерш поможет России? - В.Бурт
20:07  Премьер Смаилов как аманат Назарбаева, - Сапа Мекебаев

19:01  Позволено ли буддистам идти на войну. Проблема применения насилия в традициях тхеравады и махаяны
17:44  Россия упрощает законодательство о трудовой миграции: мигранты – за, россияне – против
16:39  Элдияр Калдарбеков освобожден от должности руководителя "Кыргызалтына"
14:48  Пора кувалдировать. В президентской администрации Путина полно предателей, - шеф ЧВК "Вагнер" Пригожин
13:58  Игорь Стрелков: РосАрмии надо не выдавливать, а окружать бандеровцев до Днепра
13:34  "Катаргейт": Ключевой фигурант коррупционного скандала в Европарламенте пошел на сделку со следствием
13:33  На узбекско-сингапурском бизнес-форуме заключены соглашения почти на $5 млрд
13:31  В Узбекистане сформируют "Корпус специализированных прокуроров"
13:15  В Казахстане пытаются сорвать проведение российского музыкального фестиваля
13:09  КазАкиматы будут наказывать за незаконное предоставление пастбищ иностранцам
11:53  В Киеве неудачно приземлился (сбит?) вертолет с руководством УкрМВД
11:46  Дешево, но много: кому Россия продает нефть, несмотря на санкции
11:44  Латинская Америка отворачивается от США и примыкает к союзу России и Китая, - Айнур Курманов
11:34  В КазГенпрокуратуре рассказали, почему не могут экстрадировать главаря оппозиции Мухтара Аблязова
10:09  Игра в тайваньскую войну, - Кирилл Утюшев
10:03  Отключение электричества. Кыргызстанцы возмущены отсутствием графика
09:14  В Казани учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран
09:11  Двести офицеров спецподразделения КырНацгвардии "Пантера" могут остаться без работы
08:39  Как поставки российских истребителей Су-35 Ирану меняют ситуацию в регионе, - Ст.Тарасов
08:33  Китай вступил в эпоху "нового подхода": великий эксперимент Си Цзиньпина, - Ю.Тавровский
08:31  Индия опередила Китай по численности населения
07:42  В Киеве новая забава - дети ходят по квартирам и просят русские книги. Чтобы сжечь
02:15  Почта Китая выпустила прикольные марки к Году Кролика
00:09  Казахстан и Эмираты создадут на Каспии совместный флот, - В.Панфилова
00:06  Критическая масса агрессии, - Юрий Борисов
Вторник, 17.01.2023
23:19  Никто не вечен в Астане. КазВласти прижали россиян-трясогузов
22:34  Китай получил свыше 1000 заказов на большой реактивный авиалайнер C919 собственного производства
21:11  "Постшестидесятник" Алексей Малашенко. Памяти политолога, исламоведа и острослова
20:35  Очередной кыргызский парламентарий (Саккараев) уличен в двойном гражданстве
20:25  Германские полицаи скрутили на митинге протеста пламенную Грету Тунберг
18:06  Улук Султанов - новый 1-й зам. Генпрокурора Кыргызстана
17:28  Украинцы заканчиваются. Где американцам набрать новое расходное "мясо", - Саймон Кент
17:14  Ушла молодой и красивой. Скончалась кыргызская эстрадная певица Бегимай Бекбоева
17:02  Параллельный импорт по-казахстански: закрывая глаза на санкции, - Е.Васильев
16:59  Урановые амбиции Узбекистана: почему Ташкент сделал выбор в пользу "Росатома", - Д.Матяшова
16:54  В Туркменистане блокируют доступ к мессенджеру ICQ и удаляют каналы с VPN-ключами
15:09  В РосАрмии возродят Московский и Ленинградский военные округа
14:57  Казахстан ужесточил правила для иммигрантов из стран ЕАЭС
14:54  Про земли семьи Назарбаева спросили у министра сельского хозяйства
14:40  "Орхидея Шавката Мирзиеева". Новые горизонты развития многогранного сотрудничества Узбекистана с Сингапуром
12:57  Узбекистан. Минобороны развернуло в Ташкенте военно-полевые кухни
12:13  Экс-премьер Феликс Кулов предлагает переименовать Кыргызстан в Республику Кыргыз. И сразу заживут...
10:10  "Я устал". Кудрет Тайчабаров ушел с поста главы СЭЗ "Бишкек"
09:20  Уволенному мэру Ташкента Артыкходжаеву не дали улететь с семьей в Турцию. Будут "закрывать"?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новый Смерш поможет России? - В.Бурт
20:12 18.01.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 18.01.2023 |
Новый Смерш?
Поставить заслон на пути террора

Украину многие называют террористическим государством. Покушения и убийства руководителей администраций освобожденных территорий – дело рук представителей киевского режима. Они называют это "управляемым террором".

На днях очередной жертвой бандитов едва не стал глава администрации Бердянского района Запорожской области Алексей Кичигин. Он уцелел по счастливой случайности, вовремя увидев подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. "Мы видим постоянные покушения в Херсонской и Запорожской областях на руководителей русской администрации. Такими действиями Украина подтверждает, что является террористическим государством и ее можно сравнить с [запрещенным в России] ИГИЛ*", – пишет политолог Александр Матюшин.

Кому-то удается уцелеть, как, например, главе администрации Херсонской области Владимиру Сальдо или руководителю военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрею Сигуту. Однако число жертв велико. В мартирологе – главный прокурор ЛНР Сергей Горенко, заместитель председателя администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев, начальник управления семьи, молодежи и спорта администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко, глава администрации поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко, заместитель главы администрации Новой Каховки Виталий Гура, мэр Кременной Владимир Струк...

И те, кто выжили, и те, кого больше нет, становились жертвами преступных террористических актов.

СБУ и Главное управление разведки ВСУ действуют по приказу Зеленского, данному несколько месяцев назад: усилить диверсионную работу на территории Донбасса и других бывших украинских регионов, вошедших в состав Российской Федерации.

На освобожденных территориях киевский режим пытается посеять страх, вызвать недовольство населения, добиться паралича власти. Запад смотрит на это сквозь пальцы – в борьбе против России все средства хороши.

Украинские власти прибегали к террористическим атакам задолго до начала специальной военной операции. Достаточно вспомнить убийства командира специального противотанкового подразделения "Спарта" Арсена Павлова с позывным Моторола (2016 год), командира отряда "Сомали" Михаила Толстых с позывным Гиви (2017 год).

А самым громким было злодеяние, совершенное против главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб в августе 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Следствие установило причастность к преступлению украинской стороны, как в случаях с Моторолой и Гиви.

Приходит время сделать очевидные выводы. На новые российские территории постоянно проникают агенты противника. Они действуют совместно с людьми, завербованными украинскими спецслужбами, заручившись помощью граждан, враждебно относящихся к нашей стране. Не исключено, что в некоторых местах на освобожденных территориях работают подпольные центры.

Приходится констатировать, что эффективного противодействия украинскому "управляемому террору" пока нет.

В последнее время настойчиво говорят о том, что России необходима контрразведка, подобная Смершу, созданному Сталиным в апреле 1943 года и действовавшему во время Великой Отечественной войны.

России необходим Смерш XXI века

В задачи Смерша входили проверка солдат, вернувшихся из плена, зачистка прифронтовой полосы от вражеской агентуры и антисоветских элементов. Смерш принимал участие в розыске и задержании граждан, действовавших в антисоветских вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии.

Такие действия, откорректированные и усовершенствованные с учетом другого времени и другой обстановки, могла бы выполнять сегодня новая структура, укомплектованная опытными, хорошо профессионально подготовленными людьми.

Повторю слова Героя Советского Союза генерал-майора Геннадия Зайцева, в прошлом командира группы "Альфа", сказанные еще весной прошлого года: "Сейчас наши солдаты и офицеры жертвуют своими жизнями не для того, чтобы мы повторяли ошибки прошлого. Операция должна быть доведена до логического конца. Я глубоко убежден в том, что настоятельно необходимо создавать аналог Смерша. На Украине наша армия свою задачу выполнит – в этом не может быть никаких сомнений. А что дальше? Дальше будет кропотливая борьба с бандеровским подпольем. Нужно будет выявлять всех тех, кто продолжит вооруженную борьбу с Россией и новой властью".

По мнению депутата Государственной думы генерал-лейтенанта в отставке Андрея Гурулева, создание Смерша или его аналога актуально для выявления предателей и "спящих" разведчиков на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей: "Мы неплохо научились работать по выявлению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп. Могу точно сказать, что за неделю несколько групп обнаруживаем и уничтожаем, но украинцы не оставляют попыток".

Наладить эффективную борьбу с террором стало насущной задачей дня.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674061920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Ауыл – Ел бесігі": 3,5 тысячи сел полностью модернизируют в Казахстане
- Доступность пастбищ является одной из основ обеспечения продовольственной безопасности Казахстана
- Кадровые перестановки
- Алтай Кульгинов выразил готовность поддержать проект по созданию многопрофильных межрайонных больниц в Актюбинской области
- Ход реализации отдельных поручений Главы государства обсудили в Правительстве
- В Алматы депутаты маслихата утвердили ряд новых правил для города
- Межведомственная комиссия приостановила экспорт лука из Казахстана
- Посол США в РК Дэниел Розенблюм выразил готовность в укреплении сотрудничества с МИОР РК
- Компании "Самрук-Қазына" договорились сотрудничать с партнерами из ОАЭ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  