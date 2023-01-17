Назарбаев построил в Казахстане диктатуру прокладок

21:24 18.01.2023

МАРАТ АСИПОВ



Надо отдать должное Нурсултану Назарбаеву – он сумел создать систему, которая безотказно работает и без него



Мы привыкли реагировать на фамилии людей из его близкого окружения. Действительно, Алия НАЗАРБАЕВА, Кайрат САТЫБАЛДЫ, Болат НАЗАРБАЕВ и еще куча родственников первого президента, не скрываясь, паразитировали на бюджетных потоках. Под них принимались законы, постановления правительства, чтобы они могли, не таясь, взимать плату за утильсбор, брать проценты с каждого платежа на железной дороге, в коммунальной сфере, обналичивать таможенные сборы и так далее.



Это были огромные деньги. Они пробрались в самые вены и артерии экономики, и в цене каждого килограмма еды, каждого литра бензина, каждой услуги была доля назарбаевского окружения



Но вот их вроде как отовсюду убрали.



А цены-то не упали! Наоборот, все стало резко дорожать, хотя, казалось бы, знаковые фамилии исчезли, и, по идее, вместе с ними должна была уйти из цен их долька, причем немалая.



Но нет, душить население и бюджет страны запредельными ценами стали еще больше, словно не было январского кровопролития 2022 года, которое, напомню, случилось из-за немотивированного подорожания газа.



На самом деле, президент ТОКАЕВ может сколько угодно долго душить окружение Назарбаева на радость публике, но к демонтажу системы, созданной бывшим президентом, в Казахстане еще даже и не приступали.



Как оказалось, родня Назарбаева – это только видимая часть, как прыщ на коже. Сковырнуть или выдавить прыщ можно относительно легко, но любой врач скажет, что многочисленные гнойники на теле - это только внешнее проявление системных сбоев организма.



За 30 лет правления Назарбаев на практике создал такую устойчивую систему глобального паразитизма, что ликвидировать ее можно только при наличии железной политической воли.



При этом за примерами и ходить далеко не надо.



Наше расследование в энергетической сфере показало, кто и как зарабатывает на киловаттах.



Если коротко: предприятия ФНБ "Самрук-Казына" производят уголь, везут его на электростанции, вырабатывают тепло и электричество, доставляют по линиям электропередач до потребителя, а миллиарды оседают в многочисленных фирмах-прокладках. Перед организаторами схем открываются двери всех нацкомпаний, министерств, акиматов и любых других распорядителей бюджетов.



Чтобы было понятно, сколько они зарабатывают.



Абайская районная больница в 2023 году будет платить одной из прокладок 80 тенге за киловатт.



Это дороже, чем в США, хотя доходы бюджета Абайского района не сравнить ни с одним населенным пунктом даже в американской глуши.



Как мне кажется, если крутить динамо-машину вручную или тереть шелком эбонитовые палочки, чтобы обеспечить больницу электроэнергией, и то будет дешевле.



Ведь есть же конкретные люди, которые выставляют счета с ценами в 10 раз выше тарифа электростанции, еще более конкретные ребята закладывают в бюджет эти цены и утверждают их на заседании маслихата.



Бывший аким Карагандинской области Женис КАСЫМБЕК годами наблюдал за этим молча и мудро. В результате стал акимом Астаны.



Есть одно очень простое объяснение, почему молчит не только Касымбек, но и вся остальная чиновничья и депутатская братия.



Казахстан производит 115 млрд кВт/час электроэнергии в год.



Каждый тенге накрутки дает 115 миллиардов тенге прибыли.



10 тенге накрутки превращаются в 1,15 триллиона тенге.



Воистину, молчание – золото!



Кейс абайской больницы показывает, что прокладки могут впитывать неограниченное количество денег, ни один производитель гигиенической продукции никогда не сможет достичь таких фантастических абсорбирующих свойств для памперсов и прочих тампонов.



Денег в прокладках так много, что они платят свои сотрудникам от двух до десяти миллионов тенге в месяц, а на дивиденды могут выгонять миллиарды. И это совершенно открытая информация, которую в упор не видят премьер-министр, министры, акимы и другие начальники.



Возьмите любые закупки любого госоргана. Среди сотен позиций закупок вы обязательно найдете прокладку, к примеру, поставляющую бензин.



В Алматы в 2021 году строительная контора вдруг становится крупным поставщиком бензина и дизтоплива и осваивает 2,3 миллиарда тенге из денег алматинской полиции и целой группы акиматовских структур южной столицы, Алматинской и Восточно-Казахстанской области. У ребят нет ни месторождений нефти, ни нефтеперерабатывающих мощностей, даже заправок, я подозреваю, нет. Но чиновники покупали ГСМ только у них и из одного источника, словно в стране разом испарились все автозаправочные станции.



У таких конторок кроме стола и оргтехники ничего нет. Зато ГСМ они перекачивают на миллиарды.



Да, можно убрать прокладки. Обычно это происходит, когда на место какого-нибудь условного касымбека приходит другой. Происходит банальная замена одних прокладок на другие, старые прокладки переезжают на новое место, и процесс не останавливается ни на минуту.



А вот удалить их, как паразитов, совсем непросто.



Более того, прокладки уже готовы к активному сопротивлению. Мы уже опубликовали с десяток материалов о том, как прокладки плотно опутали систему сбыта сжиженного газа Павлодарского нефтехимического завода. Попытка привести их в чувство уголовным судом и приговорами закончилась затовариванием складов и фактическим параличом сбыта. Только после нашей публикации появилось сообщение, что завод смог отправить газ потребителям.



Оказывается, организовать дефицит сжиженного газа и рост цен очень просто. В прошлом году это закончилось расстрелами на улицах.



Как оказалось, переписать Конституцию намного легче, чем справиться с прокладками. От изменения основного закона депутатские финансы никак не пострадают, поэтому инициативы президента Токаева проходят при полном непротивлении законодателей.



Но я уверен, что прокладки станут причиной страшных социальных потрясений, по сравнению с которыми Жанаозен и даже Кантар покажутся легкой разминкой.



И здесь эти ребята - хоть депутаты, хоть чиновники - будут стоять насмерть.



Только по энергетике прокладки впитывают сотни миллиардов тенге в год. По всем остальным социально чувствительным позициям суммы сопоставимые.



Самое отвратительное, что такие прокладки, в отличие от своих гигиенических аналогов, не просто впитывают деньги, но еще и уничтожают производственные мощности, экономическую конкуренцию и при желании могут парализовать страну.



Паразиты ведь не просто сосут соки из своего носителя. Они даже заставляют его делать то, что им выгодно, чтобы обеспечить потомству паразитов наиболее комфортные условия для жизни.



Это и есть самая настоящая диктатура, созданная Назарбаевым.