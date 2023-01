На три буквы: взлет и падение движения BLM

21:28 18.01.2023 Как борьба за права афроамериканцев превратилась в доходный бизнес и политический актив



Андрей Кузмак



На днях 2023 года мир вновь вспомнил о движении Black Lives Matter (BLM). Полицейский департамент Лос-Анджелеса опубликовал кадры задержания некоего Кинана Андерсона. По утверждению полиции, кадры сняты после ДТП с участием молодого человека. На них видно, как Андерсон оказывает сопротивление служителям правопорядка и те в ответ несколько раз применили электрошокер. Однако, как выяснилось позже, в попытках успокоить подозреваемого офицер перестарался настолько, что тот умер от полученных повреждений спустя две недели в больнице Санта-Моники. Многие ожидали мощной волны протеста в ответ. Но этого не произошло, а лидеров BLM обвинили в ангажированности и лицемерии. Что произошло с еще недавно популярным движением - выясняли "Известия".



Еще один смертельный арест



Развитие истории приобрело неожиданный поворот. Вскоре стало известно, что часть увечий Кинан Андерсон нанес себе сам, предварительно употребив сочетание кокаина и каннабиса. Более того, задержан он был после попытки угона автомобиля. По крайней мере, так о происшествии сообщили полицейские.



Интерес к инциденту вырос сильнее, когда выяснилось, что пострадавший является двоюродным братом соосновательницы BLM Патрисс Хан-Каллорс. Последовала реакция со стороны либеральных медиа. Ведущие мейнстримные СМИ обвинили калифорнийскую полицию в жестокости и расизме, а Кинан Андерсон в их повествовании предстал как любящий отец, преданный друг и преподаватель английского в средней школе, нежели наркоман и угонщик. BLM также выступила c заявлением для прессы. В четырех фразах, опубликованных в Twitter, организация заявила, что не одобряет убийства и потребовала запретить полицию по всей стране.



В развернувшемся общественном обсуждении неоднократно был вызван к жизни призрак Джорджа Флойда, погибшего в 2020 году при очень похожих обстоятельствах. Поскольку в США все хорошо помнят, чем закончилась та история, многие ожидали, что ситуация вновь выйдет из-под контроля и буря народного гнева обрушится на улицы американских городов.



Однако, за исключением традиционной волны негодования в СМИ и социальных сетях, "дело Кинана Андерсона" ни к чему подобному пока не привело. По этой причине в стане оппонентов BLM вновь заговорили о политической ангажированности этой организации, больших деньгах и огромном лицемерии ее лидеров.



Начали за здравие



История Black Lives Matter и его роль в общественной жизни США хорошо известны. Движение выросло из одноименного хештега, запущенного в Сети после оправдательного приговора жителю Флориды Джеймсу Циммерману, обвиненному в непредумышленном убийстве чернокожего Трэйвона Мартина.



Национальный же размах BLM приобрело после двух резонансных дел лета 2014-го. 9 августа в Фергюсоне, штат Миссури, при задержании полицейским был убит 18-летний Майкл Браун. Уровень поднявшегося протеста не переходил известных границ, пока активистка Патрисс Каллорс не организовала марафон под названием "Черные жизни имеют значение: поездка". К нему очень быстро начали присоединяться сочувствующие со всей страны. Развернувшиеся в Фергюсоне беспорядки скоро приобрели такой масштаб, что губернатор Миссури Джей Никсон подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения и размещении в нем подразделений Национальной гвардии.



В поддержку BLM начали высказываться звезды шоу-бизнеса и политики, а тема расового неравенства вновь заняла первые полосы всех либеральных СМИ. Спустя год движение получило официальную поддержку Демократической партии США, а если точнее - клана Клинтонов, готовившегося к президентским выборам 2016 года.



Вскоре к поддержке Black Lives Matter присоединилась не только медиаэлита страны, но и крупнейший бизнес. О лояльности движению заявили Amazon, Microsoft, Intel, Unilever и фонд "Открытое общество" Джорджа Сороса.



Что действительно имеет значение



Таким образом, Black Lives Matter, призванное обратить внимание на так и не решенный в США расовый вопрос, стало ангажированной политической силой, причем с легализованным боевым крылом. Такой статус позволял организации атаковать любого политического деятеля, артиста или академического профессора, если цвет его кожи был достаточно бел, а суждения недостаточно прогрессивны. Помимо республиканцев и Дональда Трампа (уже тогда известного в США как "расист-сексист-гомофоб"), досталось и весьма популярному в демократическом сообществе Берни Сандерсу, конкуренту Хиллари Клинтон за место кандидата от "синих" на предстоящих выборах.



Со временем продвигаемые BLM тезисы становились все более радикальными, действия протестующих имели все меньшее отношение к сути действительно существующей проблемы. США накрыла невиданная со времен Великой депрессии волна грабежей. Очень скоро в стране выросло равное по силе противодействие. Американские консерваторы выступили против сноса памятников, требований "отменить полицию" и, главное, безнаказанного разорения их частной собственности.



На поверхность общественной дискуссии вновь вышли казавшиеся давно побежденными правые и ультраправые группировки. Более того, показательное неуважение некоторых сторонников BLM к закону привело к тому, что часть уже афроамериканского электората, на протяжении десятилетий голосовавшая за демократов, перешла в стан их противников-республиканцев. У этого явления даже появилось свое название - Blexit. Зашитая и залитая косметикой политкорректности историческая рана американского общества разошлась по швам.



Хиллари Клинтон проиграла выборы-2016, и теперь усилия BLM были сосредоточены на дестабилизации правления Трампа. Экономический кризис и пандемия придали этому процессу дополнительный импульс, а убийство Джорджа Флойда явилось спусковым крючком. После завершения карантина Black Lives Matter снова вернулись на вершину. Однако, как это часто случается с плохо управляемыми массовыми движениями, со временем руководство BLM стало позволять себе лишнее. Патрисс Каллорс вступила в открытый торг с представителями демократических элит, и с приближением выборов 2020 года ее давление на партийных кандидатов становилось все сильнее. После победы на выборах Джо Байден церемониально высказал поддержку BLM, но влияние организации и, главное, ее публичность стали постепенно снижаться.



Победа Байдена не привела к решению расового вопроса, популярность BLM была просто капитализирована во внутриполитической борьбе, отметил в интервью "Известиям" программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов.



- BLM было использовано элитами Демократической партии для достижения конкретных политических целей. После их победы никакого серьезного политического представительства активисты движения так и не получили. Теперь задача правящего класса - "не раскачивать лодку" и не вспоминать о продолжающихся практиках дискриминации черного населения, - подчеркнул эксперт.



Начало конца?



В апреле 2021-го случилось "неожиданное". Пресса обнаружила, что руководитель движения за равенство Патрисс Хан-Каллорс является крупным собственником недвижимости. В статье The New York Post утверждалось, что активистка владеет домом за $1,4 млн в Малибу (более 90% населения которого - белые) и еще четырьмя объектами недвижимости общей стоимостью $3,2 млн. Также ее муж Джанайя Хан является счастливым обладателем дома в Джорджии, оснащенного, кроме прочего, отдельным аэродромом.



Сначала Хан-Каллорс попыталась сделать то, что на ее месте делают все пойманные на воровстве активисты. Она притворилась жертвой. "Оскорбления со стороны правых не только наносят вред Патрисс, ее ребенку и ее близким, но также продолжают традицию террора со стороны идеологов превосходства белых по отношению к темнокожим активистам", - говорилось в официальном заявлении фонда BLM.



Учат в школе: к чему привели споры о расовой теории в США

Демократы и республиканцы не могут договориться об отношении к вопросам неравенства



Но этого было уже недостаточно. Скандал замять не удалось, и в конце мая Хан-Каллорс подала в отставку, "чтобы сконцентрироваться на продаже своих книг и участии в телевизионных проектах". Однако это было только начало истории. На протяжении следующего года СМИ нашли у руководства Black Lives Matter еще несколько домов, а главный казначей организации Шаломия Бауэрс был пойман соратниками на хищении $10 млн со счетов организации.



BLM начало терять популярность. С момента создания его ряды покинули по меньшей мере 10% его сторонников, и эта тенденция, по-видимому, будет только развиваться. В феврале 2022 года один из крупнейших доноров организации, Amazon, заявил об исключении Black Lives Matter из своей благотворительной программы. К этому моменту на дело "расового равноправия" компанией было пожертвовано более $65 млн.



Гибель Кинана Андерсона могла бы стать новым символом борьбы за права чернокожих, как в свое время им было убийство Джорджа Флойда. Но окажется так едва ли: в обществе нет достаточного конфликтного потенциала для раскрутки этой истории. Такое мнение в интервью "Известиям" высказала доцент кафедры прикладной политологии ГАУГН Вероника Шарова.



- Пока нет оснований предполагать, что этот инцидент вызовет такой же массовый отклик, как гибель Джорджа Флойда. Спустя несколько дней реакция имеет скорее локальный характер, несмотря на кажущееся сходство ситуаций. На то есть ряд причин. В 2020 году общество было в состоянии растерянности, подчас даже паники, и недовольства действиями властей на фоне пандемии коронавируса и связанных с этим экономических трудностей. Сейчас этот фактор в основном снят. Вероятно, масштабного социального взрыва в этот раз удастся избежать, - отметила эксперт. Источник - Известия

