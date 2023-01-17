Форум в Давосе отправляется на свалку истории, - Ирина Алкснис

22:07 18.01.2023

Сотрудник полиции следит за безопасностью во время проведения форума в Давосе, Швейцария



Нечто загадочное происходит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), работающем на этой неделе в швейцарском Давосе. Слово "провал" пока не звучит, но о "глубоких проблемах" западные СМИ пишут уже открыто и массово.



Это тем более интересно, учитывая анонсы мероприятия, которые были воодушевляюще-бравурными. На форум планировало приехать рекордное количество - свыше 2700 - участников, включая более 50 глав государств и правительств. Неделю назад агентство Reuters ехидно писало, что на фоне отсутствия россиян ожидается высокопредставительное участие Китая.



Эксперт оценил девиз Всемирного экономического форума

А дальше свое взяла реальность. Нет, огромная толпа на форум действительно приехала, вот только дело ведь не в количестве, а в качестве участников. А тут проявились отчетливые проблемы.



Сначала, еще на прошлой неделе, о своем отсутствии на ВЭФ внезапно сообщил Джордж Сорос, для которого посещение Давоса много лет было обязательным пунктом программы. Скандально известный миллиардер и один из символов транснационального бизнеса сослался на "непреодолимый конфликт расписаний" и пообещал свое выступление на Мюнхенской конференции по безопасности через месяц.



Затем выяснилось, что из глав государств "Большой семерки" в Швейцарию приедет только канцлер Германии. А в воскресенье из-за продолжающегося в стране энергетического кризиса отменил поездку на ВЭФ президент ЮАР - между прочим, крупнейшей экономики Африки.

Ну а уже в понедельник, в день открытия мероприятия, информационную бомбу взорвал Bloomberg, выяснивший, что в Давос не приедет китайский бизнес. Делегацию же КНР возглавляет вице-премьер Лю Хэ, дорабатывающий на посту последние недели.



В общем, практически полное отсутствие на нынешнем форуме участников самого высокого уровня настолько вопиюще, что его ничем не замаскировать. Правда, вместо президентов и премьеров крупных держав в Давос в этом году понаехало множество предпринимателей - для участия в форуме зарегистрировались аж 116 миллиардеров, что на 40 процентов больше, чем десять лет назад. Bloomberg посетовал, что их количество было бы еще больше, да только падающие рынки превратили многих миллиардеров в миллионеров.



Эксперты честно отмечают: такая концентрация бизнеса только подчеркивает явное падение актуальности, которое переживает ВЭФ, что отражает деглобализацию, охватывающую мир. Ну просто потому, что на протяжении полувека форум в Давосе сам по себе был символом глобализации.

Однако представляется, что для Давоса и его организаторов все обстоит еще печальнее.

Что вообще такое глобализация? Какой ее формат продвигали теоретики и практики глобализма последние десятилетия?



Предполагалось создание сети международных структур, которым должны были постепенно, но все более широко делегироваться полномочия, ранее бывшие исключительно государственной прерогативой. В итоге на наднациональный уровень должны были быть переданы самые важные сферы принятия решений, что означало бы ликвидацию национального суверенитета как такового. При этом главным выгодоприобретателем новой системы стал бы транснациональный, глобальный капитал, который бы рулил планетой и местными властями при помощи обширного конгломерата разнообразных структур - от ВТО до ВОЗ, от ЕС до Транстихоокеанского партнерства (ТТП).



И в общем процесс в данном направлении даже шел. Глобалисты с их концепциями трансгуманизма, контроля рождаемости, платного доступа к пресной воде и другими не менее "привлекательными" идеями успели превратиться в одну из самых пугающих страшилок для человечества. А растущий политический вес таких мероприятий, как ВЭФ, куда съезжались самые влиятельные люди мира, только подкреплял общественные опасения.



И вот вся эта десятилетиями создававшаяся репутация ныне сдувается как воздушный шарик просто потому, что в Давос не приехали руководители ведущих держав. В период однополярного мира транснациональному капиталу действительно было проще претендовать на желаемый статус общепланетарной власти: с кем-то из национальных элит можно было договориться, кого-то - убедить, некоторых - купить. Однако теперь, когда система распадается, одновременно вскрывается и реальность, демонстрирующая, кто на самом деле принимает решения о судьбах конкретных стран и всей планеты, а чье место - в подтанцовке.



В этом смысле отмена Соросом традиционной поездки на форум чрезвычайно показательна. Прожженный делец раньше других понял, что в Давосе просто не с кем будет вести переговоры и добиваться желаемых решений, а значит, смысла ехать нет, только время терять.



Его же более наивные и неопытные коллеги - даром что счета у них с девятью нулями - наводнили швейцарский курорт и обеспечили в качестве главной новости Всемирного экономического форума этого года ажиотажную востребованность прибывших туда поработать девушек (и юношей) с пониженной социальной ответственностью.



Ирина Алкснис

17.01.23