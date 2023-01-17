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В Казахстане предлагают ограничить сроки полномочий акимов
22:46 18.01.2023

Эльдар НУРУЛЛИН

Акимы областей и городов республиканского значения должны занимать свой пост только один пятилетний срок. Соответствующую инициативу сегодня озвучили депутаты фракции "Ак жол", передает Экспресс К.

Также мажилисмены считают, что на период исполнения своих обязанностей акимы должны быть беспартийными.

"Полагаем, что акимы, как и Глава государства, должны на своей должности служить всем гражданам своего региона, а не только своему окружению. Учитывая ту роль, которую играют акимы в организации любых выборов, а также тот факт, что все акимы областей и городов все предыдущие годы были членами партии "Нур Отан" и в этом качестве способствовали сомнительным результатам этой партии на всех выборах, считаем, что предложения о приостановлении членства акимов в партиях являются обоснованными и соответствуют духу конституционной реформы", - говорится в депутатском запросе.

Источник - exk.kz
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