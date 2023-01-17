Вера в Империю, - Иван Охлобыстин

00:11 19.01.2023

ВЕРА В ИМПЕРИЮ



Главный цементирующий российское общество принцип

В среде нещадно критикующих нас "небратьев" и беглой, власовской шушеры стал необычайно популярным тезис о недостаточности нашего поражения на поле боя и необходимости беспощадного искоренения из нашего сознания преступной, имперской нотки, по мнению этих негодяев представляющих гораздо большую опасность, чем гиперзвуковое оружие. Ну что ж… наконец, догадались. Так и есть.



Только вот мне лично это не представляется возможным, при нашей жизни во всяком случае. Да и при жизни наших детей, внуков, правнуков тоже крайне маловероятно. Сколько существует Россия, столько и звучит эта красивая нотка. И в каторжных песнях, и в деревенских частушках, и в любовных романсах аристократических салонов то и дело проскальзывает.



Да что там песни?! Все сказки с этого начинаются… "в некотором царстве, в некотором государстве".



Мы генетические имперцы. Мы можем как угодно называть текущее государственное устроение - капитализмом или социализмом, но в сути - это та же Империя.



Мы даже еще не знаем, как она должна выглядеть, но уже готовы отдать за нее жизнь.



Миллион причин, и самые главные из нее все, от мелочной мещанской гордыни до высокой, бескорыстной жертвы во благо всего человечества.



Да, мы живем высокими идеалами. Мы не понимаем, как можно жить иначе.



Даже те из нас, кто декларирует своей целью нечто вполне себе осязаемое - комфорт, экономическая целесообразность, удовольствия, в конце концов - врет. Жить ради этого наверно можно, но умирать - бред.



И я истово верю, что однажды Империя станет нашей единственной реальностью.



Не думаю, что Путин решится провозгласить себя императором, он человек старой закалки, из СССР и его мечта - создать СССР 2.0



Но… в основе СССР лежала коммунистическая иллюзия, а что должно лечь в основу СССР 2.0?



Есть ли эта идея, кроме Империи?



Российской Империи - великой, многонациональной, мультиконфессиальной державы, призванной установить на нашем континенте, как минимум - тысячелетнюю эпоху мира и процветания. Общества, следующего традиционным ценностям, но допускающим эволюционные изменения в подходе к важнейшим вопросам мироздания, при этом свято хранящим личную свободу каждой, психически здоровой, социально ответственной, личности.



Культуры, воспевающей человека, как высшее творение Господне. Со всеми его слабостями и ошибками, взлетами и падениями.



Вера в будущую Империю - главный, цементирующий российское общество, принцип.



И правы враги - если нас лишат этой веры, то от России ничего не останется.



Мы превратимся в стаю разномастных, оттого слабых, племен, лишенных будущего.



17.01.2023

Иван Охлобыстин