Дима Билан поддержал арестованного свата Нурсултана Назарбаева

00:44 19.01.2023

Тимур НИТАЛИЕВ



В Астане проходят судебные заседания по уголовному делу в отношении свата Нурсултана НАЗАРБАЕВА - Кайрата БОРАНБАЕВА. Недавно подсудимый заявил, что устал молчать и будет рассказывать всю правду о себе в соцсетях, которые ведет его дочь, передает Экспресс К.



Накануне на странице Кайрата БОРАНБАЕВА появился пост о детстве олигарха. Подсудимый рассказывает о том, где родился и как рос.



"Я родился в селе Амангельды Тургайской области. Мои родители - простые советские работники, отец был юристом, а мама - бухгалтер. Когда мне было 4 года, мы переехали в Аркалык, где я ходил в садик, а затем окончил школу", - говорится в публикации.



