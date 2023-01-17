 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дима Билан поддержал арестованного свата Нурсултана Назарбаева
00:44 19.01.2023

Тимур НИТАЛИЕВ

В Астане проходят судебные заседания по уголовному делу в отношении свата Нурсултана НАЗАРБАЕВА - Кайрата БОРАНБАЕВА. Недавно подсудимый заявил, что устал молчать и будет рассказывать всю правду о себе в соцсетях, которые ведет его дочь, передает Экспресс К.

Накануне на странице Кайрата БОРАНБАЕВА появился пост о детстве олигарха. Подсудимый рассказывает о том, где родился и как рос.

"Я родился в селе Амангельды Тургайской области. Мои родители - простые советские работники, отец был юристом, а мама - бухгалтер. Когда мне было 4 года, мы переехали в Аркалык, где я ходил в садик, а затем окончил школу", - говорится в публикации.



После смерти отца, рассказывает БОРАНБАЕВ, жить семье стало сложнее. Приходилось выходить на работу, чтобы помочь маме, братьям и сестрам.

"Мыли полы, работали сторожами, охраняли кинотеатр. К слову, это была моя любимая работа, так как можно было бесплатно посмотреть вечерний сеанс", - говорит БОРАНБАЕВ.

Далее подсудимый рассказывает о том, как им приходилось нелегко. Полный текст можете найти у него в Instagram.

Также БОРАНБАЕВ подкрепил свой рассказ архивными снимками из детства.

Тем временем в топе комментариев к посту БОРАНБАЕВА видна поддержка, что называется, откуда не ждали.

В комментариях отметился известный российский певец Дима БИЛАН.

"Кайрат, ты редкой души человек! Дай бог тебе всего самого доброго!!!" - пишет артист.

Каким образом связаны БОРАНБАЕВ и БИЛАН, остается неизвестным.

Источник - Экспресс-К
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