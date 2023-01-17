РосВласти патриотично пустозвонят, но... не решаются даже вырубить YouTube

00:45 19.01.2023

Дело - труба: запретят ли в России YouTube

Вопрос о пессимизации или блокировке видеохостинга вновь встал ребром



Мария Шаипова



В России вновь заговорили о возможной блокировке YouTube - второго по посещаемости ресурса в стране и в мире. Это далеко не первое предложение о блокировке сервиса. "Известия" вспомнили, сколько раз YouTube пытались запретить и каналы каких блогеров удалил сам сервис.



Сколько раз говорили о блокировке YouTube



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О возможной скорой блокировке YouTube в России заявил бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в своем телеграм-канале. По его словам, порядка 40% контента на видеохостинге политизировано и направлено против России, а сам YouTube бизнесмен назвал "информационной чумой". В качестве альтернативы он предложил использовать российские социальные сети и видеохостинги - RuTube, VC, "Одноклассники" и "Я.Видео". Ранее в тот же день глава "Газпром-медиа" Александр Жаров в заявил в беседе с РБК, что вопрос о блокировке YouTube в России могут рассмотреть, если платформа продолжит нарушать российское законодательство. Вместе с тем Жаров подчеркнул, что RuТube, который принадлежит "Газпром-медиа", пока не может полностью заменить YouTube.



До этого вопрос о блокировке или замедлении работы сервиса поднимался в марте и в октябре 2022 года. В октябре с идеей блокировки или временной блокировки в качестве "последнего предупреждения" в Роскомнадзор и Генпрокуратуру хотел обратиться глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В июле 2022 года член Совета при президенте РФ Игорь Ашманов высказывал мнение, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов - RuTube и "VK Видео".



В марте 2022 года вопрос поднимался после блокировки в России Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи, член фракции "Единая Россия" Антон Горелкин заявил, что YouTube может постичь такая же судьба, если он не перестанет быть площадкой для ведения информационной войны.



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"Мы наблюдаем тысячи материалов, которые представляют откровенно лживую информацию о ситуации, складывающейся на Украине, в России, увеличивается количество призывов к массовым беспорядкам. Тот путь мягкого диалога, который давно вело российское государство, исчерпался", - пояснил в беседе с "Известиями" депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов.



А глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью "Известиям" пояснил, в каком случае придется закрыть YouTube. По его словам, это произойдет, если видеосервис продолжит нарушать законы РФ. Клишас отметил, что считает американский видеохостинг качественной, отлично сделанной площадкой. Однако, по его словам, YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации.



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Между тем и в октябре, и в мае 2022 года Минцифры заявляло об отсутствии планов закрыть YouTube. "Мы не планируем закрытие YouTube, вот так я могу сказать. Прежде всего действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают", - пояснил глава Минцифры Шадаев. Впоследствии генеральный директор видехостинга Сьюзан Воджицки сказала, что у YouTube также нет планов уходить из России.



Согласно опросу ВЦИОМ, в апреле 2022 года самыми популярными соцсетями среди россиян стали WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube. Мессенджером пользуются 97% опрошенных, а видеосервисом - 75%. В Рунете видеохостинг уступает только "Яндексу".



Чем опасна блокировка YouTube



Блокировка YouTube вызовет волну интереса к механизмам ее обхода, от сервиса, как и от дурной привычки, "нужно отвыкать постепенно", написал в своем Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.



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Закрытие иностранных интернет-ресурсов возможно, но нельзя забывать о большом количестве россиян, которые зарабатывают на этих сервисах. Об этом еще в 2020 году заявлял в интервью "Известиям" председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев. С тех пор число блогеров, которые получают доход от публикации контента на YouTube, выросло на порядок. После блокировки Instagram* (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) многие российские блогеры и онлайн-магазины лишились до 90% заработка. После отключения монетизации для россиян на YouTube доходы наши соотечественники получали только от рекламных интеграций или донатов. "Сейчас приносят доход только те пользователи, которые смотрят видео на канале из других стран или через VPN", - пояснял собеседник "Известий".



Штрафы, которые YouTube платил в России



В июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google на 21,7 млрд рублей. Причиной для таких мер стало злоупотребление компанией доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов, сообщило ведомство 26 июля. А 24 декабря 2021 года суд постановил оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей за отказ удалить контент. Это был первый оборотный штраф в адрес компании. По данным из документов судебных решений, сумма штрафа соответствует 5% от годового дохода компании.



Российские суды стали штрафовать соцсети за неудаление запрещенной в России информации только в 2021 году. Годом ранее в Административном кодексе появилась соответствующая статья - ст. 13.41. Оборотный штраф назначают, если соцсети систематически игнорируют требования регулятора и не блокируют публикации, на которые указывают власти. Сначала компаниям назначают сравнительно небольшие штрафы, но если нарушения продолжаются, суд назначает штраф в виде определенного процента от выручки.



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В 2023 году Роскомнадзор потратит более 1 млрд рублей на систему, которая поможет отследить добросовестность исполнения провайдерами запретов, установленных службой. Разработка займет два года. Это один из шагов на пути к созданию суверенного интернета, в котором лишь уполномоченный российскими законами регулятор будет определять, какой контент вреден или необходим для граждан РФ. Не исключено, что РКН в будущем попытается заблокировать часть иностранных сервисов, например YouTube. Однако, как пояснил "Известиям" коммерческий директор компании "Код безопасности" Федор Дбар, сделать это будет сложно, так как не все провайдеры исполняют решения РКН, а 2% провайдеров и в ситуации блокировки смогут найти выход.



Какие каналы россиян были заблокированы в YouTube



В 2021 и 2022 годах социальная сеть массово блокировала каналы российских блогеров и СМИ без возможности восстановления. Самым громким стало удаление канала Дмитрий Пучкова в августе 2022 года и удаление канала пранкеров из России Вована и Лексуса в июне 2022 года.



Также видеосервис заблокировал аккаунты Совфеда и телеканала "Вместе-РФ", канал "Дума ТВ" и десятки каналов российских СМИ: "Известий", РЕН-ТВ, "Царьграда", "Россия Сегодня", ТАСС, ВГТРК, Первого канала, РБК, НТВ, "Москвы 24" и других медиа. Также были заблокированы каналы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и КамАЗа.



Позже российские разработчики программного обеспечения Juice Development объявили о запуске сервиса по переносу YouTube-каналов в соцсеть "ВКонтакте".