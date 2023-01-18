Из российских резервов потекли юани, - НГ

00:52 19.01.2023

Обвал экспорта ударит по рублю, но не сразу



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

18.01.2023



Новое бюджетное правило поддержит рубль, но до определенного предела.

Профицит текущего счета платежного баланса достиг в России по итогам 2022 года рекордных 227,4 млрд долл., что неудивительно после обвала импорта, произошедшего на пике санкционного кризиса. Ближе к концу прошлого года тенденции, однако, кардинально изменились: импорт начал восстанавливаться, а экспорт – усыхать. И в декабре, по экспертным оценкам, "профицит счета текущих операций схлопнулся почти до нуля". Сейчас в РФ заработало новое бюджетное правило, из российских резервов потекли живительные юани. Это поможет рублю, но о "чрезмерно" крепкой нацвалюте эксперты советуют уже забыть.



По оценке Центробанка (ЦБ), профицит текущего счета платежного баланса РФ составил в 2022-м рекордные 227,4 млрд долл., почти вдвое превысив показатель 2021 года. Однако это не должно отвлекать от того обвала, который, видимо, в полной мере проявился в декабре.



Если сравнить данные в целом за минувший год и за 11 месяцев 2022-го, то, как сообщает аналитический Telegram-канал MMI (этот канал – один из участников макроэкономических опросов, проводимых Центробанком), в декабре профицит счета текущих операций "схлопнулся почти до нуля", а точнее – до 1,7 млрд долл. против 10,3 млрд долл. в ноябре и 19,7 млрд долл. в октябре. Причина – сокращение экспорта на фоне восстановления импорта.



Авторы Telegram-канала "Твердые цифры" (тоже участник опросов ЦБ) приводят другие оценки: "Профицит текущего счета сжался (в декабре. – "НГ") до 3,4 млрд долл.". Что тоже, однако, стало минимальным за несколько лет значением. Судя по объяснениям авторов канала, разница в оценках декабря обусловлена тем, учитывается или нет в расчетах пересмотр данных за первые три квартала 2022-го. Ведь, как предупреждает в своих материалах ЦБ, в данные платежного баланса могут вноситься изменения после первой публикации.



Итак, для оплаты импорта требуется валюта, но где ее брать, когда на пути российского экспорта западными странами выстраиваются барьеры? В таких условиях давление на рубль будет нарастать – особенно со второго квартала, когда импорт обычно начинает расти, а по экспорту могут нанести дополнительный удар санкции на нефтепродукты, сообщает MMI. "Впрочем, работающее бюджетное правило будет сглаживать давление на рубль, пока не кончатся юани", – делают вывод авторы канала.



В этом году в стране заработало новое (условно – "китайское") бюджетное правило. Оно предполагает, что при нефтегазовых сверхдоходах часть поступившей в страну валюты изымается из экономики и аккумулируется в Фонде национального благосостояния (ФНБ). А при недоборе бюджетных доходов Центробанк должен будет продавать валюту из ФНБ для латания Минфином бюджетных дыр. Одно из существенных отличий нового правила от старого состоит в том, что теперь главной валютой для таких операций вместо доллара стал китайский юань.



После окончания новогодних каникул Минфин объявил, что ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит в январе 2023 года 54,5 млрд руб. Именно такую сумму должен в этом месяце обеспечить Минфину Центробанк за счет операций с резервными юанями. Операции будут проводиться в период с 13 января по 6 февраля 2023 года, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд руб.



Однако, по оценкам опрошенных "НГ" экспертов, если проблемы с экспортом и дальше будут усугубляться, то позитивный эффект от такого бюджетного правила для рубля окажется недолгим. "Если станет очевидным, что конъюнктура сырьевого рынка серьезно и надолго ухудшается, рубль может дешеветь на опережение, невзирая на продажи иностранной валюты в пользу Минфина", – считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.



"Уже накопленные юани можно достаточно быстро распродать на бирже, а новые скорее всего придется приобретать за доллары или рубли, то есть чтобы приобрести юани, надо будет продавать рубли в любом случае", – допускает при этом ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.



Более того, по мнению Бабина, вовсе не исключен временный переход от профицита к дефициту счета текущих операций. Как он считает, это возможно в случае, если сохранится текущий дисконт российской нефти к ключевым сортам и особенно в случае снижения их котировок. Для экономики РФ такой кульбит станет серьезным испытанием, потому что тогда возникают риски ослабления рубля, ускорения инфляции, разрастания бюджетного дефицита, постепенного исчерпания валютных запасов ФНБ.



"Новый год, вероятно, будет менее прибыльным для российской внешней торговли, – говорит и эксперт компании "ИВА Партнерс" Артем Клюкин. – Во-первых, ужесточение монетарной политики ведущими мировыми регуляторами постепенно сказывается на темпах роста цен, которые замедляются. Во-вторых, восстанавливается импорт: традиционных поставщиков заменяют конкуренты из стран, не поддержавших санкции, налаживаются поставки через посредников. И наконец, хотя российские товары продолжат поступать на западные рынки через третьи страны, рентабельность продаж снизится".



Впрочем, по его прогнозу, валютный курс останется в этом году в диапазоне 65–75 руб. за доллар. Если не реализуется негативный сценарий, то курс к концу года может оказаться в районе 71–72 руб. за доллар, ожидает, в свою очередь, Бабин.



"Оценить последствия от всех нефтяных санкций и снижения цен на нефть мы сможем только весной 2023 года, – считает аналитик компании "Финам" Александр Потавин. – В любом случае крепкий рубль уже сыграл свою позитивную роль, и будет логичным увидеть его дальнейшее постепенное ослабление".



Наконец, Мильчакова допускает, что курс рубля к доллару в 2023 году может по-прежнему, как и в 2022-м, быть очень волатильным. "По нашему прогнозу, в течение года курс может колебаться в рамках 62–80 руб. за доллар", – сообщила она, сославшись на ситуацию с нефтяными ценами, на сложную геополитическую обстановку. А также на само бюджетное правило, за счет которого рубль, судя по всему, можно не только поддерживать, но и ослаблять, если это потребуется казне.