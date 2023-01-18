Греки всенародным воем и плачем похоронили своего последнего короля Константина II Глюксбурга

00:58 19.01.2023 Ностальгия по "крепкой руке"?

Похороны бывшего короля Греции показали, что многие греки разочарованы европейской "демократией"

Владимир Малышев

18.01.2023



Крупным политическим поражением правительства назвали СМИ Греции похороны бывшего короля Константина II. Он был похоронен во вторник как "частное лицо", власти отказались проводить церемонию за государственный счет, а премьер-министр Кирьякос Мицотакис вообще на нее не явился. Однако неожиданно для многих эти похороны, уже давно жившего в изгнании монарха, вылились в массовое выражение симпатии к монархии.



На церемонию прощания с Константином, которая проходила в часовне Святого Элефтериоса возле кафедрального собора Афин, пришло столько народу, что у всех это вызвало удивление. К гробу экс-монарха, выстроилась километровая очередь с национальными флагами и цветами. Причем некоторые ностальгирующие по монархии принесли не нынешние флаги республиканской Греции, а флаги Эллинского королевства с короной, которые они, как видно, хранили все эти годы.



король похороны.jpg"Под звуки национального гимна Греции, – сообщило из Афин агентство AP, – тысячи людей начали выстраиваться в очередь задолго до рассвета в понедельник перед Афинским собором, чтобы отдать дань уважения бывшему и последнему греческому королю Константину, который умер на прошлой неделе в возрасте 82 лет".



Не обошлось и без скандала. Так, покидая часовню Святого Элефтериоса, независимый депутат парламента Константинос Богданос заявил: "Позор за неприличие по отношению к личности Константина II со стороны правительства!".



А собравшаяся толпа освистала и встретила криками негодования прибывших на церемонию прощания некоторых второстепенных министров греческого правительств.



Константина похоронили в афинском пригороде Татой, на кладбище возле бывшего королевского дворца. На церемонию прощания прибыли многие титулованные особы Европы – вдова Константина, Анна-Мария, английская принцесса Анна, которая приходилась королю троюродной сестрой, князь Монако Альбер II, королева Испании Летиция и король Филипп VI, король Виллем-Александр и королева Нидерландов Максима, королева Дании Маргрете и другие. Сам бывший королевский дворец в Татой долгие годы стоял заколоченный, вся территория, в том числе и кладбище с могилами других членов королевской семьи, были запущены, а потому перед похоронами там поспешно провели ремонт, чтобы не ударить лицом в грязь перед приехавшими знатными гостями.



Как рухнула монархия



Константин, сын короля Греции Павла I из династии Глюксбургов, родился в Афинах в июне 1940 года. Он окончил аристократический колледж Анаврита и юридический факультет Афинского университета, а затем продолжил образование в военных училищах Греции и в США. Королем всех эллинов он был провозглашен 6 марта 1964 года в возрасте 24 лет после смерти своего отца. Молодой монарх поначалу пользовался в Греции большой популярностью, особенно после того, как он стал олимпийским чемпионом по парусному спорту. Но в отличие от Павла I, со своими функциями на троне справлялся неудачно, при нем было несколько правительственных кризисов. Он выступил за расширение прерогатив короля, что привело к конфликту с тогдашним премьер-министром Георгиосом Папандреу-старшим и в результате в 1967 году в Греции к власти, чтобы "навести порядок", в результате переворота пришли "черные полковники". В декабре того же года Константин сделал попытку выступить против них и 13 декабря призвал по радио народ к восстанию. После неудачи восстания он покинул страну и жил в Риме.



В июле 1973 года по итогам референдума монархия в Греции была упразднена "полковниками" и провозглашена республика. Однако голосование произошло при диктаторском режиме и не могло считаться свободным.



Поэтому после свержения диктатуры новое правительство провело повторный референдум 8 декабря 1974 года, который подтвердил волю народа не восстанавливать монархию. Константин так и не признал и этот референдум и никогда формально не отрекался от престола, однако с этого времени монархия Глюксбургов прекратила существование.



С тех пор бывший король постоянно конфликтовал с греческими властями, отказывался платить налоги на принадлежащую ему в Греции собственность. В 1992 году он передал большую часть своих земель коммерческому фонду в обмен на бывший дворец и право вывезти из страны некоторые ценности. Власти правившей тогда социалистической партии ПАСОК отвечали ему взаимной враждебностью – в 1994 году они приняли закон, который лишил бывшего короля греческого гражданства и собственности, в том числе дворца в Татой.



Мало того, был принят закон, согласно которому для получения паспорта Константин был обязан принять фамилию, но он отказался. Отказ сделать это представители королевской семьи мотивировали тем, что греческие, равно как и датские, Глюксбурги никогда не имели фамилии. До 1994 года в своем греческом паспорте Константин значился как "бывший король". В 1990-2000 годах он неоднократно обращался в Европейский суд по правам человека с иском к греческому правительству относительно конфискованной собственности, однако его проиграл. В Грецию он продолжал ездить, но только по своему датскому паспорту, где он назывался "бывшим королем".



Король умер – да здравствует король?



Обстоятельства похорон бывшего монарха породили бурную полемику в печати Греции. Как пишет обозреватель крупнейшей в стране газеты Vima, решение правительства не хоронить короля за государственный счет, "было принято из страха… Но чего мы боимся? Если бы мы сказали, что Константин был главой государства, разве это не было бы правдой? Зачем игнорировать это? Боялось ли правительство, что сторонники роялистов восстанут из могил и создадут проблемы? Но ведь это немыслимо", – делает вывод Vima.



"Похороны бывшего короля Константина, – считает в свою очередь греческий портал Pronews, – вызвало большой шум по вине правительства Мицотакиса, которое потерпело в итоге крупное политическое поражение. Когда прежний король скончался, правительство по какой-то загадочной причине было застигнуто врасплох, приняв непонятное решение похоронить Константина как "обычного гражданина". Такое решение не имеет логики, поскольку бывший король был законным бывшим главой греческого государства и имел право быть похороненным с соответствующими почестями". Портал считает, что это было сделано для того, чтобы не раздражать левых избирателей. Однако в результате избиратели правящей консервативной партии "Новая демократия" из числа монархистов теперь на выборах не будут голосовать за Мицотакиса, как они это делали раньше".



Словом, неожиданное для властей столпотворение в Афинах на прощании с бывшим королем, неожиданно показало, что ностальгирующих по монархии в Греции все-таки немало. Отчего бы это в стране, которая уже давно живет по законам республики и в рамках "демократического", как он сам себя называет, ЕС?



А быть может потому, что люди уже стали понимать, что эта демократия фальшивая, что под флагами республики, и лозунгами справедливости и всеобщего благосостояния, на самом деле правит бал все тот же олигархический капитал?



"Нам говорят, что монархия в Греции закончилась навсегда, – пишет газета Athens News. – Но история учит, что не стоит никогда говорить "никогда". Чем более запущенной становится политическая ситуация в Греции, тем меньше доверия к нынешней правящей партии и официальной оппозиции, а также к многочисленным "старым-новым" партиям, который уже "показали себя" в греческом политикуме. А в народе все больше желания некой третьей силы, которая может взять ситуацию в крепкие руки, утихомирить "воров-временщиков" и навести порядок в стране. И личность "наследного принца Греции" – Павлоса Глюксбурга, сына Константина II, – вполне отвечает этим чаяниям", – отмечает издание. Словом, король умер – да здравствует король?



Где выход из тупика?



Нет, конечно, о возвращении к монархии никто серьезно не помышляет. Однако требования о необходимости наведения в стране порядка, обуздания штурмующих греческие берега волны мигрантов из стран Африки и Востока, усиливаются. Не случайно прорвавшиеся несколько лет назад к власти левые радикалы из партии СИРИЗА вскоре уступили власть консервативной партии Новая демократия. Но и она оказалась неспособной преодолеть уже ставший в стране хроническим кризис.



Французская газета Atlantico назвала недавно нынешнюю ситуацию в Греции "социально-экономической трагедией". Несколько лет назад, когда ее долги превысили 100% ВВП, спасти ее экономику удалось с большим трудом. Однако, как считает на страницах этого издании его эксперт Кристоф Буйо, это было попыткой "спасти в первую очередь частные банки-кредиторы Греции, по большей части французские и немецкие. Операция по "спасению Греции" была спасением иностранных частных кредиторов, но греческой экономике это никак не помогло. Вся работа была призвана к тому, чтобы не дать Греции обанкротиться. Потому что это разорило бы кредиторов. В результате другие страны Еврозоны дали ей кредиты для погашения прошлых займов и подключили ЕЦБ к выкупу греческого долга. В конечном итоге Греция все так же тонет в долгах", – отметил Буйо.



Кроме того, продолжил он, "европейское руководство недооценило последствия жесткой экономии, которую оно навязало Греции в обмен на предполагаемую помощь. Тем самым оно спровоцировало сильнейшую спираль рецессии, которая сравнима с депрессией 1930-х годов в США. Греция выбирается из нее с огромным трудом. Кроме того, она потеряла немалую часть молодежи, которая предпочла эмигрировать, а не дожидаться гипотетического улучшения ситуации. Что касается социально-экономических последствий, то мы видим настоящую катастрофу. Все показатели Греции сдали назад. Число самоубийств выросло. Европейский союз не выполнил свое обещание социально-экономического прогресса и внимания ко всем европейским гражданам. Единственное, свобода движения и труда сыграла на руку простым грекам, которые могли попытать удачи в других странах ЕС".



И выхода из тупика этого хронического кризиса не видно. Как заявил в интервью порталу Pravda.ru греческий журналист Димитриос Ляцос, Греция – это "страна под двумя господами. С финансово-экономической точки зрения – это Германия. С точки зрения геополитики, безопасности в кавычках - Америка".



Вот почему толпы в Афинах с таким почтением провожали в последний путь бывшего короля. Он был оппонентом нынешней власти.



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Константин II (2 июня 1940, Афины - 10 января 2023, Амарусион) - последний король Греции (1964-1974) из династии Глюксбургов, сын короля Павла I и его супруги королевы Фредерики Ганноверской. Последний царствовавший православный монарх. Как потомок датского короля Кристиана IX носил титул принца Датского.



Окончил аристократический колледж Анаврита и юридический факультет Афинского университета. В 1956-1958 годах продолжил образование в военных училищах Греции, в 1958-1959 годах - в США.



Вступил на престол 6 марта 1964 года - после смерти отца Павла I; в последние месяцы его жизни исполнял обязанности регента. В отличие от отца, со своими политическими функциями справлялся неудачно, при нем было несколько правительственных кризисов. Выступил за расширение прерогатив короля, что привело к конфликту с премьер-министром Георгиосом Папандреу-старшим (эти события известны как роялистский переворот "Апостасия"). В 1967 году к власти пришли "черные полковники". В декабре того же года Константин сделал попытку выступить против них и 13 декабря призвал по радио народ к восстанию. После неудачи восстания покинул страну и жил в Риме.



Олимпийский чемпион 1960 года по парусному спорту в классе "Дракон".



В 1963-1974 годах - член Международного олимпийского комитета (МОК).



В июле 1973 года по итогам референдума монархия в Греции была упразднена "полковниками" и провозглашена республика. Однако голосование произошло при диктаторском режиме и не могло считаться свободным. Поэтому после свержения диктатуры демократическое правительство провело повторный референдум 8 декабря 1974 года, который подтвердил волю народа не восстанавливать монархию. Покинувший страну Константин не признает и этот референдум и никогда формально не отрекался от престола. В мае 2013 ему было разрешено вернуться в Грецию, жил как частное лицо и скончался в пригороде г. Афины от болезни сердца.



Фельдмаршал Греческой армии.



По отцу - Павлу I - принадлежит к датской династии Глюксбургов. Также является правнуком великой княгини Ольги Константиновны и праправнуком великого князя Константина Николаевича.



Покойный супруг королевы Великобритании Елизаветы II - Филипп, герцог Эдинбургский - двоюродный дядя Константина, а Карл III - его троюродный брат.



Королева Испании София Греческая, жена Хуана Карлоса I, является сестрой Константина.



Женат с 1964 года на датской принцессе Анне-Марии - младшей сестре правящей королевы Дании Маргрете II.



дети:



Дочь - принцесса Алексия (род. 10 июля 1965, Корфу)

Сын - наследный принц Павел (род. 20 мая 1967, Татой), наследный принц Греческий, герцог Спартанский, женат на Мари-Шанталь Клэр Миллер

Сын - принц Николай (род. 1 октября 1969, Рим), принц Греческий и Датский

Дочь - Феодора (род. 9 июня 1983, Лондон), принцесса Греческая и Датская

Сын - Филипп (род. 26 апреля 1986, Лондон), принц Греческий и Датский. Источник - Столетие

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