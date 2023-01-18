Пакистан предложил Индии примирение на невыполнимых условиях, - В.Скосырев

01:34 19.01.2023

18.01.2023

Владимир Скосырев



Только давление Запада заставило премьер-министра страны сделать шаг навстречу Дели



Индийские офицеры обучают стрельбе кашмирских полицейских: умение воевать им, увы, может потребоваться.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал индийское правительство, возглавляемое Нарендрой Моди, начать при посредничестве ОАЭ переговоры по всем спорным вопросам, включая Кашмир. За этим обращением, переданным по ТВ, последовало дополнение: торг возможен, если Дели восстановит автономный статус части Кашмира, контролируемой Индией. Это требование для Моди неприемлемо. Ведь оно предполагает отказ от поправки к Конституции, которую он провел через парламент в 2019 году. По словам эксперта, Исламабад отчаянно нуждается займах Запада и потому хочет продемонстрировать миролюбие.

Интервью, которое Шариф дал телеканалу Al Arabiya TV, было выдержано в весьма эмоциональных тонах. Пакистан, сказал он, усвоил уроки трех войн с Индией и потому хочет установить мир с соседом. "Мое послание Моди заключается в том, что пора сесть за стол и серьезно, искренно поговорить, чтобы удалить горячие точки, подобные Кашмиру, и не тратить попусту время и ресурсы на ссоры", – сказал он. Далее премьер затронул и вопрос о ядерном оружии: "Мы ядерные державы, вооружены до зубов. И если, упаси бог, разразится война, то никто не скажет, чем это закончится".



В свете таких высказываний довольно странно прозвучало пояснение администрации пакистанского лидера о том, что переговоры состоятся только в том случае, если бывшему индийскому штату Джамму и Кашмир вернут автономию. Так чего же на деле добивается Исламабад? Индийская газета HINDU подчеркивает, что Пакистан борется с суровым экономическом кризисом. Население этой страны недовольно нехваткой муки и топлива. Помимо этого движение "Пакистанский Талибан" (запрещено в России) все чаще совершает террористические нападения.



Так есть ли шанс, что инициатива Шарифа получит положительный отклик у Дели? На момент выхода газеты в свет ответа со стороны Индии не было. В беседе с "НГ" Глеб Макаревич, младший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Высокопоставленные лица Пакистана и раньше заявляли, что с Индией нужно мириться. Поэтому неясно, почему на сей раз премьер увязал свое предложение с изменениями статуса Кашмира, которые были закреплены в Конституции Индии". Отмена 370-й статьи Основного закона об особом статусе Кашмира была одной из важнейших инициатив Моди, который хотел покончить с эпохой, когда страной правила династия Неру-Ганди. Этот шаг был не очень популярен у части элиты и мусульман. Но он сделал его после убедительной победы на всеобщих выборах в 2019 году



"Шахбаз Шариф не имеет такой поддержки у себя в стране. Всеобщие выборы в Пакистане состоятся летом. Я не исключаю, что правительство Пакистана хочет получить большую поддержку от США и международных финансовых институтов. Одним из условий этой помощи было сделать хотя бы первый шаг к примирению с Индией. Выдвигая такое предложение, Шариф, наверное, на 100% был уверен, что получит отказ, но он сможет сказать своим партнерам, что сделал все возможное. Позиции Индии и Пакистана по Кашмиру несовместимы, они не меняются многие десятилетия", – заметил Макаревич.



South China Morning Post и другие издания в Азии тоже пишут, что Шарифа подтолкнуло выступить с таким предложением тяжелое положение в экономике страны. Отсюда и разница в подходах двух государств к конфликту в Украине. Индия, тесно связанная с Москвой узами военно-технического сотрудничества, заявляет, что она держит нейтралитет. В то же время она продолжает получать российские вооружения и стала одним из главных покупателей нефти у России. А Пакистан, как ранее сообщалось, поставляет Украине боеприпасы и стрелковое оружие.



По словам Макаревича, Пакистан не хочет помогать Киеву. Но одна из главных задач правительства Шарифа – выправить отношения с Западом, которые ухудшились при предыдущем премьере Имран Хане. Возможно, пакистанские военные не вели переговоров непосредственно с Украиной. Но Великобритания, у которой многолетние контакты с пакистанскими генералами, "посоветовала" им направить какую-то партию оружия Украине. И пакистанцы последовали этой рекомендации.