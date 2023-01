Британцы будут есть хвою вместо бифштексов?

02:47 19.01.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Самое большое за столетие годовое падение уровня жизни домохозяйств продолжится в 2023 году



Исполнительный директор британской правозащитной организации Citizens Advice Клэр Мориарти в интервью The Mirror сказала: "Миллионы домохозяйств находятся на грани финансового кризиса: они теряют сбережения, обходятся без самого необходимого и обращаются к продовольственным банкам, чтобы выжить. Мы уже видим рекордное количество людей, обращающихся к нам за кризисной поддержкой, и это исследование показывает, что люди просто не могут больше сокращать расходы".



Социологический опрос, проведенный Citizens Advice, показал, что почти 40 процентов британцев "не смогут справиться с недавним подорожанием счетов на электроэнергию на 20 фунтов стерлингов, поскольку инфляция достигает 10,7%, цены за электричество стремительно растут, а люди сталкиваются с более высокими ставками по ипотечным кредитам".



Аналитический центр The Resolution Foundation предупредил британцев, что в 2023 году произойдет дальнейшее снижение уровня жизни, и охарактеризовал прошедший год как ужасный: реальный доход домохозяйства упал на 3,3%, или на 800 фунтов стерлингов, что стало самым большим годовым падением за столетие. Инфляция уже в октябре достигла 11,1%.



А в новом году британским семьям предстоит дальнейшее снижение уровня жизни, причем намного, как отметил исполнительный директор Resolution Foundation Торстен Белл, а их доходы упадут на 3,8%.



Заработная плата британцев "будет продолжать падать в реальном выражении до второй половины 2023 года и вряд ли вернется к нынешнему уровню до второй половины 2024 года".



Ожидается, что расходы домохозяйств Соединенного Королевства на счета за электроэнергию достигнут рекордно высокого уровня, поскольку розничные цены продолжают расти, а господдержка сокращается. В среднем счет за электроэнергию для одной семьи вырастет до 2450 фунтов стерлингов в 2023 году по сравнению с 1550 фунтами стерлингов в 2022 году и 1170 фунтами стерлингов в 2019 году.



Новый премьер-министр Риши Сунак извлек урок из печального опыта своих предшественников, Бориса Джонсона и Лиз Трасс, которые намеревались резко снизить налоги и были вынуждены покинуть офис на Даунинг-стрит, 10. Теперь налоги будут медленно, но верно повышаться.



Выросшие в прошлом году процентные ставки поднимут стоимость ипотеки.



Более половины британцев заявили, что их финансовое положение ухудшилось. Правительство обещает поддержать около восьми миллионов человек, получающих пособие по состоянию здоровья, выплатив им по 900 фунтов. Однако не сразу, а в три захода, и последние 300 фунтов стерлингов больные британцы смогут получить только весной 2024 года. В качестве компенсации выросших затрат на отопление зимой Риши Сунак обещает выплатить по 150 фунтов стерлингов шести миллионам инвалидов и по 300 фунтов восьми миллионам пенсионеров.



Предполагается, что молодые и здоровые и так перезимуют.



Однако цены растут не только на отопление. Рост стоимости аренды жилья набрал космическую скорость. Почти 80 тысяч родителей-одиночек оказались под угрозой выселения. "Одинокие мамы и папы рискуют потерять крышу над головой уже в ближайшие два месяца", – пишет The Mirror.



Полли Нит, глава благотворительной организации Shelter, сказала: "Попытка совмещать работу и уход за детьми сложна для любого родителя, особенно если вы делаете большую часть этого самостоятельно". Отца-одиночку и частного репетитора 51-летнего Дэйва Локьера вскоре могут выгнать из дома с одной спальней, который он делит с 16-летним сыном Аароном в Уокинге, графство Суррей. Простая квартира-студия в районе, где живет Дейв, стоит 1400 фунтов стерлингов в месяц, в то время как его заработок вместе с жилищным пособием составляет всего 1200 фунтов.



Почти миллион малообеспеченных полных семей также опасаются возможного выселения, еле сводя концы с концами. В группе риска находится каждый двенадцатый арендатор в Англии, всего около 941 тысячи человек. Глава благотворительной организации для бездомных Мэтт Дауни сказал: "Нам нужно более доступное жилье и жилищное пособие, чтобы покрыть фактическую стоимость аренды". Лейбористы призвали принять закон, запрещающий выселение малообеспеченных британцев, но Риши Сунак их не слышит.



Кроме крыши над головой человеку надо еще и есть. В Великобритании миллионы людей голодают. Исследование, проведенное Агентством пищевых стандартов британского правительства, показало, что "30% домохозяйств уменьшили размеры порций или пропускали приемы пищи, чтобы сэкономить деньги".



40% опрошенных опасаются, что в следующем месяце не смогут позволить себе купить еду. 32% сообщили, что они ели продукты с истекшим сроком годности из-за нехватки денег. 18% выключали холодильник с едой хотя бы раз за последний месяц, чтобы сократить счета за электроэнергию.



Инфляция цен на продукты питания и напитки, по данным Управления национальной статистики (ONS), в ноябре прошлого года достигла самого высокого уровня с сентября 1977 года и составила 16,4%. В декабре ONS сообщило, что у 6% домохозяйств полностью закончились продукты и они не могут больше купить себе еду (they could not afford to buy more).



В настоящее время в Великобритании более 800 тысяч детей из бедных семей не получают бесплатного школьного питания из-за строгих правил отбора.



В предновогодние дни на Британских островах началась кампания агитации по употреблению в пищу новогодних елок. "По словам шеф-поваров, британцам следует перестать выбрасывать свои рождественские елки в мусорное ведро в конце праздничного сезона, так как они могут "съесть их почти целиком", в том числе сделать из них печенье или добавить в джин", – советует Mirror.



То, что советуют голодающим подданным короля Карла III, может вызвать непредсказуемую желудочную реакцию у слишком чувствительных читателей, но из британской песни слов не выкинешь.



Судите сами.



Ведущие шеф-повара Британии предлагают употреблять елочные иголки для маринования овощей или яиц, а также использовать их в качестве настоев или в напитках. Что касается самой елки, то ее "следует обжарить в духовке до тех пор, пока она не обуглится, затем золу надо взбить в блендере, чтобы получить черный порошок для ароматизации, или добавить в соль или масло".



Говоря о том, как можно использовать каждую часть елки, Джулия Георгалис, пекарь и автор книги "Как съесть свою рождественскую елку", советует: "Вы можете съесть ее целиком. Вы можете использовать иголки так же, как розмарин или лавровый лист, для аромата".



Шеф-повар ресторана Ritz, отмеченного звездой Мишлен, Джон Уильямс сказал, что иголки рождественской елки "ароматные и пряные"; например, их можно использовать для усиления вкуса сельдерея.



На мой взгляд, эти кулинарные изыски лучше любых цифр говорят о британском образе и уровне жизни сегодня.